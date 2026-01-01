$42.350.03
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

Стартует программа Скрининг здоровья для украинцев 40+ лет, которую можно заказать через "Дія".

Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться

Программа "Скрининг здоровья 40+" запускается с 1 января. Она позволит украинцам от 40 лет своевременно выявлять риски хронических заболеваний, контролировать состояние здоровья и предотвращать осложнения, сообщили в Минздраве, пишет УНН.

Детали

В Минздраве отмечают, что сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет - это болезни, которые едва ли не больше всего влияют на ухудшение качества жизни украинцев. А большая война "бьет" по нашему ментальному здоровью так сильно, как никогда раньше. Чрезвычайно возрастают риски возникновения этих заболеваний у людей именно после сорока лет.

"Национальный скрининг здоровья 40+ создан для того, чтобы как можно больше людей проверили свое здоровье и вовремя выявили возможные риски. На его реализацию государство в 2026 году выделило 10 млрд грн", - подчеркнули в Минздраве.

Программу медицинских гарантий на 2026 год увеличили на 9%: что предусматривается31.12.25, 16:39 • 2322 просмотра

Что будет входить в скрининг

Скрининг предусматривает физикальное обследование, анкетирование с оценкой рисков, а также ряд лабораторных исследований, которые позволят оценить работу сердца, сосудов и почек. При необходимости будут выполняться дополнительные инструментальные обследования - например, ЭКГ или суточный мониторинг давления. После скрининга человек получит персональные рекомендации, а при необходимости - назначение необходимых лекарственных средств, прежде всего тех, которые можно получить через программу "Доступные лекарства" бесплатно или с частичной доплатой.

Как принять участие

Каждый человек в возрасте от 40 лет получит приглашение на скрининг в приложении "Дія" - на 30-й день после своего дня рождения. Это касается всех украинцев и украинок от 40 лет и старше.

После принятия приглашения необходимо заказать "Дія.Картка" в приложении или же использовать свою, уже оформленную. За 7 дней на нее поступят средства - 2000 гривен. Их можно использовать только для прохождения "Скрининга здоровья 40+".

В случае, если человек хочет пройти обследование, но не пользуется "Дія", алгоритм участия в скрининге здоровья 40+ несколько иной.

Как сообщили в Минздраве, достаточно через 30 дней после дня рождения заказать пластиковую карту со специальным счетом в определенных банках и обратиться в ближайший ЦНАП. Там помогут подать заявку, подтвердить личность и указать специальный счет в банке. На него в течение 7 дней будет зачислено 2000 гривен для оплаты скрининга. Далее все будет работать так же, как и для пользователей "Дія": выбираете медучреждение из утвержденного перечня и проходите комплексное обследование.

Первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров обнародовал видеоинструкцию.

Где можно пройти скрининг

В любом удобном медучреждении - государственном, коммунальном или частном, участвующем в программе, независимо от места жительства. Главное, чтобы учреждение соответствовало требованиям НСЗУ и Минздрава, указали в министерстве.

Как сообщили на вебинаре Минздрава и НСЗУ, после того, как будет осуществлена проверка заявок, поданных учреждениями, будет формироваться перечень таких учреждений, которые будут предоставлять услугу. И он будет размещен на сайте НСЗУ, а также на тематической странице программы скрининга, которая уже разработана и запущена.

Дополнение

По данным Минздрава, сейчас более 1,3 млн украинцев уже имеют сахарный диабет, и еще столько же - даже не знают о своем диагнозе. Болезни системы кровообращения в 2025 году остаются причиной каждого пятого случая установления инвалидности. Скрининг, указали в Минздраве, - это простой и безопасный способ вовремя выявить риски болезней, которые могут развиваться бессимптомно и проявиться лишь в виде осложнений.

Юлия Шрамко

