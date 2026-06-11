Тайвань испытал HIMARS на побережье напротив Китая

CNA

Тайваньские военные в среду провели пуск из своей новой мобильной ракетной системы HIMARS, которая широко используется Украиной, имитируя атаку на вторгающиеся китайские войска и демонстрируя свою способность "стрелять и убегать", избегая контрударов, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Китай, который считает демократически управляемый Тайвань своей территорией, никогда не отказывался от применения силы для установления контроля над островом, а его военные самолеты и корабли почти ежедневно действуют вокруг острова.

Тайвань впервые провел испытательный пуск из своих высокомобильных артиллерийских ракетных систем производства Lockheed Martin, или HIMARS, в прошлом году у своего восточного побережья. В среду это был первый случай, когда он запустил высокоточное оружие на западном побережье, в центральном Тайчжуне.

Военные заявили, что учения имели целью продемонстрировать мобильность HIMARS и их способность "стрелять и убегать" – отходить после выстрела, чтобы избежать фиксации вражеским радаром, – что "значительно улучшает живучесть на поле боя".

"Наши HIMARS продемонстрировали солидные боевые возможности подразделения и успешно завершили это учение", – сказал командир роты Ко Мин-пин.

Пляжи и илистые отмели на западном побережье Тайваня, непосредственно напротив Китая через Тайваньский пролив, рассматриваются как наиболее вероятное место для попытки высадки китайских военных в случае любого вторжения, пишет издание.

Тайваньские войска модернизируются, чтобы иметь возможность вести асимметричную войну с более мобильным оружием, которое все еще может обладать ударной силой, как HIMARS, превратить остров в "дикобраза", которого трудно атаковать и который может пережить китайское нападение, указывает издание.

Имея дальность около 300 км, HIMARS может поражать прибрежные цели в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь, находящейся на другой стороне Тайваньского пролива.

Оружие будет использоваться с пусковыми установками Thunderbolt-2000, разработанными на Тайване, чтобы китайские войска могли быть атакованы во время выхода из порта или попытки высадки на побережье Тайваня.

Пуски Thunderbolt проводились в первый день учений во вторник.

Правительство Тайваня отвергает претензии Китая на суверенитет, утверждая, что только народ острова может решать свое будущее.

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