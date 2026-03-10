ukenru
Магамедрасулов із НАБУ "брав участь" в операції "Мідас", перебуваючи на відпочинку на Тенеріфе зі своєю дівчиною - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2328 перегляди

Магамедрасулов із НАБУ «брав участь» в операції «Мідас», перебуваючи на відпочинку на Тенеріфе зі своєю дівчиною, – ЗМІ

Магамедрасулов із НАБУ "брав участь" в операції "Мідас", перебуваючи на відпочинку на Тенеріфе зі своєю дівчиною - ЗМІ

Під час активної фази операції "Мідас" у липні 2025 року топчиновник НАБУ Магамедрасулов відпочивав зі своєю дівчиною на елітному курорті на Тенеріфе. При цьому керівництво НАБУ все ж заявило, що він відігравав безпосередню важливу роль в операції, написав "Інформатор". 

"Якщо вірити офіційним заявам НАБУ, то на липень 2025 року припадала досить активна фаза стеження за посадовцями "Енергоатома" та іншими потенційними учасниками схем. То виходить, що Магамедрасулов "відігравав безпосередню важливу участь" в операції чи не з самого острова (Тенеріфе – ред.)", – зазначило видання. 

Воно наголосило, що у вересні 2025 року – під час чергового судового засідання – Руслан Магамедрасулов вперше публічно прокоментував свій відпочинок в Іспанії. 

"Детектив заявив, що у 2025 році переніс дві операції на голові, у 2016 році мав інсульт, а тому поїздка на Тенеріфе на море – була рекомендацією від лікаря. На фото, які були оприлюднені СБУ, видно, що "реабілітацію морем" Магамедрасулов проходив зі своєю дівчиною – Діаною Файден, яка весь період відпочинку на острові активно викладала світлини в Інстаграм", – повідомили журналісти. 

Не менш цікаві деталі елітного відпочинку детектива НАБУ, додали автори матеріалу, криються і у даних про спонсора його поїздки – підприємця Олексія Таранця. 

"Чоловік давно товаришує з посадовцем НАБУ. Іще у 2015 році батько Таранця фігурував у справі НАБУ про привласнення бюджетних коштів, однак згодом його прізвище зникло із переліку обвинувачених осіб", – прокоментували вони. 

"Інформатор" нагадав, що відповідно до заяви директора НАБУ Семена Кривоноса Руслан Магамедрасулов нібито був одним зі співробітників Бюро, що займалися документуванням у межах операції "Мідас" – з викриття масштабної корупції в сфері енергетики. 

"Була проведена величезна робота за участю детективів бюро, зокрема одного з детективів – Руслана Магамедрасулова (…) Він фактично відігравав важливу участь безпосередньо на цьому етапі операції", – наголосив директор НАБУ, якого процитувало видання.  

Як відомо, у липні 2025 року стало відомо про викриття керівника детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова у ймовірно злочинних діях спільно з батьком. Обом інкримінували пособництво рф (ст. 111-2 ККУ) через торгівлю коноплею з Дагестаном. 

Окрему увагу тоді слідчі органи звернули і на спосіб життя детектива НАБУ, про що йшлося під час одного із судових засідань. Зокрема, замість перебування у прифронтовому Дніпрі, де він офіційно працює, Магамедрасулов фактично жив у Києві та дозволяв собі закордонні поїздки на курорти. СБУ стверджувала, що детектив нещодавно повернувся з "елітного відпочинку" на острові Тенеріфе, де перебував декілька тижнів.

Лілія Подоляк

Київ