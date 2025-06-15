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Вашингтон пост

Трамп заробив мільйони доларів на криптовалюті, гольф-клубах та продажі товарів

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Дональд Трамп отримав понад 57 мільйонів доларів від криптовалютної платформи World Liberty Financial. Також, він заробив мільйони на гольф-клубах і продажі товарів, використовуючи популярність.

Трамп заробив мільйони доларів на криптовалюті, гольф-клубах та продажі товарів

Президент США Дональд Трамп Дональд Трамп залучив понад 57 мільйонів доларів (49,5 мільйона євро) завдяки інвестиціям у криптовалютну платформу World Liberty Financial. Передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Згідно з документом, оприлюдненим Білим домом, Дональд Трамп заробив мільйони на криптовалютному бізнесі: ідеться про понад 57 мільйонів доларів від продажу криптовалютних токенів з американської платформи World Liberty Financial, з якою він підписав угоду в жовтні.

Дональд Трамп заробляє мільйони на криптовалютному бізнесі своєї родини, приватних гольф-клубах та продажу товарів, починаючи від Біблій і закінчуючи годинниками, використовуючи свою політичну популярність для розширення своєї бізнес-імперії, пише CNN.

Одним з найбільших джерел доходу, про яке повідомив Трамп, був продаж токенів на суму 57 мільйонів доларів через WLF Holdco LLC, яка володіє World Liberty Financial Inc., криптокомпанією родини Трампів, якою частково керують його діти.

Трамп також володіє криптовалютою Ethereum на суму від 1 до 5 мільйонів доларів. Під час своєї кампанії він представляв себе як найбільш криптодружній президент, обіцяючи менш суворе регулювання, ніж попередні адміністрації.

Цікаво, що раніше Трамп описував ризиковані криптовалюти як "катастрофу з оголошенням". Однак під час президентської виборчої кампанії він обіцяв зробити США "криптоцентром світу".

Нагадаємо

У Вашингтоні пройшов масштабний військовий парад з нагоди 250-річчя створення Армії США та дня народження Дональда Трампа. Парад став найбільшим в історії США, включав техніку та патріотичні пісні.

У США проходять масові протести "No kings" проти політики Трампа та мілітаризації, збігаючись із 250-річчям армії та днем народження президента. Очікується участь мільйонів американців у 50 штатах.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуФінанси
Ethereum
Армія США
Вашингтон
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