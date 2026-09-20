Зеленський заснував щорічний Кубок Президента України з рукопашного бою
Київ • УНН
Турнір на Івано-Франківщині об’єднав 127 спортсменів із 11 інституцій. Уперше змагалися ветерани та поранені воїни.
Володимир Зеленський підписав указ про заснування щорічного турніру "Кубок Президента України з рукопашного бою". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення пресслужби глави держави.
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Зазначається, що Зеленський на Івано-Франківщині відвідав фінал турніру, в якому змагалися представники Служби безпеки Президента, Національної гвардії, Головного управління розвідки Міноборони, Державної прикордонної служби та Державного бюро розслідувань у семи вагових категоріях у розділі "Повний контакт".
Це важливий турнір, важливий вид спорту, який вдосконалює якості всіх, хто на захисті України, нашої держави, наших людей, безумовно, на захисті нашої свободи, наших цінностей. Незалежно від цьогорічних результатів усі ви є, безумовно, переможцями - переможцями за духом і за вашими справами, адже багато років і багато днів поспіль на своїй службі і своєю службою Україні ви перемагаєте страх, біль, перемагаєте війну і смерть
Вказується, що загалом захід об’єднав 127 спортсменів з одинадцяти інституцій, які змагалися в кількох розділах: "Повний контакт", "Демонстрація техніки самозахисту" та "Адаптивний спорт".
Це військові формування, правоохоронні органи та рятувальні служби. Цього року вперше відбулися змагання і з адаптивного рукопашного бою серед ветеранів та воїнів, які зазнали поранень, захищаючи Україну від російської агресії
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