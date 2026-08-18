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The Washington Post

Армия США разрабатывает ракету дальностью более 1000 км для запуска с HIMARS

Киев • УНН

 • 2502 просмотра

Армия США рассматривает создание новой дальнобойной ракеты AHSS, которая сможет поражать цели на расстоянии более 1000 км и запускаться с HIMARS. На программу в 2027–2031 годах планируют выделить $246 млн.

Армия США разрабатывает ракету дальностью более 1000 км для запуска с HIMARS

Армия США рассматривает создание новой дальнобойной ракеты AHSS, которая сможет поражать цели на расстоянии более 1000 км и потенциально запускаться из РСЗО M142 HIMARS. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на Aviation Week, пишет УНН.

Подробности

Программу Affordable High Speed Strike (AHSS) запустили в мае 2026 года, а сейчас американские военные оценивают предложения оборонных компаний. Речь идет о полностью новой системе, которая должна обеспечить большую дальность, чем ракета PrSM Increment 4.

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На оборонно-космическом симпозиуме в США военные представили два возможных концепта AHSS — баллистическую ракету и ракету с воздушно-реактивной силовой установкой. При этом жесткого требования к конструкции нет, поэтому производители могут предложить собственные решения.

Ракету хотят сделать многофункциональной

В официальных бюджетных документах указано, что в 2027–2031 годах на программу AHSS планируют выделить $246 млн. Среди ключевых характеристик системы называют доступную стоимость, высокую скорость и возможность запуска с наземных платформ.

Отдельно в документах упоминается способность противодействовать воздушным угрозам. Это может предусматривать поражение аэродромов и пусковых установок, что позволило бы ограничивать работу вражеской авиации. Также теоретически ракету могут адаптировать для использования в качестве средства противовоздушной обороны, однако для этого потребуется специализированная система наведения.

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Потенциальное использование HIMARS в качестве платформы для AHSS связано с широким распространением этой системы в американской армии. В перспективе новую ракету могут интегрировать также с M270, беспилотной пусковой установкой AML и контейнерной системой Kodiak.

Ранее аналогичную нишу должна была занять PrSM Increment 5, однако после потери Lockheed Martin соответствующего контракта конкурс на эту систему открыли повторно. AHSS рассматривается как один из возможных вариантов развития американских дальнобойных ударных возможностей.

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Степан Гафтко

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M142 HIMARS