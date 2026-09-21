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Україна пробилася до плейоф Кубка Девіса, Кравченко розгромив першу ракетку Кіпру

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Збірна України перемогла Кіпр 3:1 у Другій світовій групі Кубка Девіса. Вирішальне очко здобув Георгій Кравченко.

Україна пробилася до плейоф Кубка Девіса, Кравченко розгромив першу ракетку Кіпру

Чоловіча збірна України з тенісу перемогла Кіпр із рахунком 3:1 у Другій світовій групі Кубка Девіса та вийшла до плейоф Першої світової групи. Вирішальне очко українцям приніс Георгій Кравченко, повідомляє Федерація тенісу України, пише УНН.

Деталі

У четвертому матчі протистояння Кравченко зустрівся з першою ракеткою Кіпру Меліосом Ефстатіу. Українець розгромив суперника у двох сетах – 6:0, 6:1. Матч тривав 1 годину 25 хвилин.

Для 26-річного Кравченка це був дебютний матч за збірну в Кубку Девіса. У перший день протистояння він також переміг Фотоса Фотіадеса – 6:4, 6:1. Ще одне очко Україні приніс Олексій Крутих, який здолав Ефстатіу – 6:2, 1:6, 6:4.

Україна зіграє у плейоф у 2027 році

Єдиної поразки українці зазнали у парному матчі. Владислав Орлов та Олександр Овчаренко поступилися Стіліаносу Христодулу та Елефтеріосу Неосу – 3:6, 4:6.

Завдяки перемозі над Кіпром збірна України отримала право зіграти у плейоф Першої світової групи Кубка Девіса у 2027 році.

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Степан Гафтко

Спорт
Україна
Кіпр