В феврале 2025 года открыто девять украинских книжных полок в шести странах мира. Новые локации появились в Греции, Финляндии, Венгрии, Польше, Португалии и Марокко.
Агентство США по международному развитию отправляет весь непосредственно нанятый персонал в административный отпуск с 7 февраля, пишут СМИ.
29-летний гражданин Марокко с видом на жительство в США ранил ножом по меньшей мере 4 человек на улице Нахалат Биньямин. Нападавшего застрелила женщина-полицейский, которая была не на службе.
Гражданин Марокко с видом на жительство в США ранил ножом четырех человек в Тель-Авиве. Нападавшего застрелили гражданские лица, пострадавшие находятся в легком состоянии.
Доминик Пелико приговорен к 20 годам тюрьмы за организацию изнасилований своей жены в течение 10 лет. Еще 50 мужчин признаны виновными в причастности к преступлениям.
В украинских ЗВО учится 27226 иностранных студентов, больше всего из Китая - 10735 человек. Самой популярной специальностью среди иностранцев является медицина, а больше всего студентов учится в КНУТД.
Испанская полиция разоблачила преступную сеть, которая использовала украинские дроны для перевозки гашиша из Марокко. Задержаны 10 человек, изъяты три дрона, способные переносить до 10 кг груза на расстояние более 50 км.
Китай отменяет 13% налоговую скидку на экспорт алюминия и меди с 1 декабря. Это привело к падению акций китайских компаний, тогда как их международные конкуренты показали рост.
В 2023 году страны ЕС выдали 3,7 миллиона первичных видов на жительство для граждан третьих стран. Больше всего разрешений получили украинцы, белорусы и индийцы, причем треть всех разрешений выдана для трудоустройства.
Необычные ливни затопили пустынные районы Северной Африки, в частности село Мерзуга в Марокко. За короткое время выпало до 99 литров осадков на квадратный метр, что является рекордом за последние 30-50 лет.
Украинская мужская сборная по футзалу победила Венесуэлу 9:4 в четвертьфинале ЧМ в Узбекистане. В полуфинале 2 октября Украина встретится с Бразилией.
30-летняя гражданка Германии умерла после нападения акулы в Атлантическом океане в 514 км от Канарских островов. Женщину эвакуировали вертолетом, но она умерла по дороге в больницу из-за потери крови.
По данным ученых, выращивать арбузы начали в Древнем Египте. В Европу арбузы впервые попали во время крестовых походов. В XVII веке в Англии их начали выращивать в теплицах и парниках.
Группа климатологов заявила, что июльская жара в Средиземноморье была бы невозможной без глобального потепления. Температуры были на 3,3°C выше из-за изменения климата, экстремальная жара становится все более частой.
Олимпийская сборная Украины уступила Аргентине 0:2 в решающем матче группового этапа футбольного турнира. Команда набрала 3 очка, заняла третье место в группе B и завершила выступления на Олимпийских играх.
Украина U23 одержала драматическую победу над Марокко в матче Олимпиады-2024. Несмотря на удаление игрока, украинцы вырвали победу на 90+8 минуте благодаря голу Игоря Краснопира.
27 июля украинские олимпийцы будут соревноваться в 11 дисциплинах на Играх в Париже. Среди видов спорта - дзюдо, стрельба, прыжки в воду, фехтование, теннис, гребля, велоспорт, гимнастика и футбол.
Министерство иностранных дел Украины расширило доступ к консульским услугам за рубежом, предоставив 24 учреждениям в 20 странах доступ к Государственному реестру актов гражданского состояния граждан, что позволит украинцам получать повторные свидетельства и выписки из реестра.
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань обнародовал список игроков, которые будут готовиться к футбольному турниру Олимпийских игр 2024 года, среди которых вратари, защитники, полузащитники и нападающие из разных украинских клубов.
Немецкие власти задержали мужчину, подозреваемого в переводе более 1700 долларов террористам "Исламского государства" через криптовалютную биржу в сентябре прошлого года в аэропорту Кельна/Бонна.
День кактуса впервые начали отмечать в Латинской Америке. Довольно быстро событие стало популярным во многих странах мира, где люди занимаются разведением кактусов в домашних условиях. По мнению ученых, кактусы появились на нашей планете 30-35 миллионов лет назад.
Первым соперником Украины в группе B олимпийского футбольного турнира 2024 года станет Ирак, который обеспечил себе место в группе, победив Индонезию со счетом 2:1 в матче за третье место на Кубке Азии среди молодежных сборных U-23.
Сборная Украины U-23 сыграет с Аргентиной, Марокко и командой азиатской квалификации в группе B футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Церемония жеребьевки олимпийских футбольных турниров 2024 года, в которых сборная Украины является участником мужских соревнований, состоится 20 марта в 21:00 по киевскому времени в парижском Сен-Дени.
Государственный секретарь США наградил Международной женской премией за мужество 2022 года 12 женщин со всего мира, которые выступали за права человека и гендерное равенство, рискуя собственной жизнью.
В Алжире торжественно открыли самую большую мечеть в Африке под названием Большая мечеть Алжира, которая может вместить более 120 000 верующих и имеет минарет высотой 265 метров, что делает ее третьей по величине мечетью в мире.