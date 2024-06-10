На Луганщине оккупанты набирают на работу в "администрации" людей без высшего образования - ОВА
Киев • УНН
В Луганской области российские оккупационные войска набирают людей без высшего образования на административные должности в Старобельске.
В оккупационную администрацию Старобельска приглашают специалистов без высшего образования, в Рубежном не обещают мобильной связи минимум до 2025 года, по Новоегоровке россияне ударили КАБами. Об этом сообщает Луганская ОВА, пишет УНН.
Детали
Оккупационная администрация так называемого Старобельского муниципального округа хочет пригласить специалистов жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного развития, по работе с молодежью, связях с общественностью, внутренней политике и тому подобное. Требования снижены максимально, они готовы взять без опыта работы по специальности и без высшего образования. Достаточно свидетельства о получении среднего профтехобразования.
По словам коллаборантов, в этом году вопрос включения мобильной связи в Рубежном нет смысла поднимать, возможно, в 2025-м. Оккупанты советуют развивать проводную телефонную связь.
Дополнение
россияне шесть раз атаковали вблизи Грековки. Также украинские военные остановили врага в районе Невского.
Противник активно применяет авиацию. В частности, вчера управляемыми авиационными бомбами он попал по Новоегоровке и Серебрянскому лесу. Невское, Куземовка, Макеевка и Стельмаховка обстреляны из минометов и из ствольной артиллерии. Невское и Куземовка, еще и с реактивной,
Напомним
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