Старобільськ

Жорстоке поводження з цивільними на Луганщині - керівнику окупаційного СІЗО повідомлено про підозру

Начальнику російської в'язниці в окупованій Луганській області повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільними особами, включаючи тортури та позбавлення їжі та води, з метою примусити до співпраці з окупантами.