В российском Татарстане произошёл прилёт по нефтеперерабатывающему заводу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.

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Также сообщается о масштабном пожаре в Пермском крае на заводе "Электротяжмаш-Привод", где производят силовое электрооборудование для ряда отраслей, в частности нефтегазовой, атомной, энергетической и металлургической.

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