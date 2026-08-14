Испания и Марокко усиливают охрану границы на фоне опасений по поводу новой волны мигрантов в Сеуте

Испания и Марокко усилили охрану границы Сеуты после призывов в социальных сетях к новому массовому прорыву мигрантов 15 августа. В анклав дополнительно направлены 300 полицейских и 2 тысячи военнослужащих.

Тысячи испанских и марокканских силовиков усилили охрану границ Сеуты в пятницу на фоне распространения в интернете сообщений с призывами к новому массовому прорыву в этот анклав в Северной Африке. Об этом сообщает Politico, пишет УНН. Детали После беспрецедентного прибытия в прошлом месяце в испанский город 72 тысяч мигрантов в соцсетях начали распространяться сообщения с предложением провести аналогичный массовый прорыв в субботу, 15 августа, — в день национального праздника в Испании. Власти Мадрида и Рабата отслеживают активность в интернете и координируют совместный ответ. Представитель Министерства внутренних дел Марокко Рашид Эль-Халфи в среду подтвердил, что страна "принимает все необходимые меры для противодействия любой попытке незаконного пересечения границы", а местные журналисты в пятницу сообщили о значительном усилении военного присутствия вокруг приграничного города Фнидек. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка в четверг прибыл в Сеуту, чтобы проверить состояние пограничной инфраструктуры и нового морского заграждения, предназначенного для предотвращения попыток людей доплыть до города. Личный состав сил безопасности анклава также усилили дополнительными 300 полицейскими и 2 тысячами военнослужащих. Мы делаем это, чтобы сдержать любого, кто стремится незаконно попасть в Сеуту и Мелилью. Никто из них не останется в Сеуте, никто не попадет на Пиренейский полуостров, никто не получит легального статуса - заявил Гранде-Марласка. Ожидаемый массовый прорыв стал одним из аргументов критиков миграционной политики Испании. Президент Евросовета поддержал действия Испании по борьбе с нелегальной миграцией в Сеуте На прошлой неделе министр Австрии по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр упомянула об ожидаемом наплыве 15 августа в письменном заявлении, призвав Мадрид "немедленно и существенно усилить охрану границ в своих африканских анклавах и на этот раз обеспечить ее надлежащее выполнение". Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони также на прошлой неделе сослалось на возможность массового прибытия мигрантов в середине августа, обосновывая свое решение сохранить пограничный контроль для путешественников из Испании. По меньшей мере 57 мигрантов погибли при массовом пересечении границы испанской Сеуты