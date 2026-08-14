Испания и Марокко усиливают охрану границы на фоне опасений по поводу новой волны мигрантов в Сеуте

$44.700.0151.550.06
ukenru
Эксклюзив
09:00 • 10710 просмотра
Деньги на счёте — ещё не гарантия: как получить туристическую визу в Великобританию
07:59 • 11645 просмотра
Из-за вражеских атак часть 3 областей осталась без света
07:00 • 12028 просмотра
россияне сбросили 8 авиабомб на Краматорск: 1 погибшая, 17 раненых
06:25 • 25202 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа
05:00 • 16603 просмотра
Курс валют на 14 августа: доллар и евро дешевеют
14 августа, 01:26 • 19958 просмотра
Трамп ввёл пошлины на импорт дронов и комплектующих к ним
13 августа, 23:12 • 19427 просмотра
Германия прекращает временную защиту для украинских мужчин призывного возраста, но есть нюанс
13 августа, 20:59 • 24069 просмотра
Удар по Краматорску: 1 погибший, 15 раненых из-за авиабомб рф
13 августа, 17:42 • 29637 просмотра
Украина предложила россии перемирие в Чёрном море, ответа пока не получила - СМИ
13 августа, 16:32 • 27028 просмотра
Штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова" - Братущак
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
40%
752мм
Популярные новости
ЦПД: рф распространяет во Франции фейки о кандидатах, поддерживающих Украину14 августа, 00:53 • 15076 просмотра
Кушнер едет к Нетаньяху на переговоры по Газе — Axios14 августа, 01:57 • 14075 просмотра
Вражеский БПЛА повредил жилой дом в Черкасской области, есть пострадавшие14 августа, 02:28 • 14850 просмотра
Что празднуют 14 августа в Украине и мире14 августа, 03:00 • 12492 просмотра
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto08:39 • 11624 просмотра
публикации
Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августаPhoto10:08 • 1996 просмотра
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto08:39 • 11624 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа06:25 • 25205 просмотра
Отсрочка от мобилизации с 1 сентября — какие новые правила бронирования начнут действовать в УкраинеPhoto13 августа, 15:34 • 32055 просмотра
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13 августа, 13:22 • 34959 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Прокудин Александр Сергеевич
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 39373 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 36185 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 54211 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 48988 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 186660 просмотра
Актуальное
Шахед-136
YouTube
Дія (сервис)
Еврофайтер Тайфун
Отопление

Испания и Марокко усиливают охрану границы на фоне опасений по поводу новой волны мигрантов в Сеуте

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Испания и Марокко усилили охрану границы Сеуты после призывов в социальных сетях к новому массовому прорыву мигрантов 15 августа. В анклав дополнительно направлены 300 полицейских и 2 тысячи военнослужащих.

Испания и Марокко усиливают охрану границы на фоне опасений по поводу новой волны мигрантов в Сеуте

Тысячи испанских и марокканских силовиков усилили охрану границ Сеуты в пятницу на фоне распространения в интернете сообщений с призывами к новому массовому прорыву в этот анклав в Северной Африке. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

После беспрецедентного прибытия в прошлом месяце в испанский город 72 тысяч мигрантов в соцсетях начали распространяться сообщения с предложением провести аналогичный массовый прорыв в субботу, 15 августа, — в день национального праздника в Испании. Власти Мадрида и Рабата отслеживают активность в интернете и координируют совместный ответ.

Представитель Министерства внутренних дел Марокко Рашид Эль-Халфи в среду подтвердил, что страна "принимает все необходимые меры для противодействия любой попытке незаконного пересечения границы", а местные журналисты в пятницу сообщили о значительном усилении военного присутствия вокруг приграничного города Фнидек.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка в четверг прибыл в Сеуту, чтобы проверить состояние пограничной инфраструктуры и нового морского заграждения, предназначенного для предотвращения попыток людей доплыть до города. Личный состав сил безопасности анклава также усилили дополнительными 300 полицейскими и 2 тысячами военнослужащих.

Мы делаем это, чтобы сдержать любого, кто стремится незаконно попасть в Сеуту и Мелилью. Никто из них не останется в Сеуте, никто не попадет на Пиренейский полуостров, никто не получит легального статуса

- заявил Гранде-Марласка.

Ожидаемый массовый прорыв стал одним из аргументов критиков миграционной политики Испании.

Президент Евросовета поддержал действия Испании по борьбе с нелегальной миграцией в Сеуте31.07.26, 21:50 • 3935 просмотров

На прошлой неделе министр Австрии по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр упомянула об ожидаемом наплыве 15 августа в письменном заявлении, призвав Мадрид "немедленно и существенно усилить охрану границ в своих африканских анклавах и на этот раз обеспечить ее надлежащее выполнение".

Правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони также на прошлой неделе сослалось на возможность массового прибытия мигрантов в середине августа, обосновывая свое решение сохранить пограничный контроль для путешественников из Испании.

По меньшей мере 57 мигрантов погибли при массовом пересечении границы испанской Сеуты31.07.26, 22:47 • 3590 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Джорджия Мелони
Австрия
Марокко
Италия
Испания
Мадрид