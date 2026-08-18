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Техніка
The Washington Post

Армія США розробляє ракету дальністю понад 1000 км для запуску з HIMARS

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Армія США розглядає створення нової далекобійної ракети AHSS, яка зможе уражати цілі на відстані понад 1000 км та запускатися з HIMARS. На програму у 2027-2031 роках планують виділити $246 млн.

Армія США розробляє ракету дальністю понад 1000 км для запуску з HIMARS

Армія США розглядає створення нової далекобійної ракети AHSS, яка зможе уражати цілі на відстані понад 1000 км та потенційно запускатися з РСЗВ M142 HIMARS. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на Aviation Week, пише УНН.

Деталі

Програму Affordable High Speed Strike (AHSS) запустили у травні 2026 року, а зараз американські військові оцінюють пропозиції оборонних компаній. Йдеться про повністю нову систему, яка має забезпечити більшу дальність, ніж ракета PrSM Increment 4.

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На оборонно-космічному симпозіумі у США військові представили два можливі концепти AHSS – балістичну ракету та ракету з повітрореактивною силовою установкою. Водночас жорсткої вимоги щодо конструкції немає, тому виробники можуть запропонувати власні рішення.

Ракету хочуть зробити багатофункціональною

В офіційних бюджетних документах зазначено, що у 2027–2031 роках на програму AHSS планують виділити $246 млн. Серед ключових характеристик системи називають доступну вартість, високу швидкість і можливість запуску із наземних платформ.

Окремо в документах згадується здатність протидіяти повітряним загрозам. Це може передбачати ураження аеродромів та пускових установок, що дозволило б обмежувати роботу ворожої авіації. Також теоретично ракету можуть адаптувати для використання як засобу протиповітряної оборони, однак для цього знадобиться спеціалізована система наведення.

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Потенційне використання HIMARS як платформи для AHSS пов’язане з широким поширенням цієї системи в американській армії. У перспективі нову ракету можуть інтегрувати також із M270, безпілотною пусковою установкою AML та контейнерною системою Kodiak.

Раніше аналогічну нішу мала зайняти PrSM Increment 5, однак після втрати Lockheed Martin відповідного контракту конкурс на цю систему відкрили повторно. AHSS розглядається як один із можливих варіантів розвитку американських далекобійних ударних спроможностей.

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Степан Гафтко

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Армія США
M270 (РСЗВ)
M142 HIMARS