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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 846 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Ексклюзив
12:10 • 4158 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 29195 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 159945 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 138326 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141382 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136004 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 135913 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196676 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77710 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Окупанти вдарили по Балці Журавці на Луганщині реактивною артилерією

Російські війська атакували Балку Журавку в Луганській області, використовуючи артилерію та безпілотники. На окупованих територіях продовжується "націоналізація" нерухомості та виселення місцевих жителів.

Суспільство • 5 жовтня, 07:32 • 44899 перегляди

У понад 200 містах та селах "лнр" не працює жоден магазин - Лисогор

У більш ніж 200 містах і селах окупованої Луганщини не працює жоден продуктовий магазин. Двічі на тиждень туди приїжджають автолавки на 1-2 години, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Суспільство • 29 вересня, 07:17 • 16986 перегляди

Для обшуків та доносів: на Луганщині окупанти хочуть повернути радянську практику "народних дружин"

Окупанти планують створити "народні дружини" у так званій "лнр" для посилення контролю. У Рубіжному працюють лише дві аптеки з обмеженим асортиментом, деякі життєво важливі ліки не завозяться.

Війна • 27 вересня, 08:10 • 17050 перегляди

Чоловіків у "лнр" позбавлятимуть громадянства рф за відсутності на військовому обліку - ОВА

У самопроголошеній "лнр" чоловіків позбавлятимуть громадянства рф за відсутність на військовому обліку. В окупованих Рубіжному та Сєвєродонецьку підрядники затримують зарплати будівникам.

Суспільство • 2 серпня, 06:37 • 26287 перегляди

На Луганщині евакуювали ще одну жінку, на окупованих територіях за спробу скористатися мобільним зв'язком забирають "на підвал" - ОВА

З Невського евакуювали 49-річну жінку. В окупованому Лисичанську за спробу користування мобільним зв'язком забирають 'на підвал', а централізоване водопостачання досі не відновлено.

Суспільство • 29 липня, 08:13 • 31812 перегляди

Війська рф вдарили по Невському та Макіївці з "Градів" - ОВА

Окупанти 83 рази обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти Луганщини, по Невському та Макіївці росіяни вдарили з "Градів".

Війна • 23 липня, 07:41 • 27278 перегляди

Дешевше, ніж гастролери з рф: студентів вишів "лнр" відправлять відновлювати Лисичанськ та Рубіжне – Луганська ОВА

Студенти університетів так званої "лнр" будуть змушені протягом 2025 і 2026 років працювати на відновлювальних проектах у Лисичанську та Рубіжному, містах, наполовину зруйнованих росіянами, перериваючи своє профільне навчання.

Суспільство • 17 липня, 09:31 • 54894 перегляди

Демонтували покрівлю будинку і залишили: жителі ТОТ стикаються з побутовими викликами на тлі рф-керування

Мешканці ТОТ Луганської області стикаються з повсякденними проблемами в умовах російського контролю, зокрема з розібраними дахами, які залишили після себе будівельники та відродженням практик радянських часів, як-от продаж побутових товарів у поштових відділеннях замість сучасних спеціалізованих магазинів.

Суспільство • 15 липня, 07:43 • 23310 перегляди

На Луганщині окупанти набирають на роботу у "адміністрації" людей без вищої освіти - ОВА

У Луганській області російські окупаційні війська набирають людей без вищої освіти на адміністративні посади в Старобільську.

Суспільство • 10 червня, 09:18 • 53753 перегляди

На Луганщині на окупованих шахтах затримують зарплату - ОВА

У Луганській області тривають російські обстріли, на окупованих територіях на шахтах "Східвугілля" затримують заробітну плату, а окупанти в Рубіжному відмовляються приймати заяви про компенсацію за знищене майно.

Війна • 8 червня, 09:03 • 20466 перегляди

росіяни доправили майже 170 тис. тонн пшениці з окупованої Луганщини до ростовської області

росіяни вивезли майже 170 тис. тонн пшениці з тимчасово окупованої Луганської області в ростовську, нехтуючи стратегічними запасами.

Війна • 1 червня, 06:37 • 72672 перегляди

На захопленій Луганщині окупанти збільшують кількість блокпостів, розшукуючи чоловіків - ОВА

Окупанти посилюють блокпости на захоплених територіях навколо Рубіжного та Сєвєродонецька, розшукуючи людей, у той час як у цих районах продовжуються лісові пожежі, а заходів щодо їх ліквідації не вживається.

Суспільство • 31 травня, 07:45 • 61146 перегляди

росіяни атакували близько 7 населених пунктів на Луганщині, щоб залишити окуповані території, вимагають попередження фсб

Близько семи населених пунктів у Луганській області зазнали атаки росіян, а жителі окупованих територій повинні повідомляти фсб рф за 12 годин, щоб виїхати з окупованих територій до росії, повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

Війна • 25 травня, 06:20 • 19345 перегляди

На Луганщині армія рф обстріляла Невське, навколо тимчасово окупованого Сєвєродонецька знов палають ліси - ОВА

Російські окупанти обстріляли Невське, пошкодивши п'ять будинків, навколо окупованого Сєвєродонецька тривають перестрілки, через бездіяльність окупаційної влади горять ліси, а в окупованому Рубіжному не вистачає медикаментів та лікарів.

Війна • 11 травня, 08:59 • 26111 перегляди

На Луганщині ворог активний на кожній з трьох ділянок фронту, на окупованих територіях перевіряють постановку на військовий облік - ОВА

У Луганській області ворог залишається активним на кожній з трьох ділянок фронту, намагаючись штурмувати кілька населених пунктів, в той час як сили оборони відбивають російське вторгнення, а на окупованих територіях проводяться перевірки щодо військового обліку та призову на строкову службу.

