На Луганщині ворог активний на кожній з трьох ділянок фронту, на окупованих територіях перевіряють постановку на військовий облік - ОВА
Київ • УНН
У Луганській області ворог залишається активним на кожній з трьох ділянок фронту, намагаючись штурмувати кілька населених пунктів, в той час як сили оборони відбивають російське вторгнення, а на окупованих територіях проводяться перевірки щодо військового обліку та призову на строкову службу.
У Луганській області ворог залишається активним на кожній з трьох ділянок фронту, на окупованих територіях у Рубіжному ретельно перевіряють факт постановки на військовий облік і наявність строкової служби, повідомили у Луганській ОВА у Facebook, пише УНН.
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"Як і всі останні дні, ворог залишається активним на кожній з трьох ділянок фронту. Намагався штурмувати біля Стельмахівки, Греківки, Невського, Білогорівки, у Серебрянському лісі. Сили оборони відбивають цю російську навалу. Під постійним вогнем перебувають наші населені пункти. Крім названих вище, поряд з якими точилися бої, під артилерійські обстріли потрапили Макіївка та Куземівка. Ураження безпілотниками окупанти намагалися завдати у Невському, Куземівці, Греківці", - поінформував очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
До звільнених населених пунктів протягом четверга, з його слів, загальними зусиллями доставили продуктові набори, хліб, а ще смаколики до Великодня.
Також Лисогор повідомив, що на евакуацію погодилася 69-річна жителька Макіївки. Представники Красноріченської військової адміністрації тримають з нею зв’язок. У разі необхідності нададуть необхідну допомогу.
На окупованих територіях, як повідомляється, "на в’їзді до Рубіжного і по усьому місту в чоловіків перевіряють наявність відмітки про військовий облік". Також загарбники знайшли додаткову причину для мобілізації – вручають повістки тим, в кого відсутня строкова служба, вказали в ОВА.
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