Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Ексклюзив
16:17 • 4098 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 11290 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 10943 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 18333 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 17330 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 15464 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 20037 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 23282 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 17039 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17894 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.4м/с
75%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор18 лютого, 07:39 • 16714 перегляди
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні18 лютого, 09:27 • 12291 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ18 лютого, 09:58 • 21219 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 10651 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 12854 перегляди
Публікації
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення17:10 • 24 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo15:06 • 11290 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 13012 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 18333 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 55249 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Роберт Фіцо
Андрій Сибіга
Петер Сіярто
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Женева
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 7598 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 10778 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 20723 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 33261 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 28376 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Опалення
Дипломатка

Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Сьогодні, 18 лютого, мусульманські спільноти у багатьох країнах світу розпочинають святкування Рамадану. Це дев’ятий місяць ісламського календаря, присвячений посту, молитві та духовному самовдосконаленню.

Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення

Сьогодні, 18 лютого, мусульманські спільноти у багатьох країнах світу розпочинають святкування Рамадану - одного з найголовніших періодів релігійного календаря ісламу. Рамадан є дев’ятим місяцем ісламського (хіджрі) календаря і присвячений посту, молитві, милосердю та духовному самовдосконаленню, передає УНН

Коли починається та закінчується Рамадан у 2026 році

Через те, що ісламський календар базується на місячних циклах, точна дата початку Рамадану визначається спостереженням за новим місяцем (півмісяцем) - так званим хільялом. Традиційно мусульманські громади оголошують про початок місяця після вечірнього споглядання Місяця на 29‑й день попереднього місяця Шаабан. 

У 2026 році Рамадан розпочнеться ввечері 18 лютого, і перший день посту буде 19 лютого, однак точний початок може незначно відрізнятися в різних країнах залежно від локального спостереження місяця. 

Тривалість місяця також залежить від місячного циклу і може становити 29 або 30 днів. Орієнтовно Рамадан триватиме до квітня 2026 року, завершується коли настає Ід аль‑Фітр — свято розговіння, що знаменує кінець посту. 

Суть і значення Рамадану

Рамадан - не лише період утримання від їжі. Це один із п’яти стовпів ісламу, обов’язковий для дотримання кожним дорослим і здоровим мусульманином. 

Протягом місяця віруючі утримуються від їжі, пиття та інших тілесних потреб від світанку до заходу сонця. Піст - це не лише фізичне обмеження, а й час для духовного очищення, молитви та роздумів, під час якого приділяється підвищена увага читанню Корану, щирій молитві і благодійності. 

Перший прийом їжі перед світанком називається сухур, а вечеря після заходу сонця - іфтар. Ці моменти часто стають нагодою для сімейних і спільнотних зібрань. 

Одним із найважливіших днів Рамадану є Лайлат аль‑Кадр (Ніч Долі) - ніч, що вважається часом найпотужнішої благодаті та моментом початку одкровення Корану пророку Мухаммеду. 

Соціальний та духовний контекст у 2026 році

Рамадан 2026 року проходить у різних частинах світу в непростих обставинах. У таких регіонах, як Палестина та Сектор Газа, віруючі здійснюють молитовні обряди та намагаються зберегти спільнотне життя, попри значні руйнування культових споруд і житлових районів, спричинені тривалим конфліктом. 

Одночасно у багатьох країнах мусульманські громади готуються до Рамадану, підтримують традиції, організовують іфтар‑зустрічі, благодійні ініціативи та спеціальні молитовні сесії, що зміцнюють соціальні зв’язки та духовність віруючих. 

Ритуали та практика під час Рамадану

Піст під час Рамадану супроводжується низкою практик, що сприяють духовному розвитку:

  • поглиблена молитва та вечірні молитви тарава; 
    • читання та роздум над змістом Корану; 
      • благодійні внески, включно з закятом аль‑фітр - милостинею, що дається наприкінці місяця; 
        • підвищена увага до внутрішньої дисципліни, стриманості та емпатії до нужденних. 

          Рамадан - це час не лише для релігійного посту, а й для глибокого переосмислення, духовного вдосконалення і активної благодійності. У 2026 році цей місяць знову об’єднав віруючих у всьому світі в прагненні бути ближчими до Бога, відкритішими для співчуття і підтримувати одне одного в складні часи.

          Андрій Тимощенков

          СуспільствоПублікації
          благодійність
          Сектор Газа
          Палестинська держава