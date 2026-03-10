Нардепка Порошенка привласнювала донати на ЗСУ? В мережі розгортається скандал

Народна депутатка від партії Порошенка Яна Зінкевич могла бути дотичною до мільйонних махінацій з донатами українців, які люди жертвували на ЗСУ. Відповідне розслідування опублікувала журналістка Ольга Худецька, передає УНН.

За словами журналістки, під час зборів на потреби військових використовувалися дві окремі "банки" - фонду та особисто нардепки від Порошенка Яни Зінкевич. Згідно з інформації, кошти з рахунків, пов’язаних із Зінкевич, знімалися кілька разів на день, при цьому публічної звітності щодо використання цих грошей не надавалось.

Народна депутатка (Яна Зінкевич – ред.) пильно моніторить весь робочий день банку, щойно набігають круглі 10-20 тис. – знімає. Шість разів за день. Просто цікаво, як це виглядатиме в декларації - написала Худецька.

За словами журналістки, у процесі аналізу зборів також було виявлено кілька пов’язаних юридичних структур, через які могли проходити пожертви, зокрема через організації у Великій Британії. Крім того, повідомлялося, що з сайту батальйону на певний час зникли адреси криптогаманців для пожертв. Користувачі, які перевіряли ці гаманці, припустили, що з них могло бути виведено близько $210 тис. без оприлюднених фінансових звітів.

Також в дописі журналістки йдеться про дві юридичні у Великій Британії, через які було зібрано близько 1,3 млн фунтів, про використання яких також не було звіту.

Після публікації цих даних Худецька повідомила у коментарі Інституту масової інформації про те що їй почали надходити погрози "отримати поламані ноги". При цьому журналістка заявила, що не планує звертатися до поліції. В свою чергу у Порошенка заявили, що не схвалюють подібний спосіб "захисту".

Як повідомлялось раніше, народного депутата Петра Порошенка було викрито на фінансових оборудках з державними цінними паперами (ОВДП), які олігарх купував через свій банк за донати українців. Основним інструментом заробітку виявилися благодійні фонди нардепа, що збирають гроші на ЗСУ але спрямовують їх на заробіток для лідера "Євросолідарності".