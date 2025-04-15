Старобільськ

ФСБ проводить перевірки листування родичів військових ЗСУ на окупованих територіях. У разі виявлення контактів людям пропонують або співпрацювати з окупантами, або депортацію до РФ протягом кількох годин.
В окупованому Старобільську влада вносить житло до списку безхазяйного майна, якщо власників не було вдома під час перевірки. Мешканці змушені доводити право власності на своє житло у визначений термін.
У тимчасово окупованому Старобільську російські загарбники проводять пропагандистські рейди по школах. Старшокласникам обіцяють гроші та "соцпакети" за підписання контрактів з армією рф після закінчення школи.
На окупованій території Луганщини місяцями затримують зарплати працівникам комунальних підприємств. Зокрема, вже три місяці заборгованість має Старобільське лісомисливське господарство.
Російські війська атакували Балку Журавку в Луганській області, використовуючи артилерію та безпілотники. На окупованих територіях продовжується "націоналізація" нерухомості та виселення місцевих жителів.
На Луганщині окупанти збільшили використання дронів, атакуючи прифронтові села. На окупованих територіях вигоріло понад 2,3 тис. га, пожежники "лнр" не справляються з ліквідацією займань.
Російські окупанти обстрілюють Макіївку та інші села Луганщини. На окупованих територіях виселяють біженців з прифронтових районів та затримують зарплати на підприємствах.
У Луганській області Макіївку російські війська обстріляли з «Градів», на окупованих територіях на тепловозобудівний завод в Луганську запрошують підлітків від 14 років, у Старобільську вкрай важка ситуація з лікарями.
У Луганській області російські окупаційні війська набирають людей без вищої освіти на адміністративні посади в Старобільську.
Луганська область знаходиться на межі голоду, оскільки окупанти продовжують експортувати сотні тисяч тонн зерна в російські регіони, незважаючи на значні втрати врожаю пшениці через посуху.
Окупанти посилюють блокпости на захоплених територіях навколо Рубіжного та Сєвєродонецька, розшукуючи людей, у той час як у цих районах продовжуються лісові пожежі, а заходів щодо їх ліквідації не вживається.
Начальнику російської в'язниці в окупованій Луганській області повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільними особами, включаючи тортури та позбавлення їжі та води, з метою примусити до співпраці з окупантами.
російські війська обстріляли Невське в Луганській області з артилерії і реактивних снарядів, що призвело до руйнувань.
На півдні противник продовжує активні штурмові дії по всьому фронту, здійснюючи численні невдалі спроби штурму українських позицій у Роботиному, Кринках та інших районах, зазнаючи втрат і змушений відступати, а також проводячи атаки з безпілотників, які були відбиті.
В окупованих пологових будинках "лнр" батькам без російського паспорта погрожують не віддати новонароджених дітей.
Українські підпільники ліквідували колаборанта в окупованому Старобільську Луганської області, підірвавши його на вибуховому пристрої в середині листопада як покарання за співпрацю з ворогом.
Колаборант Валерій Чайка загинув, коли його автомобіль підірвали в окупованому росією Старобільську.