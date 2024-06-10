На Луганщині окупанти набирають на роботу у "адміністрації" людей без вищої освіти - ОВА
Київ • УНН
У Луганській області російські окупаційні війська набирають людей без вищої освіти на адміністративні посади в Старобільську.
До окупаційної адміністрації Старобільська запрошують спеціалістів без вищої освіти, у Рубіжному не обіцяють мобільного зв’язку щонайменше до 2025 року, по Новоєгорівці росіяни вдарили КАБами. Про це повідомляє Луганська ОВА, пише УНН.
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Окупаційна адміністрація так званого Старобільського муніципального округу хоче запросити спеціалістів житлово-комунального господарства, агропромислового розвитку, по роботі з молоддю, зв’язках із громадськістю, внутрішньої політики тощо. Вимоги знижені максимально, вони готові взяти без досвіду роботи за спеціальністю та без вищої освіти. Достатньо свідоцтва про здобуття середньої профтехосвіти.
За словами колаборантів, цьогоріч питання увімкнення мобільного зв’язку в Рубіжному немає сенсу порушувати, можливо, у 2025-му. Окупанти радять розвивати дротовий телефонний зв’язок.
Доповнення
росіяни шість разів атакували поблизу Греківки. Також українські військові зупинили ворога в районі Невського.
Противник активно застосовує авіацію. Зокрема, учора керованими авіаційними бомбами він поцілив по Новоєгорівці та Серебрянському лісу. Невське, Куземівка, Макіївка та Стельмахівка обстріляні з мінометів та зі ствольної артилерії. Невське й Куземівка – ще й з реактивної,
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