Армія рф здійснила 5124 атаки після відмови від перемир'я, найбільше на Покровському напрямку. Втрати окупантів склали понад 42 тис. осіб, з них понад 21 тис. вбитими.
Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.
Сестра Кім Чен Ина заявила, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми. Будь-які переговори про денуклеаризацію є запереченням суверенітету країни.
Група солдатів КНДР 8 квітня намагалися форсувати кордон з Південною Кореєю. Військові Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь у відповідь на дії порушників.
У Пхеньяні провели перший з часів пандемії міжнародний марафон. Участь взяли бігуни з різних країн, а перемогу здобув спортсмен з Північної Кореї.
Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля через оголошення воєнного стану. У країні протягом 60 днів мають відбутися дострокові вибори.
Глава МЗС України повідомив про новий пакет допомоги від Південної Кореї у розмірі 100 мільйонів доларів. Під час зустрічі обговорили протидію співпраці росії та КНДР.
На засіданні Ради Україна-НАТО обговорять військову допомогу Україні та підтримку у боротьбі з агресією рф. Також Рютте наголосив на посиленні оборонних витрат.
Трамп представив мита майже для всіх країн, але не для росії. У Білому домі пояснили це тим, що санкції США вже унеможливлюють значну торгівлю з рф.
У 2024 році українські чиновники подали понад 2,1 тисячі декларацій з криптовалютою, що в 2,2 раза більше, ніж до великої війни. Найбільше криптовалюту декларують представники силових структур.
Збройні сили Китаю проводять масштабні військові навчання поблизу Тайваню. Метою навчань є перевірка боєготовності, блокування ключових районів та морських шляхів.
Дональд Трамп заявив, що отримує звіти про атаки "шахедами" по Україні. Він додав, що не обговорював з путіним закупівлю зброї росією в Ірана та КНДР.
Генсек ООН підкреслив, що в Україні є легітимний уряд, який потрібно поважати. Він також зазначив, що ООН наразі не бере участі в переговорах щодо припинення вогню в Чорному морі.
Південнокорейські компанії розглядають можливість відновлення бізнесу в росії після завершення війни в Україні та зняття санкцій, оскільки рф залишається важливим ринком.
Радник президента Дмитро Литвин повідомив про два підтверджених удари рф по енергетичній інфраструктурі. Він закликав міжнародних партнерів допомогти запобігти майбутнім атакам.
російський президент запропонував запровадити тимчасове міжнародне управління в Україні під егідою ООН. Це потрібно нібито для організації виборчого процесу.
Президент рф заявив про готовність співпрацювати з країнами БРІКС і Північною Кореєю для врегулювання конфлікту в Україні.
Заступник міністра закордонних справ рф повідомив про підготовку візиту Кім Чен Ина до росії. Переговори щодо візиту вже ведуться, але точна дата поки невідома.
За даними Південної Кореї, КНДР, схоже, додатково відправила до росії близько 3000 військових у січні та лютому. Також Північна Корея продовжує постачати зброю, боєприпаси та техніку.
Згідно зі звітом, Китай має можливість вразити США звичайною зброєю та кібератаками. Також Пекін планує до 2030 року витіснити США у сфері штучного інтелекту.
Лідер КНДР особисто проконтролював випробування новітніх безпілотників з ШІ, здатних виконувати розвідувальні та ударні завдання. Пхеньян активно інвестує в дрони-камікадзе.
Джефрі Голдберг став свідком обговорення атак по хуситах у Ємені в секретному чаті Signal. Він отримав інформацію про плани США за дві години до їх початку.
Японія створила Об’єднане оперативне командування для кращої координації військ. Це відповідь на виклики з боку Китаю та Північної Кореї, а також зміцнення партнерства зі США.
Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.
Міністри закордонних справ трьох країн домовилися про співпрацю у сферах старіння, стихійних лих та економіки. Японія висловила занепокоєння ядерними розробками КНДР.
Міністр закордонних справ Польщі запропонував росії відмовитися від іранських дронів і північнокорейських боєприпасів. Це має стати умовою для припинення вогню з Україною.
Північна Корея успішно провела випробування нової зенітної ракети, яка вже запущена у серійне виробництво. Кім Чен Ин заявив, що бойова швидкість ракети є надійною.
Секретар ради безпеки рф сергій шойгу прибув до Пхеньяну для зустрічі з Кім Чен Ином. Восени лідер КНДР висловив намір розширювати співпрацю з росією.
За даними ISW, путін відхилив пропозицію США та України щодо перемир'я, наполягаючи на вимогах, що рівнозначні капітуляції. Він прагне утримати пропозицію про припинення вогню "в заручниках".
Пхеньян засудив військові дії США в Ємені, назвавши їх порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет. Американські удари по об'єктах хуситів викликали занепокоєння через повідомлення про жертви серед мирного населення.