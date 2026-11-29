В российском Татарстане нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
В Татарстане сообщили о прилёте по нефтеперерабатывающему заводу. В Пермском крае на заводе "Электротяжмаш-Привод" произошёл масштабный пожар.
В российском Татарстане произошёл прилёт по нефтеперерабатывающему заводу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы и местные паблики.
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Также сообщается о масштабном пожаре в Пермском крае на заводе "Электротяжмаш-Привод", где производят силовое электрооборудование для ряда отраслей, в частности нефтегазовой, атомной, энергетической и металлургической.
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