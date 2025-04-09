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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28593 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские дроны использовались для транспортировки наркотиков из Марокко в Испанию

Испанская полиция разоблачила преступную сеть, которая использовала украинские дроны для перевозки гашиша из Марокко. Задержаны 10 человек, изъяты три дрона, способные переносить до 10 кг груза на расстояние более 50 км.

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Украинская мужская сборная по футзалу победила Венесуэлу 9:4 в четвертьфинале ЧМ в Узбекистане. В полуфинале 2 октября Украина встретится с Бразилией.

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Die Zeit: в Германии задержали предполагаемого сторонника террористов

Немецкие власти задержали мужчину, подозреваемого в переводе более 1700 долларов террористам "Исламского государства" через криптовалютную биржу в сентябре прошлого года в аэропорту Кельна/Бонна.

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День кактуса впервые начали отмечать в Латинской Америке. Довольно быстро событие стало популярным во многих странах мира, где люди занимаются разведением кактусов в домашних условиях. По мнению ученых, кактусы появились на нашей планете 30-35 миллионов лет назад.

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Сборная Украины U-23 сыграет с Аргентиной, Марокко и командой азиатской квалификации в группе B футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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Олимпиада-2024: сборная Украины попала в четвертую корзину и ожидает жеребьевки

Церемония жеребьевки олимпийских футбольных турниров 2024 года, в которых сборная Украины является участником мужских соревнований, состоится 20 марта в 21:00 по киевскому времени в парижском Сен-Дени.

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В Алжире открыли "самую большую мечеть Африки"

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