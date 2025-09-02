Родина Трампів накопичила статки у 6 мільярдів доларів на криптовалюті

Родина Трампів зібрала близько $6 мільярдів статків завдяки криптопроєкту World Liberty, що викликало хвилю критики. Опоненти вважають, що стрімке зростання компанії може стати інструментом політичного впливу на Білий дім, пише УНН із посиланням на WSJ.

У понеділок родина Трампів накопичила паперові статки на суму до 6 мільярдів доларів після того, як їх флагманська криптовалютна компанія відкрила торгівлю новою цифровою валютою - зазначає видання.

Криптопроєкт World Liberty опинився в центрі дискусій. Критики вважають, що зростання компанії стимулюється партнерами та інвесторами, які розраховують на прихильність з боку Білого дому.

Одним із прикладів називають ринок стейблкоїна USD1, прив’язаного до долара США і випущеного World Liberty. Його значною мірою підтримує криптобіржа Binance, засновник якої був засуджений та зараз домагається президентського помилування.

У Білому домі ці закиди відкидають. Прессекретарка Кароліна Лівітт підкреслила: "ні президент, ні його родина ніколи не мали й не матимуть конфлікту інтересів".

Керівник компанії, Зак Віткофф (син посланника президента Стіва Віткоффа), наголосив, що World Liberty є приватним бізнесом і не пов’язана з політикою, хоча й додав: "безперечно, президент Трамп - найвидатніший президент усіх часів".

У компанії заявляють, що довгострокову вартість їхньої криптовалюти забезпечать амбіційні плани розвитку, зокрема запуск мобільного додатку.

"Це не якась там мем-коін", - написав у Twitter Дональд Трамп-молодший після старту проєкту.

Серед тих, хто підтримав World Liberty, і Lorenzo Protocol. Її головний операційний директор Тед Тобар повідомив, що планує інвестувати у токен WLFI. Він дає власникам право голосу в окремих управлінських процесах компанії, але не забезпечує частки в прибутках.

Запуск нової криптовалюти

Цей запуск схожий на первинне публічне розміщення акцій, в рамках якого криптовалюту під назвою WLFI тепер можна купувати та продавати на відкритому ринку, як акції компанії, що котирується на біржі. Раніше люди, які приватно купували WLFI у венчурного фонду Трампа, World Liberty Financial, не могли обміняти свої токени.

Торговий дебют, найімовірніше, став найбільшим фінансовим успіхом для родини президента з часів інавгурації, зазначається у публікації. Родина Трампів, включаючи самого президента Трампа, володіє трохи менше чверті всіх існуючих токенів WLFI. Троє синів Трампа є співзасновниками World Liberty, а сам президент названий "почесним співзасновником".

World Liberty стверджує, що токени засновників та членів команди залишаються "заблокованими", тобто вони все ще не можуть їх продати. Але запуск торгів тепер визначає реальну оцінку їхніх активів, яка раніше оцінювалася на основі приватних продажів.

WLFI, ймовірно, зараз є найціннішим активом Трампів, перевищуючи їхній багаторічний портфель нерухомості. Хоча родина президента продовжує укладати угоди з нерухомістю по всьому світу з моменту вступу на посаду, найбільший початковий вплив мав швидкозростаючий криптобізнес.

Президент Трамп допоміг запустити World Liberty рік тому під час передвиборчої кампанії, заявивши, що це допоможе "знову зробити Америку великою, цього разу з криптовалютою".

Зростання World Liberty цього року відбулося після того, як президент керував зростанням криптоіндустрії з Білого дому, стримуючи регулювання та рекламуючи потенціал приватних цифрових валют для оживлення економіки США.

Перед дебютом торгів WLFI, цього літа, World Liberty придбала публічно котирувану компанію та залучила 750 мільйонів доларів готівкою від інвесторів для купівлі криптовалюти.

"Ця угода, незвично циклічна транзакція з однією стороною як покупцем і продавцем, може принести Трампам близько 500 мільйонів доларів, оскільки вони залишають собі до трьох чвертей доходів від продажу токенів", - повідомляла раніше газета The Wall Street Journal.

За даними сайту даних CoinMarketCap, торгівля WLFI на криптовалютних біржах різко зросла в понеділок, причому близько 1 мільярда доларів токенів перейшли з рук протягом години.

На Binance, найпопулярнішій біржі, WLFI торгувався за ціною від 24 до 30 центів за токен, що відповідає цінам, що випливають з ф'ючерсних контрактів, пов'язаних з криптовалютою, які торгувалися там минулого тижня. За вищою ціною частка Трампів коштує понад 6 мільярдів доларів.

Додавання часток в інших криптобізнесах робить загальний крипто-скарб родини Трампів ще більшим.

"Пов'язані з Трампом організації контролюють близько 80% $Trump, так званого мемкойну, вартістю кілька мільярдів доларів.

Траст, що належить Трампу, володіє трохи більше половиною акцій Trump Media, що котируються на біржі, яка керує його платформою Truth Social, а також купує та зберігає криптовалюти. Вартість цієї частки становить близько 2,5 мільярда доларів.

Звичайно, отримання готівки з цього новоствореного багатства може виявитися складним, оскільки навіть невелика кількість продажу криптовалют може призвести до падіння цін.

Раніше УНН писав, що Дональд Трамп отримав понад 57 мільйонів доларів від криптовалютної платформи World Liberty Financial. Також, він заробив мільйони на гольф-клубах і продажі товарів, використовуючи популярність.