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Вашингтон пост

В день народження Трампа у Вашингтоні відбувся парад до 250-річчя Армії США

Київ • УНН

 • 952 перегляди

У Вашингтоні пройшов масштабний військовий парад з нагоди 250-річчя створення Армії США та дня народження Дональда Трампа. Парад став найбільшим в історії США, включав техніку та патріотичні пісні.

В день народження Трампа у Вашингтоні відбувся парад до 250-річчя Армії США

У суботу ввечері в столиці Сполучених Штатів Америки відбувся військовий парад з нагоди 250-річчя створення Армії. Парад також збігся із Днем прапора США та днем народження Дональда Трампа, якому виповнилося 79 років. Про це інформує Fox news, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що святкові заходи розпочалися біля меморіалу Лінкольна і завершилися біля монумента Вашингтону. Серед глядачів - ветерани, молодь та родини, що відзначали День батька.

Парад включав стрибок парашутної групи "Золоті лицарі" армії США над натовпом, численні повітряні прольоти, демонстрацію джипів часів Другої світової війни і військових, що махали натовпу руками, проїжджаючи на величезних танках по авеню Конституції

- пише Fox News.

Учасники заходу були одягнені у патріотичний одяг, зокрема з символікою Make America Great Again, та розмахували державними прапорами. На тлі живої музики лунали пісні, зокрема Happy Birthday, а натовп скандував USA і We love Trump.

Парад відбувся у межах програми Task Force 250, започаткованої Трампом указом у січні цього року для організації заходів до 250-річчя незалежності США, яке відзначатимуть у 2026 році.

У заході взяли участь військові вертольоти, включаючи Black Hawk, Apache та Chinook, а також інша техніка армії США. 

Адміністрація відзначила цей парад як найбільший військовий парад в історії Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо

У США проходять масові протести "No kings" проти політики Трампа та мілітаризації, збігаючись із 250-річчям армії та днем народження президента. Очікується участь мільйонів американців у 50 штатах.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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AH-64 Apache
Армія США
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