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Президент Евросовета поддержал действия Испании по борьбе с нелегальной миграцией в Сеуте

Киев • УНН

 • 4463 просмотра

Антониу Кошта одобрил решительные действия Испании по возвращению мигрантов в Сеуте. Обострение миграционного кризиса привело к гибели как минимум 57 человек.

Президент Евросовета поддержал действия Испании по борьбе с нелегальной миграцией в Сеуте

Председатель Европейского совета Антониу Кошта выразил солидарность с Мадридом на фоне обострения ситуации с нелегальной миграцией в испанском анклаве Сеута и поддержал действия властей по ускоренному возвращению мигрантов. Об этом политик 31 июля написал на своей официальной странице в соцсети X, передает УНН.

Глава Евросовета подчеркнул, что граждане третьих стран, находящиеся в Сеуте, не имеют права на свободное передвижение на материковую часть Испании или остальные страны Шенгенской зоны.

"Решительные действия Испании, включая ускоренное возвращение мигрантов, которое продолжается сейчас, демонстрируют нашу решимость защищать свои внешние границы, бороться с нелегальной миграцией и ликвидировать преступные сети контрабандистов", — подчеркнул Антониу Кошта.

Также он отметил важность совместной работы Испании и Марокко в решении миграционного вопроса.

"Я приветствую тесное сотрудничество Испании с Марокко в решении этой общей проблемы и обеспечении быстрого возвращения. В ближайшие дни мы останемся в тесном контакте с испанскими властями", — резюмировал председатель Европейского совета.

Обострение миграционного кризиса в Сеуте: десятки тысяч людей пытаются прорвать границу Испании

 Испанский анклав Сеута оказался в центре масштабного миграционного кризиса после того, как в течение суток 30–31 июля от 50 до 60 тысяч человек попытались нелегально попасть на территорию Европейского союза. Для защиты границы Мадрид привлек подразделения армии и национальной полиции.

Большинство мигрантов пытались добраться до анклава вплавь вокруг пограничных молов в районе пляжа Тарахаль. По данным Министерства внутренних дел Испании, во время попыток преодолеть морские барьеры в результате утопления и давки погибли по меньшей мере 57 человек. В то же время более 37,5 тысячи человек уже возвращены или добровольно вернулись на территорию Марокко.

Со своей стороны марокканские силы безопасности применяли водометы и слезоточивый газ на своей стороне границы для оттеснения толпы, заявляя о поддержке принципа упорядоченной и легальной миграции.

В настоящее время ситуация в Сеуте остается сложной на фоне общего роста миграционного давления. 

По данным испанского МВД, только за первое полугодие этого года сухопутным путем в анклав нелегально попали 2 582 человека, что на 164% больше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом въезд на территорию Сеуты, в соответствии с Шенгенским кодексом, не дает права на свободное передвижение на материковую Испанию или остальные страны Шенгенской зоны, а на выездах из города действует постоянный пограничный контроль.

Как мир отреагировал на миграционный кризис в Сеуте 

Премьер-министр Испании Педро Санчес квалифицировал массовый прорыв как нарушение территориальной целостности страны. Он заявил, что сети контрабандистов исказили и использовали для организации штурма последнее решение Верховного суда Испании, которое определяет, что в отношении лиц, перехваченных в море, не может применяться ускоренное автоматическое возвращение без открытия соответствующей административной процедуры.

На события отреагировали и в Брюсселе. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что въезд в ЕС должен осуществляться исключительно по установленным правилам, подтвердив привлечение сил Агентства по охране государственных границ.

В свою очередь премьер-министр Италии Джорджа Мелони оперативно отреагировала на события в Сеуте. Назвав увиденное на кадрах "шокирующим", она заявила в соцсетях, что неконтролируемый поток мигрантов угрожает безопасности всей Европы. В качестве возможного шага Мелони допустила временное приостановление действия Шенгенского соглашения с Испанией. 

Тем временем глава МВД Финляндии Мари Рантанен поддержала позицию Мелони, раскритиковав Испанию за неспособность защитить собственные границы.

Отреагировали на ситуацию и в Германии. Заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Гюнтер Крингс в комментарии изданию BILD подчеркнул, что ЕС и Испания должны немедленно начать диалог с Марокко — ведь только в сотрудничестве с этим соседом удастся сдержать новую волну миграции в Европу. Также он высказался за более жесткий пограничный контроль, а представитель немецкого полицейского профсоюза Мануэль Остерштайн призвал заблаговременно подготовить федеральную полицию к возможному росту числа мигрантов.

Премьер Чехии Андрей Бабиш также призвал временно исключить Испанию из Шенгена из-за миграционного кризиса в Сеуте, где около 49 тысяч мигрантов неконтролируемо попали из Марокко.

В то же время министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка выразил более сдержанную позицию. Он заявил, что пока не поддерживает идею исключения Испании из Шенгенской зоны и ожидает официальной реакции Мадрида.

Свое слово сказал и президент США Дональд Трамп. Он сравнил мигрантов, пересекающих границу в испанскую Сеуту, с "вторжением" и заявил, что испанское правительство не знает, что делать из-за плохого управления.

Не стоит забывать и о президенте Франции Эмманюэле Макроне. Тот пообещал Испании поддержку, в частности через Frontex, на фоне миграционного кризиса в Сеуте. 

Не остался в стороне и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Главный дипломат страны заявил о масштабной российской пропагандистской кампании в Европе с использованием фото из Сеуты. Он призвал европейские страны полностью заблокировать все российские пропагандистские ресурсы.

По словам министра, Москва уже много лет использует миграцию и другие чувствительные темы для нагнетания страха и дестабилизации европейских стран.

"Дело не в самой ситуации, а в том, как Россия пытается манипулировать любой темой, которая может способствовать ее повестке дня. Единственный способ защитить общество от этого вмешательства – отрезать его", – подчеркнул Сибига.

Напомним

Испания привлекла Вооруженные силы для поддержки Гражданской гвардии в Сеуте после массового нелегального прибытия мигрантов. Правительство работает над возвращением всех нелегальных мигрантов в Марокко.

Александра Василенко

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