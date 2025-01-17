Погиб в рукопашном бою против оккупанта: Зеленский присвоил звание Героя Украины Дмитрию Масловскому

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" военному 71-й отдельной егерской бригады Дмитрию Масловскому, который погиб в рукопашном бою против оккупанта вблизи Трудового в Донецкой области. Об этом говорится на сайте официального интернет-представительства президента Украины, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, президент Зеленский передал орден "Золотая Звезда" родным погибшего Героя Украины Дмитрия Масловского (позывной "Кобра"), воина 71-й отдельной егерской бригады, который погиб неподалеку Трудового, приняв бой с пятью российскими оккупантами, которые начали штурмовые действия на позиции, где старший солдат остался для прикрытия. Под плотным стрелковым огнем Дмитрий Масловский уничтожил и ранил четырех оккупантов и вступил в рукопашный бой с последним. Воин смог его задержать, но сам погиб от многочисленных ранений.

"Последний бой Дмитрия, бой в Донецкой области, все видели, видели миллионы украинцев - против оккупанта, которого привезли сюда за пять тысяч километров из Якутии, чтобы убивать наших людей. Это был героический бой и образцовая храбрость нашего парня. Украина всегда будет помнить эту храбрость. И мы никогда не простим россии смерти наших героев - на каждую такую потерю ответим врагу", - сказал Зеленский.

Также Президент вручил орден Богдана Хмельницкого III степени и ордена "За мужество" III степени украинским защитникам, которые участвуют в Курской операции. В частности, наградами отмечены воины, которые взяли в плен первых солдат из Северной Кореи.

"Украина не нападала ни на Якутию, ни на Корею, ни на любой другой народ из тех, которые москва натравливает на нас. Украина выстоит против этого благодаря храбрости наших людей и благодаря именно таким нашим воинам. Слава всем, кто сражается ради Украины", - добавил Зеленский.

Напомним

На Курщине взяли в плен военных из КНДР, двое раненых солдат были доставлены в Киев, получают медицинскую помощь и общаются со следователями СБУ.