Погиб в рукопашном бою против оккупанта: Зеленский присвоил звание Героя Украины Дмитрию Масловскому

ukenru
Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17:25 • 24869 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
16:00 • 81322 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
15:36 • 63745 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
13:14 • 95552 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 107503 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 102910 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 145747 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Эксклюзив
Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА
17 января, 07:04 • 120965 просмотра

Почему и.о. директора разрушенного Донецкого аэропорта до сих пор получает зарплату: разъяснение от ОГА

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев
16 января, 18:13 • 153324 просмотра

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Эксклюзив
Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год
16 января, 16:32 • 182292 просмотра

Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне на Курщине пытаются вытеснить Силы обороны с позиций

россияне на Курщине пытаются вытеснить Силы обороны с позиций

17 января, 08:19 • 105758 просмотра
рф будет продолжать эскалацию против Украины, пока будет иметь финансовые ресурсы - Кислица

рф будет продолжать эскалацию против Украины, пока будет иметь финансовые ресурсы - Кислица

17 января, 08:28 • 109594 просмотра
Северокорейские солдаты не знали, что будут участвовать в войне против Украины - посол Южной Кореи

Северокорейские солдаты не знали, что будут участвовать в войне против Украины - посол Южной Кореи

17 января, 09:02 • 104021 просмотра
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

12:59 • 105505 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

16:14 • 36645 просмотра
публикации
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

16:00 • 81322 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 145747 просмотра
АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

АРМА и реестр арестованных активов: решат ли новые инструменты старые проблемы?

16 января, 17:54 • 140848 просмотра
Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год

Министерство здравоохранения должно пересматривать устаревшие протоколы, но в ситуации с буллезным эпидермолизом новые международные рекомендации игнорируются уже шестой год
Эксклюзив

16 января, 16:32 • 182292 просмотра
Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

Топ спортивных событий января-февраля 2025: от футбола до биатлона

16 января, 16:30 • 168728 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

16:14 • 36645 просмотра
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

12:59 • 105505 просмотра
Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

Netflix раскрыл ТОП-9 самых популярных сериалов среди украинцев

16 января, 18:13 • 153324 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

16 января, 10:18 • 158769 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 150782 просмотра
Актуальное
Погиб в рукопашном бою против оккупанта: Зеленский присвоил звание Героя Украины Дмитрию Масловскому

Погиб в рукопашном бою против оккупанта: Зеленский присвоил звание Героя Украины Дмитрию Масловскому

Киев  •  УНН

 • 12014 просмотра

Read in English

Дмитрий Масловский из 71-й егерской бригады получил посмертно звание Героя Украины за бой с пятью оккупантами. Воин уничтожил четырех врагов и вступил в рукопашный бой с последним, ценой собственной жизни задержав его.

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил посмертно звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" военному 71-й отдельной егерской бригады Дмитрию Масловскому, который погиб в рукопашном бою против оккупанта вблизи Трудового в Донецкой области. Об этом говорится на сайте официального интернет-представительства президента Украины, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, президент Зеленский передал орден "Золотая Звезда" родным погибшего Героя Украины Дмитрия Масловского (позывной "Кобра"), воина 71-й отдельной егерской бригады, который погиб неподалеку Трудового, приняв бой с пятью российскими оккупантами, которые начали штурмовые действия на позиции, где старший солдат остался для прикрытия. Под плотным стрелковым огнем Дмитрий Масловский уничтожил и ранил четырех оккупантов и вступил в рукопашный бой с последним. Воин смог его задержать, но сам погиб от многочисленных ранений.

"Последний бой Дмитрия, бой в Донецкой области, все видели, видели миллионы украинцев - против оккупанта, которого привезли сюда за пять тысяч километров из Якутии, чтобы убивать наших людей. Это был героический бой и образцовая храбрость нашего парня. Украина всегда будет помнить эту храбрость. И мы никогда не простим россии смерти наших героев - на каждую такую потерю ответим врагу", - сказал Зеленский.

Также Президент вручил орден Богдана Хмельницкого III степени и ордена "За мужество" III степени украинским защитникам, которые участвуют в Курской операции. В частности, наградами отмечены воины, которые взяли в плен первых солдат из Северной Кореи.

"Украина не нападала ни на Якутию, ни на Корею, ни на любой другой народ из тех, которые москва натравливает на нас. Украина выстоит против этого благодаря храбрости наших людей и благодаря именно таким нашим воинам. Слава всем, кто сражается ради Украины", - добавил Зеленский.

Напомним

На Курщине взяли в плен военных из КНДР, двое раненых солдат были доставлены в Киев, получают медицинскую помощь и общаются со следователями СБУ.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы