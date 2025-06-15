В день народження Трампа у Вашингтоні відбувся парад до 250-річчя Армії США

У суботу ввечері в столиці Сполучених Штатів Америки відбувся військовий парад з нагоди 250-річчя створення Армії. Парад також збігся із Днем прапора США та днем народження Дональда Трампа, якому виповнилося 79 років. Про це інформує Fox news, передає УНН.

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Зазначається, що святкові заходи розпочалися біля меморіалу Лінкольна і завершилися біля монумента Вашингтону. Серед глядачів - ветерани, молодь та родини, що відзначали День батька.

Парад включав стрибок парашутної групи "Золоті лицарі" армії США над натовпом, численні повітряні прольоти, демонстрацію джипів часів Другої світової війни і військових, що махали натовпу руками, проїжджаючи на величезних танках по авеню Конституції - пише Fox News.

Учасники заходу були одягнені у патріотичний одяг, зокрема з символікою Make America Great Again, та розмахували державними прапорами. На тлі живої музики лунали пісні, зокрема Happy Birthday, а натовп скандував USA і We love Trump.

Парад відбувся у межах програми Task Force 250, започаткованої Трампом указом у січні цього року для організації заходів до 250-річчя незалежності США, яке відзначатимуть у 2026 році.

У заході взяли участь військові вертольоти, включаючи Black Hawk, Apache та Chinook, а також інша техніка армії США.

Адміністрація відзначила цей парад як найбільший військовий парад в історії Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо

У США проходять масові протести "No kings" проти політики Трампа та мілітаризації, збігаючись із 250-річчям армії та днем народження президента. Очікується участь мільйонів американців у 50 штатах.