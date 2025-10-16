Після зняття заборони на виїзд чоловіків 18-22 років кількість українців, які тікають у Німеччину, зросла майже вдесятеро - Welt

Після дозволу на виїзд для чоловіків 18-22 років, кількість українців, які шукають захисту в Німеччині, зросла з 100 до 1000 на тиждень. Загальна кількість українців у Німеччині зросла з 7 961 у травні до 18 755 у вересні.