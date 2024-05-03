В Луганской области враг активен на каждом из трех участков фронта, на оккупированных территориях проверяют постановку на воинский учет - ОВА

В Луганской области враг остается активным на каждом из трех участков фронта, на оккупированных территориях в Рубежном тщательно проверяют факт постановки на воинский учет и наличие срочной службы, сообщили в Луганской ОВА в Facebook, пишет УНН.

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"Как и все последние дни, враг остается активным на каждом из трех участков фронта. Пытался штурмовать возле Стельмаховки, Грековки, Невского, Белогоровки, в Серебрянском лесу. Силы обороны отражают это русское нашествие. Под постоянным огнем находятся наши населенные пункты. Кроме названных выше, рядом с которыми шли бои, под артиллерийские обстрелы попали Макеевка и Куземовка. Поражение беспилотниками оккупанты пытались нанести в Невском, Куземовке, Грековке", - проинформировал глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

В освобожденные населенные пункты в течение четверга, по его словам, общими усилиями доставили продуктовые наборы, хлеб, а еще вкусности к Пасхе.

Также Лысогор сообщил, что на эвакуацию согласилась 69-летняя жительница Макеевки. Представители Краснореченской военной администрации держат с ней связь. В случае необходимости окажут необходимую помощь.

На оккупированных территориях, как сообщается, "на въезде в Рубежное и по всему городу у мужчин проверяют наличие отметки о воинском учете". Также захватчики нашли дополнительную причину для мобилизации - вручают повестки тем, у кого отсутствует срочная служба, указали в ОВА.

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