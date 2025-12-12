Ехали на матч, а попали на службу: в Одессе мобилизовали двух игроков футзального клуба "Любарт"
Киев • УНН
В Одессе мобилизовали двух игроков футзального клуба "Любарт", Дмитрия Романюка и Назара Сеника, которые направлялись на матч. Они подлежат мобилизации по возрасту и готовятся к службе в Национальной гвардии Украины.
В Одессе мобилизовали двух игроков футзального "Любарта", которые приехали в город на матч против "Tyre Expert". Во время проверки документов было установлено, что Дмитрий Романюк и Назар Сеник подлежат мобилизации по возрасту и не имеют отсрочки или бронирования. Игроков забрали в ТЦК, а сейчас они готовятся к БЗВП и дальнейшей службе в рядах Национальной гвардии Украины. Об этом говорится в заявлении клуба, передает УНН.
Друзья, вероятно, значительная часть из вас уже знает о мобилизации наших игроков Дмитрия Романюка и Назара Сеника. Ребята готовятся к БЗВП и дальнейшей службе в рядах Национальной гвардии Украины. Расскажем немного подробнее. После прибытия в Одессу поездом (5 декабря) наша команда переместилась в бус для трансфера к месту проведения матча, чтобы провести там тренировку. По дороге к спортивному комплексу автомобиль остановили на мобильном блокпосту. У всех пассажиров проверили документы и по итогам проверки обнаружили, что Романюк и Сеник подлежат мобилизации по возрасту и не имеют отсрочки или бронирования
Сообщается, что игроков забрали в ТЦК, но на следующий день разрешили принять участие в матче против "Tyre Expert".
После игры они вернулись в часть. Впереди ребят ожидает базовая общевойсковая подготовка и служба в определенном подразделении НГУ
Отметим, что в матче против "Tyre Expert" "Любарт" проиграл - 3:2, однако забитым голом отличился Романюк.
Напомним
В Киевском ТЦК сообщили о мобилизации бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Дениса Гармаша. По данным сотрудников учреждения, "отсрочки и бронирования у Гармаша не было, поэтому его мобилизовали". После общения с рекрутерами спортсмен самостоятельно выбрал подразделение ВСУ, в котором будет проходить службу.