$43.730.0850.540.36
ukenru
08:20 • 1368 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються діти та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 24745 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 66444 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 39271 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 45967 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 49528 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 29947 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 65942 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 33584 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 49277 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.5м/с
60%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти9 березня, 22:56 • 49741 перегляди
Кількість поранених у Дніпрі зросла, з'явилися перші кадри наслідків атакиPhotoVideo9 березня, 23:32 • 14645 перегляди
Пакистан вводить жорстку економію через стрибок цін на нафту10 березня, 00:43 • 6142 перегляди
"Він був би набагато більш корисним, якби закінчив війну проти України": Трамп - про розмову з путіним10 березня, 01:18 • 10455 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим06:25 • 13550 перегляди
Публікації
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються діти та чим небезпечна інфекція08:20 • 1378 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 53230 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 58137 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 65949 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 61132 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Олег Синєгубов
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Харків
Реклама
УНН Lite
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 17028 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 23886 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 24024 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 25119 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 28309 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Фільм
Дипломатка
Золото

Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються діти та чим небезпечна інфекція

Київ • УНН

 • 1378 перегляди

Інфекція передається через воду та брудні руки, викликаючи висипи, діарею або діабет. Специфічного лікування та вакцин проти вірусу не існує.

Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються діти та чим небезпечна інфекція

Вірус Коксакі в народі називають "рука-нога-рот" через специфічні висипання, що з’являються саме на цих ділянках тіла та сверблять. Найчастіше така інфекція  вражає саме дітей і передається через забруднену воду, продукти, брудні руки, а іноді навіть під час купання у водоймах. Зазвичай, хвороба проявляється легко, однак у деяких випадках вона може спричиняти серйозні ускладнення. Детальніше про те чим небезпечний вірус Коксакі та що про нього має знати кожен, розповіла журналістці УНН вірусологиня, докторка медичних наук Алла Мироненко.

Деталі

За словами вірусологині, вірус Коксакі досить поширений і має низку особливостей, які ускладнюють боротьбу з ним. А заражаються вірусом найчастіше саме діти, бо їхня імунна система ще формується.

Це вірус, який належить до великої групи ентеровірусів. Він стійкий у навколишньому середовищі і є безоболонковим. Найчастіше він викликає такі захворювання, як діарея. Але це не найстрашніше, що може бути

- пояснює Алла Мироненко.

Лікарка додає, що одним із характерних симптомів можуть бути специфічні висипання. Саме за цими проявами лікарі іноді можуть запідозрити інфекцію.

Специфічними проявами захворювання є висипання - характерні висипання на ногах або на тілі. Вони можуть бути геморагічними, тобто з крововиливами. Це один із симптомів, який може наштовхнути лікаря на думку про вірус Коксакі

- каже докторка медичних наук.

Однак, небезпека вірусу не обмежується лише шкірними проявами або розладами травлення. У деяких випадках інфекція може викликати серйозні ускладнення. Зокрема, йдеться про запальні процеси у нервовій системі.

Дослідники розкрили таємниці вірусів віспи і сподіваються на успіх майбутньої терапії06.02.24, 06:15 • 24970 переглядiв

Він може викликати так звані серозні менінгіти. Це не бактеріальні менінгіти з гноєм, а саме серозні. Часто зараження відбувається, коли діти купаються у відкритих водоймах, які можуть бути забруднені стічними водами

- зазначає вірусологиня.

Алла Мироненко каже, що небезпечним може бути навіть потрапляння води до носа під час пірнання у водоймах, і через особливості будови носових ходів, вірус іноді здатен навіть проникати до мозкових оболонок. Саме тому лікарі радять уважно ставитися до місць купання дітей.

Потрапляння води до носа може призвести до того, що віруси проникають через решітчасту пластинку до мозкових оболонок. Там уже може розвинутися серйозне захворювання. Зазвичай воно лікується і часто проходить без наслідків, але такі випадки трапляються

- пояснює Алла Мироненко.

Ще однією загрозою є можливі ураження серця або інших органів. Хоча такі випадки трапляються рідко, лікарі попереджають, що інфекція може мати серйозні наслідки. Саме тому важливо своєчасно звертатися до медиків.

Вірус Коксакі може викликати міокардити та ендокардити, тобто ураження оболонок серця. У разі запалення ендокарда, можуть виникати тромби, і людина може загинути. Також, може уражатися підшлункова залоза, що іноді призводить до розвитку діабету першого типу

- каже докторка медичних наук.

А ось виявити інфекцію лабораторно буває непросто, каже вірусологиня. Причина в тому, що ентеровірусів існує дуже багато, і стандартні тести не завжди здатні визначити конкретний тип. Тому лікарі часто орієнтуються насамперед на симптоми.

Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України30.01.26, 15:54 • 27399 переглядiв

Ентеровірусів дуже багато - їх більше сотні. ПЛР-системи створюють на основі найбільш поширених варіантів, тому рідкісні типи можуть не визначатися. Повне вірусологічне дослідження з виділенням вірусу та його секвенуванням може зайняти до півроку

- пояснює Алла Мироненко.

Через складність діагностики специфічного лікування також не існує. Терапія, зазвичай, спрямована на полегшення симптомів і підтримку організму.

Немає ні вакцинації проти цього вірусу, ні специфічного лікування. Тобто немає препарату, який можна ввести і він одразу подіє. Тому лікування, зазвичай, симптоматичне, а дітей часто госпіталізують, щоб контролювати стан і запобігти ускладненням

 - зазначає вірусологиня.

Найкращий спосіб уберегтися від інфекції - дотримуватися базових правил гігієни, стверджує Алла Мироненко.

Потрібно дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і думати про те, що ми вживаємо в їжу. І, звичайно, мити руки, тому що через брудні руки можна заразитися дуже багатьма інфекціями

 - підсумовує Алла Мироненко.

Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ24.02.26, 18:08 • 19867 переглядiв

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'яПублікації