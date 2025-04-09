Российские войска атаковали Балку Журавку в Луганской области, используя артиллерию и беспилотники. На оккупированных территориях продолжается "национализация" недвижимости и выселение местных жителей.
В более чем 200 городах и селах оккупированной Луганщины не работает ни один продуктовый магазин. Дважды в неделю туда приезжают автолавки на 1-2 часа, сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор.
Оккупанты планируют создать "народные дружины" в так называемой "лнр" для усиления контроля. В Рубежном работают только две аптеки с ограниченным ассортиментом, некоторые жизненно важные лекарства не завозятся.
В самопровозглашенной "лнр" мужчин будут лишать гражданства рф за отсутствие на воинском учете. В оккупированных Рубежном и Северодонецке подрядчики задерживают зарплаты строителям.
С Невского эвакуировали 49-летнюю женщину. В оккупированном Лисичанске за попытку пользования мобильной связью забирают 'на подвал', а централизованное водоснабжение до сих пор не восстановлено.
Оккупанты 83 раза обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты Луганщины, по Невскому и Макеевке россияне ударили из «Градов».
Студенты университетов так называемой «ЛНР» будут вынуждены в течение 2025 и 2026 годов работать на восстановительных проектах в Лисичанске и Рубежном, городах, наполовину разрушенных россиянами, прерывая свое профильное обучение.
Жители ТОТ Луганской области сталкиваются с повседневными проблемами в условиях российского контроля, в частности с разобранными крышами, которые оставили после себя строители и возрождением практик советских времен, таких как продажа бытовых товаров в почтовых отделениях вместо современных специализированных магазинов.
В Луганской области российские оккупационные войска набирают людей без высшего образования на административные должности в Старобельске.
В Луганской области продолжаются российские обстрелы, на оккупированных территориях на шахтах "Востокуголь" задерживают заработную плату, а оккупанты в Рубежном отказываются принимать заявления о компенсации за уничтоженное имущество.
россияне вывезли почти 170 тыс. тонн пшеницы из временно оккупированной Луганской области в ростовске, пренебрегая стратегическими запасами.
Оккупанты усиливают блокпосты на захваченных территориях вокруг Рубежного и Северодонецка, разыскивая людей, в то время как в этих районах продолжаются лесные пожары, а меры по их ликвидации не принимаются.
Около семи населенных пунктов в Луганской области подверглись атаке россиян, а жители оккупированных территорий должны сообщать фсб рф за 12 часов, чтобы выехать с оккупированных территорий в Россию, сообщает Луганская областная военная администрация.
Российские оккупанты обстреляли Невское, повредив пять домов, вокруг оккупированного Северодонецка продолжаются перестрелки, из-за бездействия оккупационных властей горят леса, а в оккупированном Рубежном не хватает медикаментов и врачей.
В Луганской области враг остается активным на каждом из трех участков фронта, пытаясь штурмовать несколько населенных пунктов, в то время как силы обороны отражают российское вторжение, а на оккупированных территориях проводятся проверки по воинскому учету и призыву на срочную службу.
россияне планируют завезти на оккупированную Луганщину еще 10 передвижных кинотеатров для проведения массовых мероприятий, согласованных с фсб, пренебрегая при этом восстановительными работами в южном районе Рубежного.
Оккупанты в «лнр» будут отслеживать протестные настроения подростков и учителей в школах, жители Рубежного не могут выехать из города без справки из военкомата, а украинские военные улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского леса.
В Луганской области оккупанты нанесли авиаудар по Невскому, а подрядчики бросают рабочих в оккупированных Северодонецке и Рубежном, в Алчевске не хватает медикаментов для скорой помощи.
На оккупированной части Луганской области россияне заставляют шахтеров регистрироваться на военную службу, угрожая задержать зарплату и отстранить их от работы, если они не подчинятся.
В оккупированной Россией части Луганской области наблюдается критическая нехватка медикаментов, что заставляет местных жителей искать лекарства среди знакомых и соседей из-за разрушения инфраструктуры и отсутствия регулярных поставок со стороны оккупантов.
Армия рф пыталась нанести удар 8 беспилотниками вблизи Невского Луганской области. На ВОТ оккупанты лишают льгот ветеранов Второй мировой войны у которых нет российских паспортов. Также оккупанты оставили без ремонта крыши поврежденных домов в Рубежном.
Оккупанты наносят авиаудары по селам Луганской области, где еще осталось местное население, в частности по Стельмаховке, Макеевке и Серебрянскому лесу.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли около 20 населенных пунктов Харьковской области. В результате удара по Волчанску пострадал 64-летний мужчина.
На оккупированных территориях Луганской области мужчин в Рубежном заставляют ежемесячно являться в военный комиссариат, в "народной милиции лнр" увеличился уровень самоубийств, а освобожденная Макеевка и Невское находятся под российскими обстрелами.
Российские войска атаковали Белогоровское направление и начали "антитеррористические мероприятия" в детских садах оккупированного Рубежного, а в Луганске не хватает маршруток.
В оккупированном Рубежном российский истребитель случайно сбросил авиационную бомбу возле железнодорожного вокзала.
Очередная российская атака вблизи Белогоровки на Луганщине отбита, а оккупанты готовятся к национализации заброшенного жилья и объектов социальной инфраструктуры на захваченных территориях.
Еще пятерых предателей, которые воевали против Украины, в том числе снайпера, который стрелял по украинским солдатам в Северодонецке, будут судить за государственную измену и коллаборационизм.
41-летний командир штурмового полка "Цунами" Александр Гостищев погиб во время российского ракетного удара по Одессе.
В оккупированном Рубежном россияне организовали маршрутное такси для голосования на фейковых "выборах" и отобрали 100 детей с оккупированных территорий для обучения управлению беспилотниками.