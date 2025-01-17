Загинув у рукопашному бою проти окупанта: Зеленський присвоїв звання Героя України Дмитру Масловському
Київ • УНН
Дмитро Масловський з 71-ї єгерської бригади отримав посмертно звання Героя України за бій з п'ятьма окупантами. Воїн знищив чотирьох ворогів та вступив у рукопашний бій з останнім, ціною власного життя затримавши його.
Президент України Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" військовому 71-ї окремої єгерської бригади Дмитру Масловському, який загинув у рукопашному бою проти окупанта поблизу Трудового на Донеччині. Про це йде на сайті офіційного інтернет-представництва президента України, передає УНН.
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Як зазначається в повідомленні, президент Зеленський передав орден "Золота Зірка" рідним загиблого Героя України Дмитра Масловського (позивний "Кобра"), воїна 71-ї окремої єгерської бригади, який загинув неподалік Трудового, прийнявши бій з п’ятьма російськими окупантами, які розпочали штурмові дії на позиції, де старший солдат залишився для прикриття. Під щільним стрілецьким вогнем Дмитро Масловський знищив і поранив чотирьох окупантів та вступив у рукопашний бій з останнім. Воїн зміг його затримати, але сам загинув від численних поранень.
"Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, всі бачили, бачили мільйони українців – проти окупанта, якого привезли сюди за п’ять тисяч кілометрів з Якутії, щоб убивати наших людей. Це був героїчний бій і взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди пам’ятатиме цю хоробрість. І ми ніколи не пробачимо росії смерті наших героїв – на кожну таку втрату відповімо ворогу", - сказав Зеленський.
Також Президент вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та ордени "За мужність" ІІІ ступеня українським захисникам, які беруть участь у Курській операції. Зокрема, нагородами відзначені воїни, які взяли в полон перших солдатів із Північної Кореї.
"Україна не нападала ані на Якутію, ані на Корею, ані на будь-який інший народ із тих, які москва натравлює на нас. Україна вистоїть проти цього завдяки хоробрості наших людей і завдяки саме таким нашим воїнам. Слава всім, хто б’ється заради України", - додав Зеленський.
Нагадаємо
На курщині взяли в полон військових з КНДР, двоє поранених солдатів були доставлені до Києва, отримують медичну допомогу та спілкуються зі слідчими СБУ.