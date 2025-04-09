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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28786 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили по Балке Журавке в Луганской области реактивной артиллерией

Российские войска атаковали Балку Журавку в Луганской области, используя артиллерию и беспилотники. На оккупированных территориях продолжается "национализация" недвижимости и выселение местных жителей.

Общество • 5 октября, 07:32 • 44895 просмотра

В более 200 городах и селах «лнр» не работает ни один магазин - Лысогор

В более чем 200 городах и селах оккупированной Луганщины не работает ни один продуктовый магазин. Дважды в неделю туда приезжают автолавки на 1-2 часа, сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор.

Общество • 29 сентября, 07:17 • 16978 просмотра

Для обысков и доносов: на Луганщине оккупанты хотят вернуть советскую практику "народных дружин"

Оккупанты планируют создать "народные дружины" в так называемой "лнр" для усиления контроля. В Рубежном работают только две аптеки с ограниченным ассортиментом, некоторые жизненно важные лекарства не завозятся.

Война • 27 сентября, 08:10 • 17042 просмотра

Мужчин в "лнр" будут лишать гражданства рф за отсутствие на воинском учете - ОВА

В самопровозглашенной "лнр" мужчин будут лишать гражданства рф за отсутствие на воинском учете. В оккупированных Рубежном и Северодонецке подрядчики задерживают зарплаты строителям.

Общество • 2 августа, 06:37 • 26277 просмотра

В Луганской области эвакуировали еще одну женщину, на оккупированных территориях за попытку воспользоваться мобильной связью забирают "на подвал" - ОВА

С Невского эвакуировали 49-летнюю женщину. В оккупированном Лисичанске за попытку пользования мобильной связью забирают 'на подвал', а централизованное водоснабжение до сих пор не восстановлено.

Общество • 29 июля, 08:13 • 31804 просмотра

Войска рф ударили по Невскому и Макеевке из «Градов» - ОВА

Оккупанты 83 раза обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты Луганщины, по Невскому и Макеевке россияне ударили из «Градов».

Война • 23 июля, 07:41 • 27271 просмотра

Дешевле, чем гастролеры из рф: студентов вузов «лнр» отправят восстанавливать Лисичанск и Рубежное - Луганская ОГА

Студенты университетов так называемой «ЛНР» будут вынуждены в течение 2025 и 2026 годов работать на восстановительных проектах в Лисичанске и Рубежном, городах, наполовину разрушенных россиянами, прерывая свое профильное обучение.

Общество • 17 июля, 09:31 • 54885 просмотра

Демонтировали кровлю дома и оставили: жители ВОТ сталкиваются с бытовыми вызовами на фоне рф-управления

Жители ТОТ Луганской области сталкиваются с повседневными проблемами в условиях российского контроля, в частности с разобранными крышами, которые оставили после себя строители и возрождением практик советских времен, таких как продажа бытовых товаров в почтовых отделениях вместо современных специализированных магазинов.

Общество • 15 июля, 07:43 • 23303 просмотра

На Луганщине оккупанты набирают на работу в "администрации" людей без высшего образования - ОВА

В Луганской области российские оккупационные войска набирают людей без высшего образования на административные должности в Старобельске.

Общество • 10 июня, 09:18 • 53746 просмотра

В Луганской области на оккупированных шахтах задерживают зарплату - ОВА

В Луганской области продолжаются российские обстрелы, на оккупированных территориях на шахтах "Востокуголь" задерживают заработную плату, а оккупанты в Рубежном отказываются принимать заявления о компенсации за уничтоженное имущество.

Война • 8 июня, 09:03 • 20458 просмотра

россияне доставили почти 170 тыс. тонн пшеницы из оккупированной Луганщины в ростовскую область

россияне вывезли почти 170 тыс. тонн пшеницы из временно оккупированной Луганской области в ростовске, пренебрегая стратегическими запасами.

Война • 1 июня, 06:37 • 72669 просмотра

На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА

Оккупанты усиливают блокпосты на захваченных территориях вокруг Рубежного и Северодонецка, разыскивая людей, в то время как в этих районах продолжаются лесные пожары, а меры по их ликвидации не принимаются.

Общество • 31 мая, 07:45 • 61143 просмотра

россияне атаковали около 7 населенных пунктов в Луганской области, чтобы покинуть оккупированные территории, требуют предупреждения фсб

Около семи населенных пунктов в Луганской области подверглись атаке россиян, а жители оккупированных территорий должны сообщать фсб рф за 12 часов, чтобы выехать с оккупированных территорий в Россию, сообщает Луганская областная военная администрация.

Война • 25 мая, 06:20 • 19341 просмотра

В Луганской области армия рф обстреляла Невское, вокруг временно оккупированного Северодонецка вновь горят леса - ОВА

Российские оккупанты обстреляли Невское, повредив пять домов, вокруг оккупированного Северодонецка продолжаются перестрелки, из-за бездействия оккупационных властей горят леса, а в оккупированном Рубежном не хватает медикаментов и врачей.

Война • 11 мая, 08:59 • 26109 просмотра

В Луганской области враг активен на каждом из трех участков фронта, на оккупированных территориях проверяют постановку на воинский учет - ОВА

В Луганской области враг остается активным на каждом из трех участков фронта, пытаясь штурмовать несколько населенных пунктов, в то время как силы обороны отражают российское вторжение, а на оккупированных территориях проводятся проверки по воинскому учету и призыву на срочную службу.

