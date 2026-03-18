Наталія Могилевська зі сльозами вибачилась після концерту - що сталося у Хмельницькому

Популярна українська виконавиця Наталія Могилевська вразила надзвичайно емоційною історією, яка сталася під час її концерту в Хмельницькому. Інцидент, що спочатку виглядав як непорозуміння з глядачкою, згодом перетворився на щире публічне вибачення, передає УНН з посиланням на Instagram - сторінку Могилевської.

Деталі

Під час виконання композиції "Місяць" артистка, вже за приємною традицією хотіла спуститися ближче до своєї публіки. Проте, цього разу її план не вдався - у проході стояла жінка, яка не дозволяла їй пройти, вірніше не реагувала на жодне із прохань селебриті. Могилевська розцінила це як неповагу на свою адресу.

Після концерту обставини цієї ситуації відкрилися зовсім інакше. З’ясувалося, що глядачка не мала змоги сісти через стан здоров’я - вона прийшла на виступ одразу після операції й могла лише стояти. Коли Наталія Могилевська дізналася про це, була щиро зворушена і вирішила звернутися до жінки в Instagram, публічно попросивши вибачення.

Після концерту я отримала болісний урок про довіру своєму глядачу. Директорка сказала, що дівчина після операції й не може сісти й прийшла хоча б постояти. Я розплакалася. Не знаю, як вас звуть, моя люба, але я вам дякую за вашу любов і увагу до моєї творчості. Хочу перепросити, бо я не так зрозуміла вас - зворушливо поділилася артистка зі сльозами на очах.

Нагадаємо

