У Димері на Київщині рятувальники майже через 14 годин після російського удару знайшли під завалами зруйнованої багатоповерхівки 7-річного Давида, який спокійно розмовляв із ними та запевняв, що з ним усе добре. Про це повідомила ДСНС під час висвітлення пошуково-рятувальної операції, пише УНН.

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Спочатку рятувальники виявили серед уламків особисті речі, які впізнали родичі хлопчика. Це допомогло продовжити пошуки, і згодом надзвичайники дісталися до місця, де перебувала дитина.

Ти Давид? – запитав один із рятувальників, коли хлопчика витягли з-під завалів.

Я Давид, не спішіть, зі мною все добре! – відповів 7-річний хлопчик.

Попри майже 14 годин під зруйнованими конструкціями, Давид не панікував, неквапно спілкувався з рятувальниками та постійно повторював, що почувається добре. Наразі його стан стабільний, дитина перебуває під наглядом лікарів.

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами

російський ударний безпілотник влучив у багатоповерхівку близько п'ятої ранку, коли мешканці спали. За останніми даними, загинули четверо людей, ще шестеро отримали поранення. Під уламками можуть залишатися дев'ятеро людей.

Нещодавно рятувальники отримали інформацію від очевидців про телефонний дзвінок жінки, яка, ймовірно, перебуває під завалами. Ці відомості перевіряють, а під час пошуків регулярно оголошують хвилини тиші, щоб почути можливі сигнали від людей.

На місці працюють рятувальники, поліцейські, кінологи, психологи та вибухотехніки. Пошуково-рятувальна операція триває.

Диво серед руїн у Димері: рятувальники витягли живу дитину з-під завалів зруйнованого будинку