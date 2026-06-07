Китай начал специальную морскую операцию вблизи Тайваня
Киев • УНН
Пекин начал морскую операцию из-за соглашения Японии и Филиппин. К патрулированию привлекли силы нескольких провинций и береговую охрану Китая.
Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что таким образом Пекин ответил на недавнее соглашение между Японией и Филиппинами о переговорах по демаркации морских границ и значительном углублении оборонного сотрудничества в зонах, которые Китай считает сферой своих стратегических интересов.
Министерство транспорта Китая начало в субботу "специальную операцию по контролю за морским движением". Этот шаг преследовал цель реализовать "морскую административную юрисдикцию" Китая и защитить национальные интересы, говорится в сообщении.
Указывается, что для демонстрации силы китайское руководство провело масштабную межрегиональную координацию силовиков. К операции одновременно привлекли морские гражданские и правоохранительные ведомства провинции Фуцзянь, профильные структуры южной провинции Гуандун, а также агентства береговой охраны и контроля Восточно-Китайского моря.
Контекст
1 июня Пекин сообщил, что отправил корабли к Тайваню из-за переговоров Японии и Филиппин о границах. Китай считает эти действия незаконными и усиливает контроль в регионе.
4 июня стало известно, что Япония и Филиппины создают собственную систему безопасности для сдерживания Китая.
В то же время администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует более сдержанный подход к этому вопросу.
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