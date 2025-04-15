Стріляли в українських воїнів у Сєвєродонецьку та брали участь у штурмах Авдіївки і Мар’їнки: судитимуть ще 5 зрадників

Ще п'ятьох зрадників, які воювали проти України, у тому числі снайпера, який стріляв по українських солдатах у Сєвєродонецьку, судитимуть за державну зраду та колабораціонізм.