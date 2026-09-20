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Український фігурист Єгор Курцев виборов "срібло" на етапі юніорського Гран-прі в Анкарі

Київ • УНН

 • 920 перегляди

Українець набрав 201,95 бала та посів друге місце в Анкарі. Це його перша медаль на юніорському Гран-прі за кар’єру.

Український фігурист Єгор Курцев виборов "срібло" на етапі юніорського Гран-прі в Анкарі

Український фігурист Єгор Курцев посів друге місце на етапі юніорської серії Гран-прі ISU з фігурного катання, який проходить у столиці Туреччини. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

У столиці Туреччини Анкарі завершився юніорський етап Гран-прі з фігурного катання. Для українського фігуриста Єгора Курцева ці змагання стали першим міжнародним стартом нового змагального сезону

- йдеться у повідомленні.

За підсумками короткої та довільної програм українець посів друге місце у чоловічому одиночному катанні, набравши 201,95 бала, поступившись представнику Японії Дайї Ебіхарі, - йдеться у повідомленні.

У короткій програмі Єгор виконав програму з минулого сезону та отримав 71,00 бала. Це новий особистий рекорд українця — попередній найкращий результат становив 70,05 бала, який він показав на чемпіонаті світу серед юніорів-2026.

У довільній програмі Єгор представив новий прокат та отримав за нього 130,95 бала.

Зазначається, що для Єгора Курцева це перша медаль у кар’єрі на етапах юніорського Гран-прі. Крім того, це перша за сім років нагорода України в чоловічому одиночному катанні на юніорському Гран-прі — після "бронзи" Івана Шмуратка на етапі в Еньї у 2019 році.

Доповнення

На XVII зимовому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі Бакуріані-2025 Єгор Курцев здобув золоту медаль.

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Ольга Розгон

Спорт
Анкара
Японія
Туреччина
Україна