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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 26028 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155797 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134532 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134547 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196317 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77566 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Житло в ЄС стрімко дорожчає: ціни на купівлю зросли на 5%, оренда – на понад 3%

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Український гурт Ziferblat виступить у першому півфіналі Євробачення-2025: під яким номером

Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.

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Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.

Війна • 27 березня, 18:53 • 588038 перегляди
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Мінʼюст саботує санкційну групу Єрмака-Макфола? У ВР закликають правоохоронців розібратися із ситуацією

Народний депутат закликає правоохоронців розслідувати схему виведення близько 3 млн доларів з російського "Альфа-Банку" в обхід санкцій.

Економіка • 24 лютого, 16:40 • 110851 перегляди

Понад 100 обшуків та більше ніж десяток затриманих: наркокартель "накрили" під час масштабної спецоперації

Правоохоронці ліквідували злочинну організацію, яка виробляла амфетамін у 18 нарколабораторіях та легалізувала кошти через підставних осіб. Під час обшуків вилучено наркотики, валюту та елітні авто.

Кримінал та НП • 5 лютого, 08:46 • 24920 перегляди

ДПС допомогла викрити схему легалізації доходів міжрегіонального наркокартелю - Кравченко

Податкова служба допомогла викрити міжрегіональний наркокартель, який щомісяця відмивав 18 млн грн через мережу "дропів". Злочинці використовували понад тисячу підставних осіб для переведення коштів у криптовалюту.

Економіка • 5 лютого, 07:49 • 33012 перегляди

Україна виграла суд у Швеції проти акціонерів "Укрнафти": компанії мають відшкодувати $22 млн

Апеляційний суд Стокгольма відхилив позов кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти". Акціонери мають відшкодувати Україні понад 22 млн доларів судових витрат з відсотками.

Економіка • 3 лютого, 10:28 • 30058 перегляди

Politico: Туреччина має намір допомогти ЄС замінити транзит газу через Україну

Туреччина прагне відновити енергетичні переговори з ЄС та стати альтернативним маршрутом для постачання газу. Країна може розширити Південний газовий коридор та з'єднати його з середземноморським газом.

Економіка • 26 січня, 17:00 • 76151 перегляди

Понад 40 млн грн несплачених податків: БЕБ повідомило підозру одному з найбільших забудовників Закарпаття

Детективи БЕБ викрили схему ухилення від сплати податків при продажі 62 об'єктів нерухомості. Забудовник продавав квартири та паркомісця за готівку, а потім розривав договори, реєструючи майно за заниженими цінами.

Кримінал та НП • 23 січня, 21:25 • 32299 перегляди
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Шахраї намагалися заволодіти понад 376 млн грн, які планувалося виділити на відновлення відомої багатоповерхівки у Бородянці, зруйнованої росіянами

Консорціум "Відновлення" зі зв'язками з кіпрськими офшорами намагався виграти тендер на реконструкцію зруйнованого будинку в Бородянці. КОДА відмовила компанії через сумнівне походження та зв'язки з кримінальними справами.

Війна • 23 січня, 13:47 • 296178 перегляди

Захист Коломойського ознайомився з менш ніж половиною томів кримінального провадження - БЕБ

Адвокати Коломойського вивчили 225 з 550 томів кримінального провадження БЕБ. Справа стосується заволодіння коштами НБУ, виділеними на рефінансування "Приватбанку"

Економіка • 19 січня, 11:24 • 50629 перегляди

Кіпр може приєднатися до Шенгенської зони вже цього року

Кіпр планує завершити всі технічні питання для вступу до Шенгенської зони до кінця 2025 року. Президент країни заявив про очікувані вигоди для туризму та інвестицій, проте експерти попереджають про можливі ускладнення через розділений статус острова.

Новини Світу • 11 січня, 23:28 • 25700 перегляди

Відмивало російські гроші: затримано номінального власника онлайн-казино "PIN-UP"

Номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька затримано за пособництво державі-агресору. Встановлено, що реальними власниками є росіяни, які збирали дані про користувачів та фінансували "ЛНР".

Кримінал та НП • 9 січня, 14:52 • 23096 перегляди

Нові правила в'їзду до Європи: які зміни чекають українців у 2025 році

І скільки доведеться платити.

