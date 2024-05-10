Ситуація на півдні залишається незмінною, якихось ознак формування наступальних угруповань не бачимо - Плетенчук
Київ • УНН
На півдні противник продовжує активні штурмові дії по всьому фронту, здійснюючи численні невдалі спроби штурму українських позицій у Роботиному, Кринках та інших районах, зазнаючи втрат і змушений відступати, а також проводячи атаки з безпілотників, які були відбиті.
На півдні ворог продовжує активні штурмові дії на всіх ділянках фронту, використовуючи "шахеди" та здійснюючи численні атаки. Спроби штурмів в різних локаціях, зокрема в Роботиному та Кринках, завершилися невдачею для росіян, які зазнали втрат і змушені були відступити. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
За словами Плетенчука, ворог продовжує штурми. Сьогодні вночі вже була чергова хвиля з "шахедів". Вчора їх було 20, а сьогодні 10 - усі знищили.
"Продовжують вони спроби вести штурмові дії фактично на всіх ділянках фронту. В нашій операційній зоні це Роботине і Кринки. Проте згодом будемо мати повну інформацію щодо цих подій", - каже речник.
Він додає, що вчора росіяни здійснили 21 спробу штурмів. Спроби ці були невдалими.
"Заходили в Роботине, там було 5 штурмів, але вони були змушені покинути поле бою, через втрати. У Старобільському 14 штурмів було ї, а на Кринках - 2", - зазначив Плетенчук.
"Ситуація залишається незмінною, якихось ознак формування наступальних угрупувань не бачимо, так само, як і зміну стану та положення ворога на нашому напрямку", - наголосив він.
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