ООН попереджає про можливу хвилю біженців до Європи з Лівану

Через загострення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, ООН попереджає про ризик нової хвилі біженців до Європи. Близько мільйона ліванців вже стали вимушеними переселенцями, що становить 20% населення країни.