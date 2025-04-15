Північна Корея

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
Ексклюзив
12:10 • 2666 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28352 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 159121 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 137773 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 140866 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 135739 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135691 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196629 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77685 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164710 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 47343 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 60336 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 66379 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 57228 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 38049 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 16964 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 26651 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 57986 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 67089 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 159145 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 8748 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 13646 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 15504 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 111126 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 112661 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Місця

Північна Корея

Новини по темi

Відмова рф від перемир'я: за місяць окупанти здійснили 5124 атаки, їх втрати сягають понад 42 тис. осіб

Армія рф здійснила 5124 атаки після відмови від перемир'я, найбільше на Покровському напрямку. Втрати окупантів склали понад 42 тис. осіб, з них понад 21 тис. вбитими.

Війна • 11 квітня, 12:45 • 11342 перегляди

ЗСУ просунулись біля Часового Яру, ворог біля Торецька та Покровська: карти ISW

Сили оборони України просунулися в районі Часового Яру. російські окупанти також мають просування біля Торецька та Покровська, йдеться у звіті ISW.

Війна • 11 квітня, 04:20 • 5151 перегляди

"КНДР прагне створити найсильнішу ядерну силу": сестра Кім Чен Ина висміяла заклики до денуклеаризації Північної Кореї

Сестра Кім Чен Ина заявила, що Північна Корея ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми. Будь-які переговори про денуклеаризацію є запереченням суверенітету країни.

Новини Світу • 9 квітня, 14:54 • 13536 перегляди

Південна Корея заявила, що група солдат КНДР намагалися форсувати кордон між країнами

Група солдатів КНДР 8 квітня намагалися форсувати кордон з Південною Кореєю. Військові Південної Кореї відкрили попереджувальний вогонь у відповідь на дії порушників.

Новини Світу • 8 квітня, 11:33 • 7732 перегляди

У КНДР відбувся перший за 6 років міжнародний марафон: переміг місцевий бігун

У Пхеньяні провели перший з часів пандемії міжнародний марафон. Участь взяли бігуни з різних країн, а перемогу здобув спортсмен з Північної Кореї.

Новини Світу • 7 квітня, 15:37 • 10814 перегляди

Суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юна та усунув його з посади

Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля через оголошення воєнного стану. У країні протягом 60 днів мають відбутися дострокові вибори.

Новини Світу • 4 квітня, 07:46 • 6737 перегляди

Південна Корея виділила Україні 100 мільйонів доларів допомоги - МЗС

Глава МЗС України повідомив про новий пакет допомоги від Південної Кореї у розмірі 100 мільйонів доларів. Під час зустрічі обговорили протидію співпраці росії та КНДР.

Політика • 3 квітня, 18:22 • 11350 перегляди

"Обговоримо військову допомогу для України": Рютте розповів, які питання підніматимуться під час засідання НАТО

На засіданні Ради Україна-НАТО обговорять військову допомогу Україні та підтримку у боротьбі з агресією рф. Також Рютте наголосив на посиленні оборонних витрат.

Війна • 3 квітня, 09:51 • 12843 перегляди

Білий дім пояснив, чому росія не включена до нових мит Трампа

Трамп представив мита майже для всіх країн, але не для росії. У Білому домі пояснили це тим, що санкції США вже унеможливлюють значну торгівлю з рф.

Політика • 3 квітня, 05:45 • 5774 перегляди

Криптобум серед чиновників: кількість декларацій з криптовалютою зросла у 2.2 раза

У 2024 році українські чиновники подали понад 2,1 тисячі декларацій з криптовалютою, що в 2,2 раза більше, ніж до великої війни. Найбільше криптовалюту декларують представники силових структур.

Політика • 2 квітня, 06:29 • 19185 перегляди

Китай розпочав військові навчання біля Тайваню

Збройні сили Китаю проводять масштабні військові навчання поблизу Тайваню. Метою навчань є перевірка боєготовності, блокування ключових районів та морських шляхів.

Новини Світу • 1 квітня, 00:35 • 12637 перегляди

Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

Дональд Трамп заявив, що отримує звіти про атаки "шахедами" по Україні. Він додав, що не обговорював з путіним закупівлю зброї росією в Ірана та КНДР.

Війна • 28 березня, 19:59 • 31882 перегляди

Генсек ООН відхилив заклик путіна про "тимчасову адміністрацію" в Україні

Генсек ООН підкреслив, що в Україні є легітимний уряд, який потрібно поважати. Він також зазначив, що ООН наразі не бере участі в переговорах щодо припинення вогню в Чорному морі.

Політика • 28 березня, 17:52 • 30669 перегляди

Hyundai, Samsung, LG та KIA планують повернення в рф, але за певних умов - ЗМІ

Південнокорейські компанії розглядають можливість відновлення бізнесу в росії після завершення війни в Україні та зняття санкцій, оскільки рф залишається важливим ринком.

Економіка • 28 березня, 07:50 • 30421 перегляди

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник президента Дмитро Литвин повідомив про два підтверджених удари рф по енергетичній інфраструктурі. Він закликав міжнародних партнерів допомогти запобігти майбутнім атакам.

