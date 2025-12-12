Ехали на матч, а попали на службу: в Одессе мобилизовали двух игроков футзального клуба "Любарт"

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 3900 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 9794 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 12983 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 24963 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 21492 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 20617 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 20751 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23082 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 28616 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 40473 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.2м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico09:01 • 18655 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 13325 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе11:30 • 11077 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 17099 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 7990 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 13001 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 8532 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 24977 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 67492 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 70582 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Виктор Орбан
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Китай
Купянск
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 8536 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 13514 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 44186 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 41587 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 46428 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка
Отопление

Ехали на матч, а попали на службу: в Одессе мобилизовали двух игроков футзального клуба "Любарт"

Киев • УНН

 • 206 просмотра

В Одессе мобилизовали двух игроков футзального клуба "Любарт", Дмитрия Романюка и Назара Сеника, которые направлялись на матч. Они подлежат мобилизации по возрасту и готовятся к службе в Национальной гвардии Украины.

Ехали на матч, а попали на службу: в Одессе мобилизовали двух игроков футзального клуба "Любарт"

В Одессе мобилизовали двух игроков футзального "Любарта", которые приехали в город на матч против "Tyre Expert". Во время проверки документов было установлено, что Дмитрий Романюк и Назар Сеник подлежат мобилизации по возрасту и не имеют отсрочки или бронирования. Игроков забрали в ТЦК, а сейчас они готовятся к БЗВП и дальнейшей службе в рядах Национальной гвардии Украины. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.

Друзья, вероятно, значительная часть из вас уже знает о мобилизации наших игроков Дмитрия Романюка и Назара Сеника. Ребята готовятся к БЗВП и дальнейшей службе в рядах Национальной гвардии Украины. Расскажем немного подробнее. После прибытия в Одессу поездом (5 декабря) наша команда переместилась в бус для трансфера к месту проведения матча, чтобы провести там тренировку. По дороге к спортивному комплексу автомобиль остановили на мобильном блокпосту. У всех пассажиров проверили документы и по итогам проверки обнаружили, что Романюк и Сеник подлежат мобилизации по возрасту и не имеют отсрочки или бронирования 

- говорится в заявлении клуба.

Сообщается, что игроков забрали в ТЦК, но на следующий день разрешили принять участие в матче против "Tyre Expert".

После игры они вернулись в часть. Впереди ребят ожидает базовая общевойсковая подготовка и служба в определенном подразделении НГУ 

- добавили в клубе.

Отметим, что в матче против "Tyre Expert" "Любарт" проиграл - 3:2, однако забитым голом отличился Романюк.

Напомним

В Киевском ТЦК сообщили о мобилизации бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша. По данным сотрудников учреждения, "отсрочки и бронирования у Гармаша не было, поэтому его мобилизовали". После общения с рекрутерами спортсмен самостоятельно выбрал подразделение ВСУ, в котором будет проходить службу.

Павел Башинский

Спорт
Гармаш Денис Викторович
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Национальная гвардия Украины
Одесса