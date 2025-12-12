Ехали на матч, а попали на службу: в Одессе мобилизовали двух игроков футзального клуба "Любарт"

В Одессе мобилизовали двух игроков футзального "Любарта", которые приехали в город на матч против "Tyre Expert". Во время проверки документов было установлено, что Дмитрий Романюк и Назар Сеник подлежат мобилизации по возрасту и не имеют отсрочки или бронирования. Игроков забрали в ТЦК, а сейчас они готовятся к БЗВП и дальнейшей службе в рядах Национальной гвардии Украины. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Друзья, вероятно, значительная часть из вас уже знает о мобилизации наших игроков Дмитрия Романюка и Назара Сеника. Ребята готовятся к БЗВП и дальнейшей службе в рядах Национальной гвардии Украины. Расскажем немного подробнее. После прибытия в Одессу поездом (5 декабря) наша команда переместилась в бус для трансфера к месту проведения матча, чтобы провести там тренировку. По дороге к спортивному комплексу автомобиль остановили на мобильном блокпосту. У всех пассажиров проверили документы и по итогам проверки обнаружили, что Романюк и Сеник подлежат мобилизации по возрасту и не имеют отсрочки или бронирования