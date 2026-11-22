Увечері 21 листопада в центрі Івано-Франківська сталась стрілянина, внаслідок якої постраждали двоє людей. Про це повідомило Головне управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, передає УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, інцидент стався біля одного з кафе на "стометрівці" - пішохідній ділянці вулиці Незалежності - між трьома чоловіками. Під час конфлікту пролунав постріл, унаслідок якого 34-річний франківець отримав поранення ноги.

На звук одразу відреагував спільний наряд поліції та Національної гвардії, який патрулював центр міста. Поліцейські викликали медиків, і ті госпіталізували пораненого - йдеться в повідомленні поліції.

Ще одного учасника конфлікту, 27-річного місцевого мешканця, доставили до районного управління поліції. У нього зафіксували тілесні ушкодження в ділянці обличчя.

Також правоохоронці виявили на місці події, ймовірно, травматичну зброю. Слідчі встановлюють, із чого почалася сутичка та за яких обставин застосували зброю.

Нагадаємо

Колишньому заступнику начальника одного з районних ТЦК та СП Київщини повідомили про підозру після того, як під час конфлікту він вистрілив у ногу військовослужбовцю.