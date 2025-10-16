$41.760.01
21:15 • 25475 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 28833 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 23773 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 27606 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 32489 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 44260 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35527 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44451 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 77311 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23526 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Новини по темi
Правоохоронці викрили численні корупційні схеми під час мобілізації: деталі

Затримано та повідомлено про підозру низці осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем.

Суспільство • 16 жовтня, 10:25 • 2950 перегляди
Третя штурмова бригада відреагувала на інформацію про затримання на Тернопільщині, ймовірно, їхніх бійців: готові до співпраці з поліцією

Третя штурмова бригада прокоментувала затримання осіб, які нібито є їхніми бійцями, на Тернопільщині. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами та засуджує насильство проти цивільних.

Кримінал та НП • 15 жовтня, 19:20 • 9844 перегляди
В Одесі затримали начальника відділення військового госпіталю за хабар у 2 тисячі доларів

В Одесі затримано начальника відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону за вимагання 2 тисяч доларів. Він обіцяв сприяти у визнанні військовозобов’язаного обмежено придатним до служби.

Кримінал та НП • 15 жовтня, 10:23 • 2626 перегляди
Посадовців трьох вишів запідозрили у продажі місць в аспірантурі за $4500 - прокуратура

В Україні викрито посадовців трьох університетів, які організували продаж місць в аспірантурі за 4,5 тис. доларів з особи. Загальна сума одержаних неправомірних коштів перевищує 1 млн гривень.

Кримінал та НП • 15 жовтня, 08:59 • 5276 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографікаPhoto

З початку 2025 року в Україні зареєстровано 47 046 проваджень за порушення правил військового обліку, з яких 14 454 вже завершені. Лідерами за кількістю справ стали Київ та Сумська область, причому основна частка оштрафованих – чоловіки віком від 25 до 45 років.

Суспільство • 15 жовтня, 08:32 • 30441 перегляди
Після зняття заборони на виїзд чоловіків 18-22 років кількість українців, які тікають у Німеччину, зросла майже вдесятеро - Welt

Після дозволу на виїзд для чоловіків 18-22 років, кількість українців, які шукають захисту в Німеччині, зросла з 100 до 1000 на тиждень. Загальна кількість українців у Німеччині зросла з 7 961 у травні до 18 755 у вересні.

Суспільство • 15 жовтня, 07:10 • 3272 перегляди
У соцмережах розповіли, за яких умов перебувають мобілізовані на ДВРЗ у Києві: реакція ТЦК не забарилась

Блогерка Раміна Есхакзай оприлюднила фото з розподільчого центру на ДВРЗ, де мобілізовані перебувають в антисанітарних умовах. Київський міський ТЦК назвав цю інформацію "викривленою", заперечуючи наявність проблем.

Суспільство • 14 жовтня, 14:06 • 5672 перегляди
У Тернопільському ТЦК пояснили, чому вони почали ходити по клубах і ресторанах

Тернопільський ТЦК та СП пояснив рейди по ресторанах і нічних клубах, наголошуючи, що там збираються соціально активні люди, необхідні для захисту України. Військові заперечили міф про "нерівну мобілізацію", підкресливши, що на фронті служать українці з усіх соціальних верств.

Суспільство • 14 жовтня, 12:59 • 3493 перегляди
Мобілізованого попри інвалідність батька без догляду звільнили зі служби, на керівника ТЦК склали протокол - прокуратура

Чоловіка з Львівщини, мобілізованого попри наявність батька з інвалідністю, звільнили зі служби після втручання прокуратури. Щодо посадовців ТЦК розпочато службове розслідування, а на т.в.о. керівника складено адмінпротокол.

Суспільство • 14 жовтня, 12:33 • 10464 перегляди
Ексклюзив
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди

Президент України Володимир Зеленський планує просити європейських союзників про допомогу у підвищенні зарплат українським військовослужбовцям. Це відбувається на тлі скорочення видатків на зарплати військовим у проєкті Держбюджету на 2026 рік.

Економіка • 14 жовтня, 11:53 • 60466 перегляди
Ексклюзив
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент

У Тернополі 13 жовтня виникла конфліктна ситуація між військовими ТЦК та цивільними через блокування автомобіля розшукуваного чоловіка. Поліція з'ясовує обставини інциденту, спростовуючи інформацію ЗМІ про масову сутичку.

Суспільство • 14 жовтня, 07:39 • 16180 перегляди