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Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Калейкино" в Татарстане — одного из ключевых узлов нефтепровода "Дружба", а также ЗРГК, складов и пунктов управления БпЛА противника, пишет УНН.

Сердце "Дружбы" в дыму: в 1000 км от фронта Силы обороны поразили НПС "Калейкино" в Татарстане. 19 ноября Силы обороны Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в районе Альметьевска Республики Татарстан. Это один из ключевых узлов нефтепровода "Дружба". Подтверждено поражение трех резервуаров РВСПА-50000 на территории НПС "Калейкино-1" — это одни из крупнейших нефтяных резервуаров, которые строят в рф. Один из них загорелся, два других повреждены — сообщили в Генштабе.

Почему это важно

Удар, подчеркнули в Генштабе, "затрагивает всю нефтяную цепочку, а не отдельный объект". "В "Калейкино" принимают и смешивают нефть из разных регионов рф, а отсюда она направляется на нефтеперерабатывающие заводы и в систему "Дружба". Через такие узлы кремль превращает нефть в деньги для войны", — говорится в сообщении.

"Масштаб потерь виден из того, что стоит за аббревиатурой. Каждый РВСПА-50000 — стальная конструкция диаметром около 60 метров и высотой с шестиэтажный дом, рассчитанная на хранение до 50 тысяч кубометров нефти. Внутри есть плавающий понтон, который лежит на поверхности нефти и сдерживает ее испарение. На один такой резервуар идут сотни тонн стали. Его месяцами возводят на специальном фундаменте, пояс за поясом сваривают стенки, а затем испытывают водой. Купить или восстановить такую конструкцию за день невозможно, а здесь под ударом оказались сразу три", — указали в Генштабе.

Подтверждение других поражений

Последствия предыдущих поражений, как отмечается, также подтверждены.

"На Ильском НПЗ в Краснодарском крае, пораженном 18 ноября, уничтожен один резервуар РВС-5000 и повреждены еще восемь — семь РВС-5000 и один РВС-1000. Кроме того, повреждены участок нефтепровода, пять технических и одно складское здание", — указали в Генштабе.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины, реализуя право на самооборону, гарантированное статьей 51 Устава ООН, продолжают системно принимать меры, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российского агрессора и принуждение рф к прекращению вооруженной агрессии против Украины", — подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, по данным Генштаба, "Силы обороны уничтожают ЗРГК, склады и пункты управления БпЛА" — "от Брянщины до Бердянска".

"19 ноября и в ночь на 20 ноября Силы обороны Украины продолжили системно выбивать из армии рф то, что поддерживает ее на фронте: прикрытие с воздуха, снабжение и дроны", — говорится в сообщении

По данным Генштаба, "в Брянской области поражен ЗРГК "Панцирь-С2". Этот комплекс прикрывал российские объекты от украинских дронов и ракет. Теперь в этой системе защиты появилась еще одна брешь".

"В районе Селидово Донецкой области поражен пункт управления БпЛА противника. Отсюда оккупанты наводили дроны на позиции наших воинов и на мирные города", — добавили в Генштабе.

"Под удар попала и тыловая логистика. В районе Рубежного и Лисичанска Луганской области поражены склады материально-технических средств подразделений армии рф. Без них противнику будет не хватать топлива, боеприпасов и всего, что необходимо для штурмов. Кроме того, в районе Бердянска Запорожской области поражено место сосредоточения вооружения и военной техники российского агрессора", — отметили в Генштабе.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

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