$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 17950 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 127980 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 123071 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124491 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 123436 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 126932 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 189612 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76698 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163952 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115263 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 34960 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 45608 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 44240 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 34032 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 17438 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 13397 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 34512 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 44716 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 127980 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 189612 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 6578 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 11426 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 107368 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109103 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 52944 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Армія США

Сухопутні війська США
Новини по темi

Адміністрація Трампа планує військовий парад у Вашингтоні до дня народження президента та 250-річчя Армії США - The Hill

Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.

Новини Світу • 8 квітня, 14:09 • 9427 перегляди

Дволика стратегія: путін демонструє подвійні підходи у вирішенні "українського питання" - NBC News

путін демонструє подвійні підходи, відправляючи переговорників до США та одночасно нарощуючи військову міць. Його стратегія спрямована на затягування переговорів та просування на полі бою.

Війна • 5 квітня, 20:12 • 11834 перегляди

У Литві знайдено мертвим четвертого зниклого американського солдата

У Литві завершилися пошуки американських солдатів, які зникли під час навчань. На жаль, усі четверо були знайдені мертвими, що стало трагедією для союзників.

Новини Світу • 1 квітня, 16:49 • 23622 перегляди

У Литві знайдено загиблими трьох американських солдатів, які раніше зникли безвісти

Тіла військових виявили після підняття бронетранспортера M88 з болота. Тривають пошуки ще одного зниклого солдата. Президент Литви висловив співчуття.

Новини Світу • 31 березня, 14:49 • 25702 перегляди

Чотири американських солдати зникли безвісти у Литві

Четверо американських військових зникли під час навчань у Литві, неподалік міста Пабраде. Розпочато масштабну пошукову операцію за участі литовських та американських військових.

Новини Світу • 26 березня, 16:03 • 31362 перегляди

кремль наполіг на виключенні Келлога з переговорів через його проукраїнську позицію

Агресор попросив усунути спецпредставника Трампа Кіта Келлога від переговорів щодо України через проукраїнську позицію.

Війна • 13 березня, 22:03 • 23623 перегляди

Координуватиме західну допомогу: командувач військ ОК "Південь" йде з посади

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов залишає посаду командувача військ ОК "Південь". За рішенням президента він повинен координувати безпекову допомогу Україні у Вісбадені.

Війна • 4 лютого, 08:00 • 114220 перегляди

Зіткнення літака з гелікоптером у Вашингтоні: серед жертв можуть бути 14 фігуристів

Літак American Eagle з 64 пасажирами зіткнувся з армійським гелікоптером Black Hawk біля аеропорту Рейгана. Серед загиблих, як вважається, 14 фігуристів.

Новини Світу • 30 січня, 14:46 • 27565 перегляди

Авіакатастрофа у Вашингтоні: на аудіо зафіксовані останні секунди розмови диспетчерів

Літак American Airlines з 64 пасажирами зіткнувся з військовим гелікоптером Black Hawk над річкою Потомак у Вашингтоні. На борту літака перебували фігуристи з Росії, які поверталися з тренувального табору.

Новини Світу • 30 січня, 10:26 • 62634 перегляди

Авіакатастрофа у Вашингтоні: пасажирський літак і військовий вертоліт після зіткнення впали у річку

Літак American Airlines з 64 пасажирами та вертоліт Black Hawk з трьома військовими зіткнулися над Вашингтоном. Обидва повітряні судна впали в річку Потомак біля аеропорту Рейгана, проводиться рятувальна операція.

Новини Світу • 30 січня, 04:46 • 112976 перегляди

США відправили тисячі військових на кордон з Мексикою

Трамп віддав розпорядження про передислокацію військ США на кордон з Мексикою для посилення охорони. На кордоні вже перебувають понад 2000 військових та 4500 нацгвардійців, які допомагають прикордонній службі.

Політика • 23 січня, 00:09 • 34439 перегляди

Біля готелю Трампа загинув військовий США: що відомо про вибух автомобіля Tesla в Лас-Вегасі

37-річний офіцер спецназу "зелених беретів" Метью Лівелсбергер загинув у орендованому Tesla Cybertruck біля готелю Трампа в Лас-Вегасі. Інцидент стався під час його відпустки, причини вибуху розслідуються.

Новини Світу • 2 січня, 18:59 • 32173 перегляди

Пентагон провів успішні випробування нової гіперзвукової зброї

США успішно протестували гіперзвукову ракету з космічної станції мису Канаверал. Це другий успішний тест All Up Round цього року, що наближає передачу технології військовим.

Технології • 13 грудня, 11:09 • 14750 перегляди

Хоче зробити "великий фурор": стали відомі плани Трампа на перший день президентства

Дональд Трамп планує видати більше 25 виконавчих наказів у перший день на посаді президента США. Накази стосуватимуться імміграційної політики, прикордонного контролю та енергетичного сектору.

Суспільство • 12 грудня, 00:48 • 100770 перегляди

Патріотизм, християнство та зброя: що означають татуювання кандидата Трампа у міністри оборони США

Піт Хегсет, ведучий Fox News та можливий кандидат у міністри оборони США, вкритий численними татуюваннями. Більшість з них присвячені християнській вірі, американському патріотизму та військовій службі.

Новини Світу • 14 листопада, 16:10 • 21487 перегляди

Європа просить Байдена посилити підтримку України до приходу Трампа - Bloomberg

Європейські лідери закликають адміністрацію Байдена надати більше зброї та посилити санкції проти РФ до закінчення президентського терміну. ЄС готується до можливого скорочення підтримки України при Трампі.

Війна • 14 листопада, 13:09 • 28910 перегляди

Трамп призначив ветерана спецназу Майка Волтца радником з нацбезпеки

Дональд Трамп призначив конгресмена Майка Волтца своїм радником з національної безпеки. Волтц має 27-річний досвід служби у спецназі США та досвід роботи в Білому домі й Пентагоні.

Новини Світу • 12 листопада, 20:15 • 19673 перегляди

У Південній Кореї спалахнула пожежа на складі армії США

На складі постачання армії США в місті Пусан спалахнула пожежа, яку гасили 4 години. У гасінні були задіяні 163 особи та 51 одиниця техніки, постраждалих немає.

Новини Світу • 24 жовтня, 21:27 • 20129 перегляди

Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ броньовану інженерну машину Buffalo MPV

Міноборони України кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ броньовану інженерну машину Buffalo MPV. Цей бронеавтомобіль, виготовлений за технологією MRAP, вважається одним з найбезпечніших у світі.

Війна • 16 серпня, 13:10 • 26028 перегляди

У США на військовій базі зазнав аварії літак: загинув пілот, є поранений

На військовій базі в Алабамі розбився вертоліт AH-64 Apache. Унаслідок аварії загинув 46-річний льотчик-інструктор Деніел Мангер, а пілот-студент дістав поранення. Триває розслідування інциденту.

Новини Світу • 8 серпня, 05:49 • 28237 перегляди

Сфера безпеки Вірменії у фокусі уваги США: Вашингтон обіцяє підтримку - Арменпресс

США нададуть підтримку Вірменії у вдосконаленні сфери безпеки. Цивільний радник з армії США працюватиме в Міністерстві оборони Вірменії, сприяючи зміцненню вірмено-американських відносин.

Політика • 23 липня, 18:26 • 101709 перегляди