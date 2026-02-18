Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення

Сьогодні, 18 лютого, мусульманські спільноти у багатьох країнах світу розпочинають святкування Рамадану - одного з найголовніших періодів релігійного календаря ісламу. Рамадан є дев’ятим місяцем ісламського (хіджрі) календаря і присвячений посту, молитві, милосердю та духовному самовдосконаленню, передає УНН.

Коли починається та закінчується Рамадан у 2026 році

Через те, що ісламський календар базується на місячних циклах, точна дата початку Рамадану визначається спостереженням за новим місяцем (півмісяцем) - так званим хільялом. Традиційно мусульманські громади оголошують про початок місяця після вечірнього споглядання Місяця на 29‑й день попереднього місяця Шаабан.

У 2026 році Рамадан розпочнеться ввечері 18 лютого, і перший день посту буде 19 лютого, однак точний початок може незначно відрізнятися в різних країнах залежно від локального спостереження місяця.

Тривалість місяця також залежить від місячного циклу і може становити 29 або 30 днів. Орієнтовно Рамадан триватиме до квітня 2026 року, завершується коли настає Ід аль‑Фітр — свято розговіння, що знаменує кінець посту.

Суть і значення Рамадану

Рамадан - не лише період утримання від їжі. Це один із п’яти стовпів ісламу, обов’язковий для дотримання кожним дорослим і здоровим мусульманином.

Протягом місяця віруючі утримуються від їжі, пиття та інших тілесних потреб від світанку до заходу сонця. Піст - це не лише фізичне обмеження, а й час для духовного очищення, молитви та роздумів, під час якого приділяється підвищена увага читанню Корану, щирій молитві і благодійності.

Перший прийом їжі перед світанком називається сухур, а вечеря після заходу сонця - іфтар. Ці моменти часто стають нагодою для сімейних і спільнотних зібрань.

Одним із найважливіших днів Рамадану є Лайлат аль‑Кадр (Ніч Долі) - ніч, що вважається часом найпотужнішої благодаті та моментом початку одкровення Корану пророку Мухаммеду.

Соціальний та духовний контекст у 2026 році

Рамадан 2026 року проходить у різних частинах світу в непростих обставинах. У таких регіонах, як Палестина та Сектор Газа, віруючі здійснюють молитовні обряди та намагаються зберегти спільнотне життя, попри значні руйнування культових споруд і житлових районів, спричинені тривалим конфліктом.

Одночасно у багатьох країнах мусульманські громади готуються до Рамадану, підтримують традиції, організовують іфтар‑зустрічі, благодійні ініціативи та спеціальні молитовні сесії, що зміцнюють соціальні зв’язки та духовність віруючих.

Ритуали та практика під час Рамадану

Піст під час Рамадану супроводжується низкою практик, що сприяють духовному розвитку:

поглиблена молитва та вечірні молитви тарава;

читання та роздум над змістом Корану;

благодійні внески, включно з закятом аль‑фітр - милостинею, що дається наприкінці місяця;

підвищена увага до внутрішньої дисципліни, стриманості та емпатії до нужденних.

Рамадан - це час не лише для релігійного посту, а й для глибокого переосмислення, духовного вдосконалення і активної благодійності. У 2026 році цей місяць знову об’єднав віруючих у всьому світі в прагненні бути ближчими до Бога, відкритішими для співчуття і підтримувати одне одного в складні часи.