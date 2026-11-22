Президент США Дональд Трамп намагається відновити особистий контакт із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, однак його телефонні дзвінки та листи залишаються безрезультатними. Пхеньян не поспішає відновлювати переговори з Вашингтоном і вимагає визнання свого ядерного статусу. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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За даними видання, ще торік Трамп намагався зв'язатися з Кім Чен Ином через раніше встановлені канали комунікації, але відповіді не отримав. Після цього американський президент вирішив надіслати північнокорейському лідеру особистого листа.

Однак і ця спроба зіткнулася з перешкодами. За інформацією журналістів, один із північнокорейських дипломатів навіть відмовився приймати послання з Білого дому.

Від "любовних листів" до дипломатичного мовчання

Під час першого президентського терміну Трамп неодноразово зустрічався з Кім Чен Ином, а їхнє листування привертало увагу всього світу. У 2018 році американський лідер навіть заявляв, що вони "закохалися" після обміну особистими листами.

Тепер ситуація змінилася. Північна Корея продовжує розвивати ядерний арсенал і наполягає, що Вашингтон повинен відмовитися від вимог повної денуклеаризації країни.

За інформацією The Wall Street Journal, адміністрація Трампа розглядала можливість пом'якшення формулювань щодо ядерної програми КНДР, аби створити умови для нової зустрічі лідерів.

Проте під час нещодавнього візиту Трампа до Азії домовитися про переговори з Кім Чен Ином так і не вдалося.

Таким чином, попри колишні теплі стосунки та численні дипломатичні жести, американський президент поки не зміг повернути північнокорейського лідера за стіл переговорів.

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