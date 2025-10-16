Затримано та повідомлено про підозру низці осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.
Третя штурмова бригада прокоментувала затримання осіб, які нібито є їхніми бійцями, на Тернопільщині. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами та засуджує насильство проти цивільних.
В Одесі затримано начальника відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону за вимагання 2 тисяч доларів. Він обіцяв сприяти у визнанні військовозобов’язаного обмежено придатним до служби.
В Україні викрито посадовців трьох університетів, які організували продаж місць в аспірантурі за 4,5 тис. доларів з особи. Загальна сума одержаних неправомірних коштів перевищує 1 млн гривень.
З початку 2025 року в Україні зареєстровано 47 046 проваджень за порушення правил військового обліку, з яких 14 454 вже завершені. Лідерами за кількістю справ стали Київ та Сумська область, причому основна частка оштрафованих – чоловіки віком від 25 до 45 років.
Після дозволу на виїзд для чоловіків 18-22 років, кількість українців, які шукають захисту в Німеччині, зросла з 100 до 1000 на тиждень. Загальна кількість українців у Німеччині зросла з 7 961 у травні до 18 755 у вересні.
Блогерка Раміна Есхакзай оприлюднила фото з розподільчого центру на ДВРЗ, де мобілізовані перебувають в антисанітарних умовах. Київський міський ТЦК назвав цю інформацію "викривленою", заперечуючи наявність проблем.
Тернопільський ТЦК та СП пояснив рейди по ресторанах і нічних клубах, наголошуючи, що там збираються соціально активні люди, необхідні для захисту України. Військові заперечили міф про "нерівну мобілізацію", підкресливши, що на фронті служать українці з усіх соціальних верств.
Чоловіка з Львівщини, мобілізованого попри наявність батька з інвалідністю, звільнили зі служби після втручання прокуратури. Щодо посадовців ТЦК розпочато службове розслідування, а на т.в.о. керівника складено адмінпротокол.
Президент України Володимир Зеленський планує просити європейських союзників про допомогу у підвищенні зарплат українським військовослужбовцям. Це відбувається на тлі скорочення видатків на зарплати військовим у проєкті Держбюджету на 2026 рік.
У Тернополі 13 жовтня виникла конфліктна ситуація між військовими ТЦК та цивільними через блокування автомобіля розшукуваного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини інциденту, спростовуючи інформацію ЗМІ про масову сутичку.