Війна • 3 травня, 10:03 • 17279 перегляди

На окуповану територію Луганщини росіяни планують завезти мобільні кінотеатри для погоджених фсб масових заходів - ОВА

росіяни планують завезти на окуповану Луганщину ще 10 пересувних кінотеатрів для проведення масових заходів, узгоджених з фсб, нехтуючи при цьому відновлювальними роботами в південному районі Рубіжного.

Війна • 2 травня, 06:35 • 74936 перегляди

У школах "лнр" відслідковуватимуть протестні до окупантів настрої підлітків - Лисогор

Окупанти в "лнр" відстежуватимуть протестні настрої підлітків та вчителів у школах, мешканці Рубіжного не можуть виїхати з міста без довідки з військкомату, а українські військові покращили свої тактичні позиції в районі Серебрянського лісу.

Війна • 29 квітня, 06:52 • 24109 перегляди

На Луганщині окупанти завдали авіаудар по Невському, в окупованому Алчевську не вистачає ліків для "швидкої" - ОВА

У Луганській області окупанти завдали авіаудар по Невському, а підрядники кидають робітників в окупованих Сєвєродонецьку та Рубіжному, в Алчевську не вистачає медикаментів для швидкої допомоги.

Війна • 22 квітня, 06:00 • 19687 перегляди

На Луганщині окупанти змушують шахтарів ставати на військовий облік - Лисогор

На окупованій частині Луганської області росіяни змушують шахтарів реєструватися на військову службу, погрожуючи затримати зарплату і відсторонити їх від роботи, якщо вони не підкоряться.

Суспільство • 11 квітня, 10:08 • 23279 перегляди

На окупованій Луганщині критично бракує ліків, місцеві шукають препарати за оголошеннями - ОВА

В окупованій росією частині Луганської області спостерігається критична нестача медикаментів, що змушує місцевих жителів шукати ліки серед знайомих та сусідів через руйнування інфраструктури та відсутність регулярних поставок з боку окупантів.

Суспільство • 11 квітня, 09:58 • 21859 перегляди

Луганщина: рф намагалася вдарити 8 дронами поблизу Невського, окупанти позбавляють ветеранів пільг через відсутність російського паспорту

Армія рф намагалася завдати удару 8 безпілотниками поблизу Невського Луганської області. На ТОТ окупанти позбавляють пільг ветеранів Другої світової війни у яких немає російських паспортів. Також окупанти залишили без ремонту дахи пошкоджених будинків у Рубіжному.

Суспільство • 10 квітня, 06:14 • 23902 перегляди

Ворог завдає авіаційних ударів по селах на Луганщині де ще залишається місцеве населення - Лисогор

Окупанти завдають авіаударів по селах Луганської області, де ще залишилося місцеве населення, зокрема по Стельмахівці, Макіївці та Серебрянському лісу.

Війна • 9 квітня, 06:43 • 30227 перегляди

Окупанти за добу вдарили по близько 20 населених пунктах Харківщини: постраждав 64-річний чоловік

Російські війська минулої доби обстріляли близько 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок удару по Вовчанську постраждав 64-річний чоловік.

Війна • 9 квітня, 05:56 • 32691 перегляди

На Луганщині окупанти в Рубіжному змушують раз на місяць з'являтися у військкоматі - ОВА

На окупованих територіях Луганської області чоловіків у Рубіжному змушують щомісяця з'являтися до військового комісаріату, у "народній міліції лнр" збільшився рівень самогубств, а звільнена Макіївка та Невське перебувають під російськими обстрілами.

Війна • 8 квітня, 06:40 • 36383 перегляди

Ситуація на Луганщині: росіяни атакують Білогорівський напрямок, у дитсадках Рубіжного розпочали "антитерористичні заходи"

Російські війська атакували Білогорівський напрямок та розпочали "антитерористичні заходи" в дитячих садках окупованого Рубіжного, а в Луганську не вистачає маршруток.

Суспільство • 5 квітня, 07:44 • 27184 перегляди

росіяни знову "загубили" авіабомбу в окупованому Рубіжному, вона впала біля вокзалу - ОВА

В окупованому Рубіжному російський винищувач випадково скинув авіаційну бомбу біля залізничного вокзалу.

Війна • 2 квітня, 08:34 • 21045 перегляди

Біля Білогорівки на Луганщині відбито чергову навалу росіян - Лисогор

Чергову російську атаку поблизу Білогорівки на Луганщині відбито, а окупанти готуються до націоналізації покинутого житла та об'єктів соціальної інфраструктури на захоплених територіях.

Війна • 29 березня, 07:47 • 38949 перегляди

Стріляли в українських воїнів у Сєвєродонецьку та брали участь у штурмах Авдіївки і Мар’їнки: судитимуть ще 5 зрадників

Ще п'ятьох зрадників, які воювали проти України, у тому числі снайпера, який стріляв по українських солдатах у Сєвєродонецьку, судитимуть за державну зраду та колабораціонізм.

Війна • 27 березня, 12:16 • 29706 перегляди

Командир полку з бригади "Лють" Олександр Гостіщев загинув під час ракетного обстрілу Одеси - голова ОВА

41-річний командир штурмового полку "Цунамі" Олександр Гостіщев загинув під час російського ракетного удару по Одесі.

Війна • 15 березня, 16:56 • 37917 перегляди

У Рубіжному голоси "виборців" збирають на маршрутці - Луганська ОВА

В окупованому Рубіжному росіяни організували маршрутне таксі для голосування на фейкових "виборах" і відібрали 100 дітей з окупованих територій для навчання керуванню безпілотниками.

Війна • 14 березня, 07:18 • 28472 перегляди