Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються діти та чим небезпечна інфекція

Вірус Коксакі в народі називають "рука-нога-рот" через специфічні висипання, що з’являються саме на цих ділянках тіла та сверблять. Найчастіше така інфекція вражає саме дітей і передається через забруднену воду, продукти, брудні руки, а іноді навіть під час купання у водоймах. Зазвичай, хвороба проявляється легко, однак у деяких випадках вона може спричиняти серйозні ускладнення. Детальніше про те чим небезпечний вірус Коксакі та що про нього має знати кожен, розповіла журналістці УНН вірусологиня, докторка медичних наук Алла Мироненко.

Деталі

За словами вірусологині, вірус Коксакі досить поширений і має низку особливостей, які ускладнюють боротьбу з ним. А заражаються вірусом найчастіше саме діти, бо їхня імунна система ще формується.

Це вірус, який належить до великої групи ентеровірусів. Він стійкий у навколишньому середовищі і є безоболонковим. Найчастіше він викликає такі захворювання, як діарея. Але це не найстрашніше, що може бути - пояснює Алла Мироненко.

Лікарка додає, що одним із характерних симптомів можуть бути специфічні висипання. Саме за цими проявами лікарі іноді можуть запідозрити інфекцію.

Специфічними проявами захворювання є висипання - характерні висипання на ногах або на тілі. Вони можуть бути геморагічними, тобто з крововиливами. Це один із симптомів, який може наштовхнути лікаря на думку про вірус Коксакі - каже докторка медичних наук.

Однак, небезпека вірусу не обмежується лише шкірними проявами або розладами травлення. У деяких випадках інфекція може викликати серйозні ускладнення. Зокрема, йдеться про запальні процеси у нервовій системі.

Дослідники розкрили таємниці вірусів віспи і сподіваються на успіх майбутньої терапії

Він може викликати так звані серозні менінгіти. Це не бактеріальні менінгіти з гноєм, а саме серозні. Часто зараження відбувається, коли діти купаються у відкритих водоймах, які можуть бути забруднені стічними водами - зазначає вірусологиня.

Алла Мироненко каже, що небезпечним може бути навіть потрапляння води до носа під час пірнання у водоймах, і через особливості будови носових ходів, вірус іноді здатен навіть проникати до мозкових оболонок. Саме тому лікарі радять уважно ставитися до місць купання дітей.

Потрапляння води до носа може призвести до того, що віруси проникають через решітчасту пластинку до мозкових оболонок. Там уже може розвинутися серйозне захворювання. Зазвичай воно лікується і часто проходить без наслідків, але такі випадки трапляються - пояснює Алла Мироненко.

Ще однією загрозою є можливі ураження серця або інших органів. Хоча такі випадки трапляються рідко, лікарі попереджають, що інфекція може мати серйозні наслідки. Саме тому важливо своєчасно звертатися до медиків.

Вірус Коксакі може викликати міокардити та ендокардити, тобто ураження оболонок серця. У разі запалення ендокарда, можуть виникати тромби, і людина може загинути. Також, може уражатися підшлункова залоза, що іноді призводить до розвитку діабету першого типу - каже докторка медичних наук.

А ось виявити інфекцію лабораторно буває непросто, каже вірусологиня. Причина в тому, що ентеровірусів існує дуже багато, і стандартні тести не завжди здатні визначити конкретний тип. Тому лікарі часто орієнтуються насамперед на симптоми.

Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України

Ентеровірусів дуже багато - їх більше сотні. ПЛР-системи створюють на основі найбільш поширених варіантів, тому рідкісні типи можуть не визначатися. Повне вірусологічне дослідження з виділенням вірусу та його секвенуванням може зайняти до півроку - пояснює Алла Мироненко.

Через складність діагностики специфічного лікування також не існує. Терапія, зазвичай, спрямована на полегшення симптомів і підтримку організму.

Немає ні вакцинації проти цього вірусу, ні специфічного лікування. Тобто немає препарату, який можна ввести і він одразу подіє. Тому лікування, зазвичай, симптоматичне, а дітей часто госпіталізують, щоб контролювати стан і запобігти ускладненням - зазначає вірусологиня.

Найкращий спосіб уберегтися від інфекції - дотримуватися базових правил гігієни, стверджує Алла Мироненко.

Потрібно дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і думати про те, що ми вживаємо в їжу. І, звичайно, мити руки, тому що через брудні руки можна заразитися дуже багатьма інфекціями - підсумовує Алла Мироненко.

Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