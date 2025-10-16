Біткоїн стабілізувався після падіння, торгуючись на рівні $112 292,5, на тлі торгової напруженості між США та Китаєм. Ринки
очікують зниження процентних ставок ФРС у жовтні на 25 базисних пунктів з ймовірністю 99,6%.
11 жовтня 2025 року криптобіржа Binance зазнала обвалу ринку на $19 млрд через архітектурний дефект у системі криптобіржі. Як
цього можна було уникнути - УНН роз'яснила фінтехекспертка та співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.
Біткоїн сягнув історичного максимуму в 126 тисяч доларів, згідно з даними біржі Binance. Згодом його вартість знизилася до 125
тисяч доларів.
Родина Трампів заробила до $6 мільярдів завдяки криптопроєкту World Liberty, викликавши критику щодо можливого політичного впливу. Компанія заявляє про незалежність від політики, а її вартість перевищила нерухомість Трампів.