Адміністрація Трампа планує масштабний військовий парад у Вашингтоні 14 червня. Захід приурочений до 79-го дня народження президента та 250-річчя Армії США.
путін демонструє подвійні підходи, відправляючи переговорників до США та одночасно нарощуючи військову міць. Його стратегія спрямована на затягування переговорів та просування на полі бою.
У Литві завершилися пошуки американських солдатів, які зникли під час навчань. На жаль, усі четверо були знайдені мертвими, що стало трагедією для союзників.
Тіла військових виявили після підняття бронетранспортера M88 з болота. Тривають пошуки ще одного зниклого солдата. Президент Литви висловив співчуття.
Четверо американських військових зникли під час навчань у Литві, неподалік міста Пабраде. Розпочато масштабну пошукову операцію за участі литовських та американських військових.
Агресор попросив усунути спецпредставника Трампа Кіта Келлога від переговорів щодо України через проукраїнську позицію.
Бригадний генерал Геннадій Шаповалов залишає посаду командувача військ ОК "Південь". За рішенням президента він повинен координувати безпекову допомогу Україні у Вісбадені.
Літак American Eagle з 64 пасажирами зіткнувся з армійським гелікоптером Black Hawk біля аеропорту Рейгана. Серед загиблих, як вважається, 14 фігуристів.
Літак American Airlines з 64 пасажирами зіткнувся з військовим гелікоптером Black Hawk над річкою Потомак у Вашингтоні. На борту літака перебували фігуристи з Росії, які поверталися з тренувального табору.
Літак American Airlines з 64 пасажирами та вертоліт Black Hawk з трьома військовими зіткнулися над Вашингтоном. Обидва повітряні судна впали в річку Потомак біля аеропорту Рейгана, проводиться рятувальна операція.
Трамп віддав розпорядження про передислокацію військ США на кордон з Мексикою для посилення охорони. На кордоні вже перебувають понад 2000 військових та 4500 нацгвардійців, які допомагають прикордонній службі.
37-річний офіцер спецназу "зелених беретів" Метью Лівелсбергер загинув у орендованому Tesla Cybertruck біля готелю Трампа в Лас-Вегасі. Інцидент стався під час його відпустки, причини вибуху розслідуються.
США успішно протестували гіперзвукову ракету з космічної станції мису Канаверал. Це другий успішний тест All Up Round цього року, що наближає передачу технології військовим.
Дональд Трамп планує видати більше 25 виконавчих наказів у перший день на посаді президента США. Накази стосуватимуться імміграційної політики, прикордонного контролю та енергетичного сектору.
Піт Хегсет, ведучий Fox News та можливий кандидат у міністри оборони США, вкритий численними татуюваннями. Більшість з них присвячені християнській вірі, американському патріотизму та військовій службі.
Європейські лідери закликають адміністрацію Байдена надати більше зброї та посилити санкції проти РФ до закінчення президентського терміну. ЄС готується до можливого скорочення підтримки України при Трампі.
Дональд Трамп призначив конгресмена Майка Волтца своїм радником з національної безпеки. Волтц має 27-річний досвід служби у спецназі США та досвід роботи в Білому домі й Пентагоні.
На складі постачання армії США в місті Пусан спалахнула пожежа, яку гасили 4 години. У гасінні були задіяні 163 особи та 51 одиниця техніки, постраждалих немає.
Міноборони України кодифікувало та допустило до постачання у ЗСУ броньовану інженерну машину Buffalo MPV. Цей бронеавтомобіль, виготовлений за технологією MRAP, вважається одним з найбезпечніших у світі.
На військовій базі в Алабамі розбився вертоліт AH-64 Apache. Унаслідок аварії загинув 46-річний льотчик-інструктор Деніел Мангер, а пілот-студент дістав поранення. Триває розслідування інциденту.
США нададуть підтримку Вірменії у вдосконаленні сфери безпеки. Цивільний радник з армії США працюватиме в Міністерстві оборони Вірменії, сприяючи зміцненню вірмено-американських відносин.