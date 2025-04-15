Старобільськ

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 3262 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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12:10 • 6478 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30063 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 160743 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139011 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 141842 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136273 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136051 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196723 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77733 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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Або піти на співпрацю, інакше - лише кілька годин на збори: на ТОТ депортують родичів захісників України

ФСБ проводить перевірки листування родичів військових ЗСУ на окупованих територіях. У разі виявлення контактів людям пропонують або співпрацювати з окупантами, або депортацію до РФ протягом кількох годин.

Суспільство • 24 грудня, 09:12 • 20626 перегляди

На Луганщині до списку безхазяйного майна вносять нерухомість, власники якої не виїжджали - ОВА

В окупованому Старобільську влада вносить житло до списку безхазяйного майна, якщо власників не було вдома під час перевірки. Мешканці змушені доводити право власності на своє житло у визначений термін.

Суспільство • 22 грудня, 00:52 • 52457 перегляди

Обіцяють гроші та "соцпакети": вербувальники у школах на окупованих територіях кличуть старшокласників на війну

У тимчасово окупованому Старобільську російські загарбники проводять пропагандистські рейди по школах. Старшокласникам обіцяють гроші та "соцпакети" за підписання контрактів з армією рф після закінчення школи.

Війна • 22 жовтня, 12:10 • 16297 перегляди

На окупованій Луганщині вже кілька місяців затримують зарплати комунальникам

На окупованій території Луганщини місяцями затримують зарплати працівникам комунальних підприємств. Зокрема, вже три місяці заборгованість має Старобільське лісомисливське господарство.

Війна • 11 жовтня, 07:22 • 12126 перегляди

Окупанти вдарили по Балці Журавці на Луганщині реактивною артилерією

Російські війська атакували Балку Журавку в Луганській області, використовуючи артилерію та безпілотники. На окупованих територіях продовжується "націоналізація" нерухомості та виселення місцевих жителів.

Суспільство • 5 жовтня, 07:32 • 44899 перегляди

На Луганщині ворог збільшив застосування дронів, на окупованих територіях вигоріло понад 2,3 тис. га

На Луганщині окупанти збільшили використання дронів, атакуючи прифронтові села. На окупованих територіях вигоріло понад 2,3 тис. га, пожежники "лнр" не справляються з ліквідацією займань.

Війна • 21 вересня, 11:41 • 16032 перегляди

На Луганщині росіяни б'ють по звільнених селах, на окупованих територіях виселяють біженців - ОВА

Російські окупанти обстрілюють Макіївку та інші села Луганщини. На окупованих територіях виселяють біженців з прифронтових районів та затримують зарплати на підприємствах.

Суспільство • 7 серпня, 05:35 • 24033 перегляди

В окупованому Луганську на завод запрошують підлітків від 14 років, росіяни обстріляли Макіївку - ОВА

У Луганській області Макіївку російські війська обстріляли з «Градів», на окупованих територіях на тепловозобудівний завод в Луганську запрошують підлітків від 14 років, у Старобільську вкрай важка ситуація з лікарями.

Війна • 3 серпня, 08:39 • 25101 перегляди

На Луганщині окупанти набирають на роботу у "адміністрації" людей без вищої освіти - ОВА

У Луганській області російські окупаційні війська набирають людей без вищої освіти на адміністративні посади в Старобільську.

Суспільство • 10 червня, 09:18 • 53753 перегляди

Луганщина на порозі голоду: продовжується вивіз сотень тисяч тонн зерна до регіонів рф

Луганська область знаходиться на межі голоду, оскільки окупанти продовжують експортувати сотні тисяч тонн зерна в російські регіони, незважаючи на значні втрати врожаю пшениці через посуху.

Суспільство • 5 червня, 07:10 • 17923 перегляди

На захопленій Луганщині окупанти збільшують кількість блокпостів, розшукуючи чоловіків - ОВА

Окупанти посилюють блокпости на захоплених територіях навколо Рубіжного та Сєвєродонецька, розшукуючи людей, у той час як у цих районах продовжуються лісові пожежі, а заходів щодо їх ліквідації не вживається.

Суспільство • 31 травня, 07:45 • 61146 перегляди

Жорстоке поводження з цивільними на Луганщині - керівнику окупаційного СІЗО повідомлено про підозру

Начальнику російської в'язниці в окупованій Луганській області повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільними особами, включаючи тортури та позбавлення їжі та води, з метою примусити до співпраці з окупантами.

Війна • 30 травня, 13:20 • 18112 перегляди

Війська рф обстріляли артилерією і ракетами Невське на Луганщині, є руйнування

російські війська обстріляли Невське в Луганській області з артилерії і реактивних снарядів, що призвело до руйнувань.

Війна • 22 травня, 07:08 • 70187 перегляди

Ситуація на півдні залишається незмінною, якихось ознак формування наступальних угруповань не бачимо - Плетенчук

На півдні противник продовжує активні штурмові дії по всьому фронту, здійснюючи численні невдалі спроби штурму українських позицій у Роботиному, Кринках та інших районах, зазнаючи втрат і змушений відступати, а також проводячи атаки з безпілотників, які були відбиті.

Війна • 10 травня, 13:05 • 27328 перегляди

У пологових будинках "лнр" без паспорта рф батькам погрожують не віддати дитину - ОВА

В окупованих пологових будинках "лнр" батькам без російського паспорта погрожують не віддати новонароджених дітей.

Війна • 1 травня, 07:05 • 18845 перегляди

У Спротиві підтвердив ліквідацію колаборанта в Старобільську та розповіли деталі

Українські підпільники ліквідували колаборанта в окупованому Старобільську Луганської області, підірвавши його на вибуховому пристрої в середині листопада як покарання за співпрацю з ворогом.

Війна • 1 квітня, 16:23 • 25040 перегляди

В окупованому Старобільську підірвали авто колаборанта Чайки, він помер

Колаборант Валерій Чайка загинув, коли його автомобіль підірвали в окупованому росією Старобільську.

Війна • 1 квітня, 13:10 • 22431 перегляди