Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления

Сегодня, 18 февраля, мусульманские общины во многих странах мира начинают празднование Рамадана — одного из самых главных периодов религиозного календаря ислама. Рамадан является девятым месяцем исламского (хиджри) календаря и посвящен посту, молитве, милосердию и духовному самосовершенствованию, передает УНН.

Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2026 году

Из-за того, что исламский календарь основан на лунных циклах, точная дата начала Рамадана определяется наблюдением за новолунием (полумесяцем) — так называемым хилялом. Традиционно мусульманские общины объявляют о начале месяца после вечернего созерцания Луны на 29-й день предыдущего месяца Шаабан.

В 2026 году Рамадан начнется вечером 18 февраля, и первый день поста будет 19 февраля, однако точное начало может незначительно отличаться в разных странах в зависимости от локального наблюдения месяца.

Продолжительность месяца также зависит от лунного цикла и может составлять 29 или 30 дней. Ориентировочно Рамадан продлится до апреля 2026 года, завершается, когда наступает Ид аль-Фитр — праздник разговения, знаменующий конец поста.

Суть и значение Рамадана

Рамадан — не только период воздержания от еды. Это один из пяти столпов ислама, обязательный для соблюдения каждым взрослым и здоровым мусульманином.

В течение месяца верующие воздерживаются от еды, питья и других телесных потребностей от рассвета до захода солнца. Пост — это не только физическое ограничение, но и время для духовного очищения, молитвы и размышлений, во время которого уделяется повышенное внимание чтению Корана, искренней молитве и благотворительности.

Первый прием пищи перед рассветом называется сухур, а ужин после захода солнца — ифтар. Эти моменты часто становятся поводом для семейных и общинных собраний.

Одним из важнейших дней Рамадана является Лайлат аль-Кадр (Ночь Предопределения) — ночь, которая считается временем мощнейшей благодати и моментом начала откровения Корана пророку Мухаммеду.

Социальный и духовный контекст в 2026 году

Рамадан 2026 года проходит в разных частях мира в непростых обстоятельствах. В таких регионах, как Палестина и Сектор Газа, верующие совершают молитвенные обряды и пытаются сохранить общинную жизнь, несмотря на значительные разрушения культовых сооружений и жилых районов, вызванные длительным конфликтом.

Одновременно во многих странах мусульманские общины готовятся к Рамадану, поддерживают традиции, организуют ифтар-встречи, благотворительные инициативы и специальные молитвенные сессии, укрепляющие социальные связи и духовность верующих.

Ритуалы и практика во время Рамадана

Пост во время Рамадана сопровождается рядом практик, способствующих духовному развитию:

углубленная молитва и вечерние молитвы таравих;

чтение и размышление над смыслом Корана;

благотворительные взносы, включая закят аль-фитр — милостыню, которая дается в конце месяца;

повышенное внимание к внутренней дисциплине, воздержанию и эмпатии к нуждающимся.

Рамадан — это время не только для религиозного поста, но и для глубокого переосмысления, духовного совершенствования и активной благотворительности. В 2026 году этот месяц снова объединил верующих во всем мире в стремлении быть ближе к Богу, открытее для сострадания и поддерживать друг друга в сложные времена.