Війна • 28 березня, 05:28 • 173610 перегляди

путін хоче ввести тимчасове управління в Україні нібито для виборів

російський президент запропонував запровадити тимчасове міжнародне управління в Україні під егідою ООН. Це потрібно нібито для організації виборчого процесу.

Новини Світу • 27 березня, 23:28 • 15820 перегляди

путін назвав БРІКС і КНДР серед партнерів для обговорення врегулювання ситуації в Україні

Президент рф заявив про готовність співпрацювати з країнами БРІКС і Північною Кореєю для врегулювання конфлікту в Україні.

Новини Світу • 27 березня, 21:48 • 13311 перегляди

В росії анонсували візит до москви диктатора КНДР Кім Чен Ина

Заступник міністра закордонних справ рф повідомив про підготовку візиту Кім Чен Ина до росії. Переговори щодо візиту вже ведуться, але точна дата поки невідома.

Новини Світу • 27 березня, 10:42 • 21841 перегляди

КНДР, схоже, відправила до рф ще 3000 солдатів на підтримку війни росії проти України - Сеул

За даними Південної Кореї, КНДР, схоже, додатково відправила до росії близько 3000 військових у січні та лютому. Також Північна Корея продовжує постачати зброю, боєприпаси та техніку.

Війна • 27 березня, 09:26 • 31310 перегляди

Розвідка США назвала країну, яка становить найбільшу військову та кіберзагрозу

Згідно зі звітом, Китай має можливість вразити США звичайною зброєю та кібератаками. Також Пекін планує до 2030 року витіснити США у сфері штучного інтелекту.

Новини Світу • 27 березня, 02:10 • 30055 перегляди

Кім Чен Ин керував випробуванням дронів з ШІ: розвідка та ударні місії

Лідер КНДР особисто проконтролював випробування новітніх безпілотників з ШІ, здатних виконувати розвідувальні та ударні завдання. Пхеньян активно інвестує в дрони-камікадзе.

Новини Світу • 26 березня, 22:16 • 11675 перегляди

Випадково додали до секретного чату: як редактор Atlantic дізнався про плани США щодо ударів по Ємену

Джефрі Голдберг став свідком обговорення атак по хуситах у Ємені в секретному чаті Signal. Він отримав інформацію про плани США за дві години до їх початку.

Новини Світу • 24 березня, 20:50 • 10523 перегляди

Японія посилює військові сили, створивши нове об’єднане командування - Bloomberg

Японія створила Об’єднане оперативне командування для кращої координації військ. Це відповідь на виклики з боку Китаю та Північної Кореї, а також зміцнення партнерства зі США.

Новини Світу • 24 березня, 10:18 • 43200 перегляди

Політика Трампа на тлі його "повороту у бік москви" підштовхує союзників до думок про власний ядерний щит - FT

Зближення Трампа з москвою та критика НАТО змушують Німеччину, Польщу, Корею та Японію розглядати власний ядерний щит.

Політика • 24 березня, 07:57 • 31387 перегляди

Японія, Китай і Південна Корея обговорили тристоронню співпрацю: на зустрічі звучала тема війни рф проти України

Міністри закордонних справ трьох країн домовилися про співпрацю у сферах старіння, стихійних лих та економіки. Японія висловила занепокоєння ядерними розробками КНДР.

Політика • 22 березня, 14:32 • 26346 перегляди

У Польщі запропонували рф відмовитися від зброї Ірану та КНДР, якщо її турбують іноземні поставки в Україні

Міністр закордонних справ Польщі запропонував росії відмовитися від іранських дронів і північнокорейських боєприпасів. Це має стати умовою для припинення вогню з Україною.

Війна • 21 березня, 15:12 • 14942 перегляди

КНДР випробувала нову ракетну систему "земля-повітря" під контролем Кім Чен Ина

Північна Корея успішно провела випробування нової зенітної ракети, яка вже запущена у серійне виробництво. Кім Чен Ин заявив, що бойова швидкість ракети є надійною.

Новини Світу • 21 березня, 07:38 • 10187 перегляди

шойгу прибув до КНДР для зустрічі з Кім Чен Ином: деталі візиту

Секретар ради безпеки рф сергій шойгу прибув до Пхеньяну для зустрічі з Кім Чен Ином. Восени лідер КНДР висловив намір розширювати співпрацю з росією.

Війна • 21 березня, 07:18 • 12490 перегляди

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

За даними ISW, путін відхилив пропозицію США та України щодо перемир'я, наполягаючи на вимогах, що рівнозначні капітуляції. Він прагне утримати пропозицію про припинення вогню "в заручниках".

Війна • 19 березня, 02:22 • 103772 перегляди

Північна Корея засудила удари США по Ємену через жертви серед цивільних

Пхеньян засудив військові дії США в Ємені, назвавши їх порушенням міжнародного права та посяганням на суверенітет. Американські удари по об'єктах хуситів викликали занепокоєння через повідомлення про жертви серед мирного населення.

Новини Світу • 18 березня, 04:58 • 16785 перегляди