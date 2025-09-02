Родина Трампів накопичила статки у 6 мільярдів доларів на криптовалюті

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 23944 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 48939 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 88671 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 104984 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 59161 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 120152 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 45283 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 81298 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 52685 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107467 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.7м/с
43%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 206291 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 206083 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 195546 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 192485 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 186606 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 23944 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo10:24 • 88671 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 104984 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 67283 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 120152 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Сі Цзіньпін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Львів
Реклама
УНН Lite
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 18502 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ10:43 • 21904 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України08:32 • 37075 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 81303 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 68656 перегляди
Актуальне
The New York Times
ChatGPT
Fox News
The Guardian
Фейкові новини

Родина Трампів накопичила статки у 6 мільярдів доларів на криптовалюті

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Родина Трампів заробила до $6 мільярдів завдяки криптопроєкту World Liberty, викликавши критику щодо можливого політичного впливу. Компанія заявляє про незалежність від політики, а її вартість перевищила нерухомість Трампів.

Родина Трампів накопичила статки у 6 мільярдів доларів на криптовалюті

Родина Трампів зібрала близько $6 мільярдів статків завдяки криптопроєкту World Liberty, що викликало хвилю критики. Опоненти вважають, що стрімке зростання компанії може стати інструментом політичного впливу на Білий дім, пише УНН із посиланням на WSJ.

У понеділок родина Трампів накопичила паперові статки на суму до 6 мільярдів доларів після того, як їх флагманська криптовалютна компанія відкрила торгівлю новою цифровою валютою 

- зазначає видання.

Криптопроєкт World Liberty опинився в центрі дискусій. Критики вважають, що зростання компанії стимулюється партнерами та інвесторами, які розраховують на прихильність з боку Білого дому.

Одним із прикладів називають ринок стейблкоїна USD1, прив’язаного до долара США і випущеного World Liberty. Його значною мірою підтримує криптобіржа Binance, засновник якої був засуджений та зараз домагається президентського помилування.

У Білому домі ці закиди відкидають. Прессекретарка Кароліна Лівітт підкреслила: "ні президент, ні його родина ніколи не мали й не матимуть конфлікту інтересів".

Керівник компанії, Зак Віткофф (син посланника президента Стіва Віткоффа), наголосив, що World Liberty є приватним бізнесом і не пов’язана з політикою, хоча й додав: "безперечно, президент Трамп - найвидатніший президент усіх часів".

У компанії заявляють, що довгострокову вартість їхньої криптовалюти забезпечать амбіційні плани розвитку, зокрема запуск мобільного додатку.

 "Це не якась там мем-коін", - написав у Twitter Дональд Трамп-молодший після старту проєкту.

Серед тих, хто підтримав World Liberty, і Lorenzo Protocol. Її головний операційний директор Тед Тобар повідомив, що планує інвестувати у токен WLFI. Він дає власникам право голосу в окремих управлінських процесах компанії, але не забезпечує частки в прибутках.

Запуск нової криптовалюти

Цей запуск схожий на первинне публічне розміщення акцій, в рамках якого криптовалюту під назвою WLFI тепер можна купувати та продавати на відкритому ринку, як акції компанії, що котирується на біржі. Раніше люди, які приватно купували WLFI у венчурного фонду Трампа, World Liberty Financial, не могли обміняти свої токени.

Торговий дебют, найімовірніше, став найбільшим фінансовим успіхом для родини президента з часів інавгурації, зазначається у публікації. Родина Трампів, включаючи самого президента Трампа, володіє трохи менше чверті всіх існуючих токенів WLFI. Троє синів Трампа є співзасновниками World Liberty, а сам президент названий "почесним співзасновником".

World Liberty стверджує, що токени засновників та членів команди залишаються "заблокованими", тобто вони все ще не можуть їх продати. Але запуск торгів тепер визначає реальну оцінку їхніх активів, яка раніше оцінювалася на основі приватних продажів.

WLFI, ймовірно, зараз є найціннішим активом Трампів, перевищуючи їхній багаторічний портфель нерухомості. Хоча родина президента продовжує укладати угоди з нерухомістю по всьому світу з моменту вступу на посаду, найбільший початковий вплив мав швидкозростаючий криптобізнес.

Президент Трамп допоміг запустити World Liberty рік тому під час передвиборчої кампанії, заявивши, що це допоможе "знову зробити Америку великою, цього разу з криптовалютою".

Зростання World Liberty цього року відбулося після того, як президент керував зростанням криптоіндустрії з Білого дому, стримуючи регулювання та рекламуючи потенціал приватних цифрових валют для оживлення економіки США.

Перед дебютом торгів WLFI, цього літа, World Liberty придбала публічно котирувану компанію та залучила 750 мільйонів доларів готівкою від інвесторів для купівлі криптовалюти.

"Ця угода, незвично циклічна транзакція з однією стороною як покупцем і продавцем, може принести Трампам близько 500 мільйонів доларів, оскільки вони залишають собі до трьох чвертей доходів від продажу токенів", - повідомляла раніше газета The Wall Street Journal.

За даними сайту даних CoinMarketCap, торгівля WLFI на криптовалютних біржах різко зросла в понеділок, причому близько 1 мільярда доларів токенів перейшли з рук протягом години.

На Binance, найпопулярнішій біржі, WLFI торгувався за ціною від 24 до 30 центів за токен, що відповідає цінам, що випливають з ф'ючерсних контрактів, пов'язаних з криптовалютою, які торгувалися там минулого тижня. За вищою ціною частка Трампів коштує понад 6 мільярдів доларів.

Додавання часток в інших криптобізнесах робить загальний крипто-скарб родини Трампів ще більшим.

"Пов'язані з Трампом організації контролюють близько 80% $Trump, так званого мемкойну, вартістю кілька мільярдів доларів.

Траст, що належить Трампу, володіє трохи більше половиною акцій Trump Media, що котируються на біржі, яка керує його платформою Truth Social, а також купує та зберігає криптовалюти. Вартість цієї частки становить близько 2,5 мільярда доларів.

Звичайно, отримання готівки з цього новоствореного багатства може виявитися складним, оскільки навіть невелика кількість продажу криптовалют може призвести до падіння цін.

Раніше УНН писав, що Дональд Трамп отримав понад 57 мільйонів доларів від криптовалютної платформи World Liberty Financial. Також, він заробив мільйони на гольф-клубах і продажі товарів, використовуючи популярність.

Альона Уткіна

ЕкономікаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки