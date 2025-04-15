Російські війська атакували Балку Журавку в Луганській області, використовуючи артилерію та безпілотники. На окупованих територіях продовжується "націоналізація" нерухомості та виселення місцевих жителів.
У більш ніж 200 містах і селах окупованої Луганщини не працює жоден продуктовий магазин. Двічі на тиждень туди приїжджають автолавки на 1-2 години, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
Окупанти планують створити "народні дружини" у так званій "лнр" для посилення контролю. У Рубіжному працюють лише дві аптеки з обмеженим асортиментом, деякі життєво важливі ліки не завозяться.
У самопроголошеній "лнр" чоловіків позбавлятимуть громадянства рф за відсутність на військовому обліку. В окупованих Рубіжному та Сєвєродонецьку підрядники затримують зарплати будівникам.
З Невського евакуювали 49-річну жінку. В окупованому Лисичанську за спробу користування мобільним зв'язком забирають 'на підвал', а централізоване водопостачання досі не відновлено.
Окупанти 83 рази обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти Луганщини, по Невському та Макіївці росіяни вдарили з "Градів".
Студенти університетів так званої "лнр" будуть змушені протягом 2025 і 2026 років працювати на відновлювальних проектах у Лисичанську та Рубіжному, містах, наполовину зруйнованих росіянами, перериваючи своє профільне навчання.
Мешканці ТОТ Луганської області стикаються з повсякденними проблемами в умовах російського контролю, зокрема з розібраними дахами, які залишили після себе будівельники та відродженням практик радянських часів, як-от продаж побутових товарів у поштових відділеннях замість сучасних спеціалізованих магазинів.
У Луганській області російські окупаційні війська набирають людей без вищої освіти на адміністративні посади в Старобільську.
У Луганській області тривають російські обстріли, на окупованих територіях на шахтах "Східвугілля" затримують заробітну плату, а окупанти в Рубіжному відмовляються приймати заяви про компенсацію за знищене майно.
росіяни вивезли майже 170 тис. тонн пшениці з тимчасово окупованої Луганської області в ростовську, нехтуючи стратегічними запасами.
Окупанти посилюють блокпости на захоплених територіях навколо Рубіжного та Сєвєродонецька, розшукуючи людей, у той час як у цих районах продовжуються лісові пожежі, а заходів щодо їх ліквідації не вживається.
Близько семи населених пунктів у Луганській області зазнали атаки росіян, а жителі окупованих територій повинні повідомляти фсб рф за 12 годин, щоб виїхати з окупованих територій до росії, повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.
Російські окупанти обстріляли Невське, пошкодивши п'ять будинків, навколо окупованого Сєвєродонецька тривають перестрілки, через бездіяльність окупаційної влади горять ліси, а в окупованому Рубіжному не вистачає медикаментів та лікарів.
У Луганській області ворог залишається активним на кожній з трьох ділянок фронту, намагаючись штурмувати кілька населених пунктів, в той час як сили оборони відбивають російське вторгнення, а на окупованих територіях проводяться перевірки щодо військового обліку та призову на строкову службу.
росіяни планують завезти на окуповану Луганщину ще 10 пересувних кінотеатрів для проведення масових заходів, узгоджених з фсб, нехтуючи при цьому відновлювальними роботами в південному районі Рубіжного.
Окупанти в "лнр" відстежуватимуть протестні настрої підлітків та вчителів у школах, мешканці Рубіжного не можуть виїхати з міста без довідки з військкомату, а українські військові покращили свої тактичні позиції в районі Серебрянського лісу.
У Луганській області окупанти завдали авіаудар по Невському, а підрядники кидають робітників в окупованих Сєвєродонецьку та Рубіжному, в Алчевську не вистачає медикаментів для швидкої допомоги.
На окупованій частині Луганської області росіяни змушують шахтарів реєструватися на військову службу, погрожуючи затримати зарплату і відсторонити їх від роботи, якщо вони не підкоряться.
В окупованій росією частині Луганської області спостерігається критична нестача медикаментів, що змушує місцевих жителів шукати ліки серед знайомих та сусідів через руйнування інфраструктури та відсутність регулярних поставок з боку окупантів.
Армія рф намагалася завдати удару 8 безпілотниками поблизу Невського Луганської області. На ТОТ окупанти позбавляють пільг ветеранів Другої світової війни у яких немає російських паспортів. Також окупанти залишили без ремонту дахи пошкоджених будинків у Рубіжному.
Окупанти завдають авіаударів по селах Луганської області, де ще залишилося місцеве населення, зокрема по Стельмахівці, Макіївці та Серебрянському лісу.
Російські війська минулої доби обстріляли близько 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок удару по Вовчанську постраждав 64-річний чоловік.
На окупованих територіях Луганської області чоловіків у Рубіжному змушують щомісяця з'являтися до військового комісаріату, у "народній міліції лнр" збільшився рівень самогубств, а звільнена Макіївка та Невське перебувають під російськими обстрілами.
Російські війська атакували Білогорівський напрямок та розпочали "антитерористичні заходи" в дитячих садках окупованого Рубіжного, а в Луганську не вистачає маршруток.
В окупованому Рубіжному російський винищувач випадково скинув авіаційну бомбу біля залізничного вокзалу.
Чергову російську атаку поблизу Білогорівки на Луганщині відбито, а окупанти готуються до націоналізації покинутого житла та об'єктів соціальної інфраструктури на захоплених територіях.
Ще п'ятьох зрадників, які воювали проти України, у тому числі снайпера, який стріляв по українських солдатах у Сєвєродонецьку, судитимуть за державну зраду та колабораціонізм.
41-річний командир штурмового полку "Цунамі" Олександр Гостіщев загинув під час російського ракетного удару по Одесі.
В окупованому Рубіжному росіяни організували маршрутне таксі для голосування на фейкових "виборах" і відібрали 100 дітей з окупованих територій для навчання керуванню безпілотниками.