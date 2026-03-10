Нардепка Порошенка привласнювала донати на ЗСУ? В мережі розгортається скандал

ukenru
Ексклюзив
12:33 • 6052 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 14970 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 23244 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
08:20 • 35241 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 48460 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 82088 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 52724 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 57919 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55784 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 82611 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Австралія відправляє до ОАЕ розвідувальний літак та ракети10 березня, 04:08 • 10852 перегляди
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають10 березня, 06:00 • 17346 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим10 березня, 06:25 • 32585 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 23607 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко09:07 • 18640 перегляди
Публікації
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
11:25 • 23255 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
08:20 • 35252 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 71153 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 74403 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 82614 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Урсула фон дер Ляєн
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 3966 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 8466 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 25132 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 32723 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 32421 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Опалення

Нардепка Порошенка привласнювала донати на ЗСУ? В мережі розгортається скандал

Київ • УНН

 • 3420 перегляди

Журналістка Ольга Худецька виявила зняття готівки з особистих рахунків нардепки без звітності. Можливі махінації сягають 1,3 млн фунтів та $210 тисяч.

Нардепка Порошенка привласнювала донати на ЗСУ? В мережі розгортається скандал

Народна депутатка від партії Порошенка Яна Зінкевич могла бути дотичною до мільйонних махінацій з донатами українців, які люди жертвували на ЗСУ. Відповідне розслідування опублікувала  журналістка Ольга Худецька, передає УНН

За словами журналістки, під час зборів на потреби військових використовувалися дві окремі "банки" - фонду та особисто нардепки від Порошенка Яни Зінкевич. Згідно з інформації, кошти з рахунків, пов’язаних із Зінкевич, знімалися кілька разів на день, при цьому публічної звітності щодо використання цих грошей не надавалось.

Народна депутатка (Яна Зінкевич – ред.) пильно моніторить весь робочий день банку, щойно набігають круглі 10-20 тис. – знімає. Шість разів за день. Просто цікаво, як це виглядатиме в декларації

- написала Худецька.

За словами журналістки, у процесі аналізу зборів також було виявлено кілька пов’язаних юридичних структур, через які могли проходити пожертви, зокрема через організації у Великій Британії. Крім того, повідомлялося, що з сайту батальйону на певний час зникли адреси криптогаманців для пожертв.  Користувачі, які перевіряли ці гаманці, припустили, що з них могло бути виведено близько $210 тис. без оприлюднених фінансових звітів.

Також в дописі журналістки йдеться про дві юридичні у Великій Британії, через які було зібрано близько 1,3 млн фунтів, про використання яких також не було звіту.

Після публікації цих даних Худецька повідомила у коментарі Інституту масової інформації про те що їй почали надходити погрози "отримати поламані ноги". При цьому журналістка заявила, що не планує звертатися до поліції. В свою чергу у Порошенка заявили, що не схвалюють подібний спосіб "захисту".

Як повідомлялось раніше, народного депутата Петра Порошенка було викрито на фінансових оборудках з державними цінними паперами (ОВДП), які олігарх купував через свій банк за донати українців. Основним інструментом заробітку виявилися благодійні фонди нардепа, що збирають гроші на ЗСУ але спрямовують їх на заробіток для лідера "Євросолідарності".

Лілія Подоляк

Політика
Державний бюджет
Війна в Україні
Петро Порошенко
благодійність
Велика Британія