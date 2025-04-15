14 квітня - Великий понеділок, перший день Страсного тижня. Також відзначають Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса, День Америки та День футбольного воротаря.
З 2010 року найбільше зростання цін на житло відбулося в Угорщині (+234%) та Естонії (+228%).
Український гурт Ziferblat виступить під номером 5 з піснею "Bird of Pray" у першому півфіналі Євробачення-2025. Разом з Україною, у півфіналі виступлять Ісландія, Польща та інші країни.
У Парижі лідери обговорили підтримку України, санкції проти Росії та створення "сил стримування". Зеленський наголосив на важливості збереження санкцій та ролі США у зупиненні війни.
Народний депутат закликає правоохоронців розслідувати схему виведення близько 3 млн доларів з російського "Альфа-Банку" в обхід санкцій.
Правоохоронці ліквідували злочинну організацію, яка виробляла амфетамін у 18 нарколабораторіях та легалізувала кошти через підставних осіб. Під час обшуків вилучено наркотики, валюту та елітні авто.
Податкова служба допомогла викрити міжрегіональний наркокартель, який щомісяця відмивав 18 млн грн через мережу "дропів". Злочинці використовували понад тисячу підставних осіб для переведення коштів у криптовалюту.
Апеляційний суд Стокгольма відхилив позов кіпрських компаній щодо скасування арбітражного рішення у справі "Укрнафти". Акціонери мають відшкодувати Україні понад 22 млн доларів судових витрат з відсотками.
Туреччина прагне відновити енергетичні переговори з ЄС та стати альтернативним маршрутом для постачання газу. Країна може розширити Південний газовий коридор та з'єднати його з середземноморським газом.
Детективи БЕБ викрили схему ухилення від сплати податків при продажі 62 об'єктів нерухомості. Забудовник продавав квартири та паркомісця за готівку, а потім розривав договори, реєструючи майно за заниженими цінами.
Консорціум "Відновлення" зі зв'язками з кіпрськими офшорами намагався виграти тендер на реконструкцію зруйнованого будинку в Бородянці. КОДА відмовила компанії через сумнівне походження та зв'язки з кримінальними справами.
Адвокати Коломойського вивчили 225 з 550 томів кримінального провадження БЕБ. Справа стосується заволодіння коштами НБУ, виділеними на рефінансування "Приватбанку"
Кіпр планує завершити всі технічні питання для вступу до Шенгенської зони до кінця 2025 року. Президент країни заявив про очікувані вигоди для туризму та інвестицій, проте експерти попереджають про можливі ускладнення через розділений статус острова.
Номінального власника онлайн-казино PIN-UP Ігоря Зотька затримано за пособництво державі-агресору. Встановлено, що реальними власниками є росіяни, які збирали дані про користувачів та фінансували "ЛНР".
І скільки доведеться платити.
У 2024 році запустили 18 нових україномовних аудіогідів у культурних пам'ятках світу. Також передали сотні українських книг до бібліотек у 8 країнах в межах проєкту "Українські книжкові полички".
Лідер найбільшої партії Болгарії ГЄРБ Бойко Борисов відмовився підтримати підписання безпекової угоди з Україною. Тимчасовий уряд звернувся за мандатом до парламенту, але Борисов заявив про зміну ситуації та недоцільність угоди.
Лідери ЄС планують обговорити з президентом Зеленським питання транзиту російського газу через Україну після 2024 року. Словенія та Україна скептично ставляться до продовження транзиту, але розглядаються альтернативні варіанти.
БЕБ виявило схему ухилення від сплати податків двома феросплавними заводами на суму 1,2 млрд грн. Підприємства експортували продукцію за заниженими цінами до Європи, не повертаючи валютну виручку в Україну.
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з квітня 2025 року відновлює регулярні рейси з базою в Кишиневі. Компанія запускає польоти за 8 європейськими напрямками, включаючи Париж, Барселону та Ларнаку.
Великобританія допоможе Кіпру створити новий Національний відділ з реалізації санкцій. Підрозділ займатиметься відстеженням незаконних російських фінансів, що проходять через Європу.
Суд заарештував 7 літаків Boeing та Embraer вартістю 40 млн доларів у справі про ухилення від сплати податків. Літаки належать кіпрській компанії, пов'язаній з Коломойським та Боголюбовим.
НБУ визнав "Комінвестбанк" неплатоспроможним через ризикову діяльність та недостовірну звітність. Банк, що займає 0,04% ринку, становив загрозу інтересам вкладників та кредиторів.
Влада Кіпру анулювала "золоті паспорти" 77 осіб, включаючи українських бізнесменів. Серед них Бахматюк, Коломойський, Шульман, а також члени їх сімей.
Влада Кіпру анулювала громадянство 77 іноземців, серед яких сім російських мільярдерів зі списку Forbes. Разом з ними громадянства позбулися і члени їх сімей.
Єврокомісар Вопке Хукстра пропонує змінити податкову систему для стимулювання екологічних технологій. ЄС також планує переглянути стандарти викидів для нових транспортних засобів до 2026 року.
21 жовтня відзначається Всесвітній день йододефіциту. Йод критично важливий для здоров'я, але 30% населення планети живе в умовах його гострої нестачі, що може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям.
12 країн ЄС закликали Єврокомісію підтримати створення енергетичних об'єднань для зниження цін на енергоносії. Вони представили спільний документ на зустрічі міністрів енергетики ЄС, наголошуючи на важливості транскордонного співробітництва.
Найбільший банк Кіпру закрив 20 тисяч рахунків, що належали 7 тисячам російських клієнтів, після початку війни в Україні.
Через загострення конфлікту між Ізраїлем та Ліваном, ООН попереджає про ризик нової хвилі біженців до Європи. Близько мільйона ліванців вже стали вимушеними переселенцями, що становить 20% населення країни.