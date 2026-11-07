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Фіндиректор Binance залишає біржу на тлі рекордної крадіжки криптовалюти - хто його замінить

Київ • УНН

 • 588 перегляди

Кайзер Нг залишає посаду CFO Binance після понад п’яти років роботи. Його замінить Джастін Єк на тлі крадіжки криптовалюти на $6,3 млрд.

Фіндиректор Binance залишає біржу на тлі рекордної крадіжки криптовалюти - хто його замінить
Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Фінансовий директор Binance Кайзер Нг залишає компанію, щоб зайнятися іншим проєктом. Про це повідомила найбільша у світі криптовалютна біржа — через кілька днів після того, як хакери викрали з платформи 6,3 мільярда доларів, здійснивши рекордну крадіжку, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Кайзер Нг вирішив розпочати нову справу після більш ніж п’яти років роботи в Binance. Процес передачі справ тривав протягом останніх шести місяців", — зазначила у своїй заяві в суботу співгенеральна директорка Binance Ї Хе.

Посаду фінансового директора (CFO) обійме Джастін Єк — досвідчений фінансовий керівник, який до цього працював віцепрезидентом із фінансів у компанії Airwallex.

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Видання зауважує, що це оголошення з’явилося трохи більше ніж через тиждень після того, як у Binance повідомили про викрадення криптовалюти внаслідок складної хакерської атаки. Вона розпочалася ще за кілька місяців до цього зі зламу комп’ютерів кількох співробітників.

У Binance заявили, що інцидент, який стався 29 жовтня, був спричинений шкідливим програмним забезпеченням, прихованим у завантажуваних файлах, а також фальшивими пропозиціями роботи, спрямованими на інженерів. Компанія пообіцяла повністю відшкодувати збитки постраждалим клієнтам.

ФБР поклало відповідальність за крадіжку на північнокорейське хакерське угруповання; Пхеньян ці звинувачення відкинув.

Згідно з профілем у LinkedIn, Кайзер Нг обіймав посаду фінансового директора Binance із січня 2022 року, а до цього працював у конкуруючій криптовалютній біржі Kraken.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвітТехнології
Binance
Reuters
Пхеньян
Північна Корея