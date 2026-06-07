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Китай начал специальную морскую операцию вблизи Тайваня

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Пекин начал морскую операцию из-за соглашения Японии и Филиппин. К патрулированию привлекли силы нескольких провинций и береговую охрану Китая.

Китай начал специальную морскую операцию вблизи Тайваня

Китай объявил о начале специальной морской операции к востоку от Тайваня. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что таким образом Пекин ответил на недавнее соглашение между Японией и Филиппинами о переговорах по демаркации морских границ и значительном углублении оборонного сотрудничества в зонах, которые Китай считает сферой своих стратегических интересов.

Министерство транспорта Китая начало в субботу "специальную операцию по контролю за морским движением". Этот шаг преследовал цель реализовать "морскую административную юрисдикцию" Китая и защитить национальные интересы, говорится в сообщении.

— цитирует издание официальное информационное агентство Китая "Синьхуа".

Указывается, что для демонстрации силы китайское руководство провело масштабную межрегиональную координацию силовиков. К операции одновременно привлекли морские гражданские и правоохранительные ведомства провинции Фуцзянь, профильные структуры южной провинции Гуандун, а также агентства береговой охраны и контроля Восточно-Китайского моря.

Контекст

1 июня Пекин сообщил, что отправил корабли к Тайваню из-за переговоров Японии и Филиппин о границах. Китай считает эти действия незаконными и усиливает контроль в регионе.

4 июня стало известно, что Япония и Филиппины создают собственную систему безопасности для сдерживания Китая.

В то же время администрация президента США Дональда Трампа демонстрирует более сдержанный подход к этому вопросу.

Соединенные Штаты заморозили продажу оружия Тайваню из-за войны с Ираном22.05.26, 10:08 • 4288 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Филиппины
Дональд Трамп
Тайвань
Китай
Япония
Соединённые Штаты