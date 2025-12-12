$42.270.01
Їхали на матч, а потрапили на службу: в Одесі мобілізували двох гравців футзального клубу “Любарт”

Київ • УНН

 • 50 перегляди

В Одесі мобілізували двох гравців футзального клубу "Любарт", Дмитра Романюка та Назара Сеника, які прямували на матч. Вони підлягають мобілізації за віком і готуються до служби в Національній гвардії України.

Їхали на матч, а потрапили на службу: в Одесі мобілізували двох гравців футзального клубу “Любарт”

В Одесі мобілізували двох гравців футзального "Любарт", які приїхали до міста на матч проти "Tyre Expert". Під час перевірки документів, було встановлено, що Дмитро Романюк та Назар Сеник підлягають мобілізації за віком і не мають відстрочки чи бронювання. Гравців забрали до ТЦК, а наразі вони готуються до БЗВП та подальшої служби у лавах Національної гвардії України. Про це йдеться заяві клубу, передає УНН.

Друзі, ймовірно, значна частина з вас вже знає про мобілізацію наших гравців Дмитра Романюка та Назара Сеника. Хлопці готуються до БЗВП та подальшої служби у лавах Національної гвардії України. Розповімо трішки детальніше. Після прибуття до Одеси потягом (5 грудня), наша команда перемістилася в бус для трансферу до місця проведення матчу, щоб провести там тренування. Дорогою до спортивного комплексу, автомобіль зупинили на мобільному блокпості. У всіх пасажирів перевірили документи і за підсумком перевірки виявили, що Романюк та Сеник підлягають мобілізації за віком і не мають відстрочки чи бронювання 

- йдеться в заяві клубу.

Повідомляється, що гравців забрали до ТЦК, але наступного дня дозволили взяти участь у матчі проти "Tyre Expert".

Після гри вони повернулися до частини. Попереду на хлопців очікує базова загальновійськова підготовка та служба у визначеному підрозділі НГУ 

- додали в клубі.

Зазначимо, що у матчі проти "Tyre Expert", "Любарт" програв - 3:2, однак забитим голом відзначився Романюк.

Нагадаємо

У Київському ТЦК повідомили про мобілізацію колишнього футболіста київського "Динамо" та збірної України Дениса Гармаша. За даними працівників установи, "відстрочки та бронювання у Гармаша не було, тому його мобілізували". Після спілкування з рекрутерами спортсмен самостійно обрав підрозділ ЗСУ, у якому проходитиме службу.

