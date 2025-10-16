Родина Трампів накопичила статки у 6 мільярдів доларів на криптовалюті

Родина Трампів заробила до $6 мільярдів завдяки криптопроєкту World Liberty, викликавши критику щодо можливого політичного впливу. Компанія заявляє про незалежність від політики, а її вартість перевищила нерухомість Трампів.