Война • 3 мая, 10:03 • 17277 просмотра

На оккупированную территорию Луганщины россияне планируют завезти мобильные кинотеатры для согласованных фсб массовых мероприятий - ОВА

россияне планируют завезти на оккупированную Луганщину еще 10 передвижных кинотеатров для проведения массовых мероприятий, согласованных с фсб, пренебрегая при этом восстановительными работами в южном районе Рубежного.

Война • 2 мая, 06:35 • 74934 просмотра

В школах "лнр" будут отслеживать протестные к оккупантам настроения подростков - Лысогор

Оккупанты в «лнр» будут отслеживать протестные настроения подростков и учителей в школах, жители Рубежного не могут выехать из города без справки из военкомата, а украинские военные улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского леса.

Война • 29 апреля, 06:52 • 24107 просмотра

В Луганской области оккупанты нанесли авиаудар по Невскому, в оккупированном Алчевске не хватает лекарств для "скорой" - ОВА

В Луганской области оккупанты нанесли авиаудар по Невскому, а подрядчики бросают рабочих в оккупированных Северодонецке и Рубежном, в Алчевске не хватает медикаментов для скорой помощи.

Война • 22 апреля, 06:00 • 19685 просмотра

На Луганщине оккупанты заставляют шахтеров становиться на воинский учет - Лысогор

На оккупированной части Луганской области россияне заставляют шахтеров регистрироваться на военную службу, угрожая задержать зарплату и отстранить их от работы, если они не подчинятся.

Общество • 11 апреля, 10:08 • 23277 просмотра

На оккупированной Луганщине критически не хватает лекарств, местные ищут препараты по объявлениям - ОВА

В оккупированной Россией части Луганской области наблюдается критическая нехватка медикаментов, что заставляет местных жителей искать лекарства среди знакомых и соседей из-за разрушения инфраструктуры и отсутствия регулярных поставок со стороны оккупантов.

Общество • 11 апреля, 09:58 • 21858 просмотра

Луганщина: рф пыталась ударить 8 дронами вблизи Невского, оккупанты лишают ветеранов льгот из-за отсутствия российского паспорта

Армия рф пыталась нанести удар 8 беспилотниками вблизи Невского Луганской области. На ВОТ оккупанты лишают льгот ветеранов Второй мировой войны у которых нет российских паспортов. Также оккупанты оставили без ремонта крыши поврежденных домов в Рубежном.

Общество • 10 апреля, 06:14 • 23901 просмотра

Враг наносит авиационные удары по селам на Луганщине где еще остается местное население - Лысогор

Оккупанты наносят авиаудары по селам Луганской области, где еще осталось местное население, в частности по Стельмаховке, Макеевке и Серебрянскому лесу.

Война • 9 апреля, 06:43 • 30226 просмотра

Оккупанты за сутки ударили по около 20 населенным пунктам Харьковщины: пострадал 64-летний мужчина

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате удара по Волчанску пострадал 64-летний мужчина.

Война • 9 апреля, 05:56 • 32690 просмотра

В Луганской области оккупанты в Рубежном заставляют раз в месяц появляться в военкомате - ОВА

На оккупированных территориях Луганской области мужчин в Рубежном заставляют ежемесячно являться в военный комиссариат, в "народной милиции лнр" увеличился уровень самоубийств, а освобожденная Макеевка и Невское находятся под российскими обстрелами.

Война • 8 апреля, 06:40 • 36380 просмотра

Ситуация на Луганщине: россияне атакуют Белогоровское направление, в детсадах Рубежного начали "антитеррористические мероприятия"

Российские войска атаковали Белогоровское направление и начали "антитеррористические мероприятия" в детских садах оккупированного Рубежного, а в Луганске не хватает маршруток.

Общество • 5 апреля, 07:44 • 27182 просмотра

россияне снова "потеряли" авиабомбу в оккупированном Рубежном, она упала возле вокзала - ОВА

В оккупированном Рубежном российский истребитель случайно сбросил авиационную бомбу возле железнодорожного вокзала.

Война • 2 апреля, 08:34 • 21044 просмотра

Возле Белогоровки на Луганщине отбито очередное нашествие россиян - Лысогор

Очередная российская атака вблизи Белогоровки на Луганщине отбита, а оккупанты готовятся к национализации заброшенного жилья и объектов социальной инфраструктуры на захваченных территориях.

Война • 29 марта, 07:47 • 38948 просмотра

Стреляли в украинских воинов в Северодонецке и участвовали в штурмах Авдеевки и Марьинки: будут судить еще 5 предателей

Еще пятерых предателей, которые воевали против Украины, в том числе снайпера, который стрелял по украинским солдатам в Северодонецке, будут судить за государственную измену и коллаборационизм.

Война • 27 марта, 12:16 • 29705 просмотра

Командир полка из бригады "Лють" Александр Гостищев погиб во время ракетного обстрела Одессы - глава ОВА

41-летний командир штурмового полка "Цунами" Александр Гостищев погиб во время российского ракетного удара по Одессе.

Война • 15 марта, 16:56 • 37915 просмотра

В Рубежном голоса "избирателей" собирают на маршрутке - Луганская ОВА

В оккупированном Рубежном россияне организовали маршрутное такси для голосования на фейковых "выборах" и отобрали 100 детей с оккупированных территорий для обучения управлению беспилотниками.

Война • 14 марта, 07:18 • 28471 просмотра