Суспільство • 31 грудня, 20:05 • 27277 перегляди

Олена Зеленська про здобутки 2024 року: 18 нових аудіогідів і сотні книжок для українців у світі

У 2024 році запустили 18 нових україномовних аудіогідів у культурних пам'ятках світу. Також передали сотні українських книг до бібліотек у 8 країнах в межах проєкту "Українські книжкові полички".

Культура • 27 грудня, 15:42 • 24869 перегляди

Болгарія може не підписати безпекову угоду з Україною: що відомо

Лідер найбільшої партії Болгарії ГЄРБ Бойко Борисов відмовився підтримати підписання безпекової угоди з Україною. Тимчасовий уряд звернувся за мандатом до парламенту, але Борисов заявив про зміну ситуації та недоцільність угоди.

Політика • 20 грудня, 09:05 • 18514 перегляди

Серед тем переговорів ЄС із Зеленським є транзит газу - Bloomberg

Лідери ЄС планують обговорити з президентом Зеленським питання транзиту російського газу через Україну після 2024 року. Словенія та Україна скептично ставляться до продовження транзиту, але розглядаються альтернативні варіанти.

Економіка • 19 грудня, 13:36 • 18457 перегляди

Два феросплавні заводи приховали від держави понад мільярд гривень

БЕБ виявило схему ухилення від сплати податків двома феросплавними заводами на суму 1,2 млрд грн. Підприємства експортували продукцію за заниженими цінами до Європи, не повертаючи валютну виручку в Україну.

Економіка • 12 грудня, 21:35 • 17858 перегляди

Українська авіакомпанія відновила регулярні польоти: що відомо

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з квітня 2025 року відновлює регулярні рейси з базою в Кишиневі. Компанія запускає польоти за 8 європейськими напрямками, включаючи Париж, Барселону та Ларнаку.

Суспільство • 12 грудня, 03:37 • 22007 перегляди

Британія допоможе Кіпру боротися із незаконними російськими фінансами

Великобританія допоможе Кіпру створити новий Національний відділ з реалізації санкцій. Підрозділ займатиметься відстеженням незаконних російських фінансів, що проходять через Європу.

Новини Світу • 11 грудня, 04:32 • 18058 перегляди

В Україні арештували сім літаків Коломойського

Суд заарештував 7 літаків Boeing та Embraer вартістю 40 млн доларів у справі про ухилення від сплати податків. Літаки належать кіпрській компанії, пов'язаній з Коломойським та Боголюбовим.

Економіка • 10 грудня, 18:52 • 25158 перегляди

Мінус ще один банк: "Комінвестбанк" визнали неплатоспроможним

НБУ визнав "Комінвестбанк" неплатоспроможним через ризикову діяльність та недостовірну звітність. Банк, що займає 0,04% ринку, становив загрозу інтересам вкладників та кредиторів.

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Український бізнесмен Бахматюк та олігарх Григоришин втратили "золоті паспорти" Кіпру

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Кіпр відкликав "золоті паспорти" у російських мільярдерів зі списку Forbes

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У Єврокомісії бачать можливість скоротити викиди за рахунок податкової політики

Єврокомісар Вопке Хукстра пропонує змінити податкову систему для стимулювання екологічних технологій. ЄС також планує переглянути стандарти викидів для нових транспортних засобів до 2026 року.

Економіка • 24 жовтня, 10:26 • 18210 перегляди

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21 жовтня відзначається Всесвітній день йододефіциту. Йод критично важливий для здоров'я, але 30% населення планети живе в умовах його гострої нестачі, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.

УНН Lite • 21 жовтня, 03:07 • 142391 перегляди

Для зниження цін на енергоносії: 12 країн ЄС закликали підтримати транскордонне співробітництво у електроенергетиці

12 країн ЄС закликали Єврокомісію підтримати створення енергетичних об'єднань для зниження цін на енергоносії. Вони представили спільний документ на зустрічі міністрів енергетики ЄС, наголошуючи на важливості транскордонного співробітництва.

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Найбільший банк Кіпру закрив 20 тисяч рахунків росіян після початку війни

Найбільший банк Кіпру закрив 20 тисяч рахунків, що належали 7 тисячам російських клієнтів, після початку війни в Україні.

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ООН попереджає про можливу хвилю біженців до Європи з Лівану

Через загострення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, ООН попереджає про ризик нової хвилі біженців до Європи. Близько мільйона ліванців вже стали вимушеними переселенцями, що становить 20% населення країни.

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