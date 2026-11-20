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Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження НПС "Калейкіно" в Татарстані - один із ключових вузлів нафтопроводу "Дружба", а також ЗРГК, складів й пунктів управління БпЛА противника, пише УНН.

Серце "Дружби" в диму: за 1000 км від фронту Сили оборони уразили НПС "Калейкіно" в Татарстані. 19-го листопада Сили оборони України уразили нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" в районі Альметьєвська Республіки Татарстан. Це один із ключових вузлів нафтопроводу "Дружба". Підтверджено ураження трьох резервуарів РВСПА-50000 на території НПС "Калейкіно-1", це одні з найбільших нафтових резервуарів, які будують у рф. Один із них загорівся, два інші пошкоджені - повідомили у Генштабі.

Чому це важливо

Удар, наголосили у Генштабі, "зачіпає весь нафтовий ланцюг, а не окремий об'єкт". "У "Калейкіно" приймають і змішують нафту з різних регіонів рф, а звідси вона йде на нафтопереробні заводи та в систему "Дружба". Через такі вузли кремль перетворює нафту на гроші для війни", - ідеться у повідомленні.

"Масштаб втрат видно з того, що стоїть за абревіатурою. Кожен РВСПА-50000 — сталева споруда діаметром близько 60 метрів і заввишки з шестиповерховий будинок, розрахована на зберігання до 50 тисяч кубометрів нафти. Усередині є плавучий понтон, який лежить на поверхні нафти й стримує її випаровування. На один такий резервуар ідуть сотні тонн сталі. Його місяцями зводять на спеціальному фундаменті, пояс за поясом зварюють стінки, а потім випробовують водою. Купити чи відновити таку конструкцію за день неможливо, а тут під ударом опинилися одразу три", - вказали у Генштабі.

Підтвердження інших уражень

Наслідки попередніх уражень, як зазначається, теж підтверджено.

"На Ільському НПЗ у Краснодарському краї, ураженому 18 листопада, знищено один резервуар РВС-5000 і пошкоджено ще вісім — сім РВС-5000 та один РВС-1000. Крім того, пошкоджено ділянку нафтопроводу, п'ять технічних і одну складську будівлю", - вказали у Генштабі.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - наголосили у Генштабі.

Окрім того, за даними Генштабу, "Сили оборони нищать ЗРГК, склади й пункти управління БпЛА" - "від Брянщини до Бердянська".

"19-го та в ніч на 20 листопада Сили оборони України продовжили системно вибивати в армії рф те, що підтримує її на фронті: прикриття з неба, постачання та дрони", - ідеться у повідомленні

За даними Генштабу, "на Брянщині уражено ЗРГК "Панцир-С2". Цей комплекс прикривав російські об'єкти від українських дронів і ракет. Тепер у цій системі захисту з'явилася ще одна прогалина".

"У районі Селидового Донецької області уражено пункт управління БпЛА противника. Звідси окупанти наводили дрони на позиції наших воїнів і на мирні міста", - додали у Генштабі.

"Під удар потрапила і тилова логістика. В районі Рубіжного та Лисичанська Луганської області уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів армії рф. Без них противникові бракуватиме пального, боєприпасів і всього, що потрібно для штурмів. Окрім того, в районі Бердянська Запорізької області уражено місце зосередження озброєння і військової техніки російського агресора", - зазначили у Генштабі.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

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