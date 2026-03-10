Пілоти Lufthansa оголосили дводенний страйк

Німецька профспілка пілотів Vereinigung Cockpit (VC) анонсувала дводенний страйк у Lufthansa, який триватиме у четвер і п’ятницю. Про це повідомляє видання DIE ZEIT з посиланням на заяву VC, пише УНН.

Профспілка пілотів Vereinigung Cockpit (VC) оголосила про дводенний страйк у Lufthansa. Він розпочнеться в четвер о 00:01 і закінчиться в п'ятницю о 23:59 і стосуватиметься пасажирських і вантажних рейсів найбільшої німецької авіакомпанії - йдеться у повідомленні.

Окрім основної компанії Lufthansa, у страйку беруть участь дочірня вантажна Lufthansa Cargo і вперше - регіональна Lufthansa Cityline. Через війну в Ірані акція не зачепить рейси до арабського регіону та з нього.

Попередній страйк VC проводила 12 лютого разом з профспілкою бортпровідників UFO – тоді було скасовано понад 800 рейсів, постраждали близько 100 тис. пасажирів.

Причини страйку - суперечки щодо корпоративної пенсійної системи в Lufthansa та нового тарифу оплати праці в Lufthansa Cityline. VC також критикує стратегію концерну щодо створення нових авіакомпаній (City Airlines, Discover), що тисне на умови праці в основних компаніях.

Нагадаємо

У лютому найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa скасувала близько 800 рейсів через страйк пілотів та бортпровідників, що торкнулося близько 100 тисяч пасажирів. Причиною страйку стали вимоги щодо пенсійного забезпечення та інші трудові претензії персоналу.