Хоче зробити "великий фурор": стали відомі плани Трампа на перший день президентства

Дональд Трамп планує видати більше 25 виконавчих наказів у перший день на посаді президента США. Накази стосуватимуться імміграційної політики, прикордонного контролю та енергетичного сектору.