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Дослідники розкрили таємниці вірусів віспи і сподіваються на успіх майбутньої терапії

Дослідники розкрили таємниці вірусів віспи і сподіваються на успіх майбутньої терапії

Київ • УНН

 • 24936 перегляди

Дослідники розкрили секрети архітектури вірусу віспи за допомогою кріоелектронної мікроскопії та молекулярного моделювання, знайшовши ключовий білок A10, який визначає структуру вірусного ядра, і сподіваючись, що це допоможе в майбутньому в розробці противірусних методів лікування.

Команда дослідників з Австрійського інституту науки і технологій (ISTA) розгадала таємниці архітектури ядра поксвірусу. Це особливо актуально на тлі появи випадків віспи мавп у різних країнах світу. Результати нового дослідження можуть стати основою для нових ліків.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Nature Structural & Molecular Biology.

Деталі

Група вчених з Австрійського інституту науки і технологій (ISTA) розпізнала низку цікавих закономірностей в архітектурі ядра поксвірусу, поєднавши різні методи кріоелектронної мікроскопії з молекулярним моделюванням.

Поксвіруси можуть бути заразними лише тоді, коли їх вірусне ядро ​​повністю сформоване. Тож важливо було з’ясувати, з чого складається "ядро поксвірусу", загальне ядро ​​клінічно значущих вірусів віспи, і як складаються його окремі компоненти та як вони працюють. Про це зазначив Флоріан Шур, доцент ISTA та провідний автор дослідження. дослідження, опис проблеми.

Наразі Шур і його команда досліджують відсутню ланку: білок під назвою A10. Команда ISTA виявила, що A10 є одним із основних будівельних блоків ядра поксвірусу, - це один з центральних структурних елементів, загальний для всіх клінічно значущих поксвірусів.

Команда приділила увагу обчисленню прогнозування моделей основних білків-кандидатів, використовуючи тепер відомий інструмент молекулярного моделювання на основі ШІ AlphaFold.

Ми інтегрували багато найдосконаліших методів кріо-ЕМ, доступних сьогодні, з молекулярним моделюванням AlphaFold. (..) Це вперше дало нам детальне глобальне уявлення про ядро ​​поксвірусу – "сховище" або "біореактор" усередині вірусу, який оточує вірусний геном і випускає його в інфіковані клітини

- пояснює Шур.

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Використовуючи електронну кріотомографію, дослідники можуть реконструювати 3D-об’єми біологічного зразка розміром із цілий вірус.

Дослідники змогли підібрати моделі AlphaFold до спостережуваних форм та ідентифікувати молекули, які складають серцевину поксвірусу.

Серед них центральний білок-кандидат A10 виділявся як один з основних компонентів.

Ми виявили, що А10 визначає ключові структурні елементи ядра поксвірусу

 пояснює Джулія Датлер з команди ISTA.

Дослідники розробили протоколи для очищення повного вірусного ядра, одночасно оптимізуючи ці зразки для структурних досліджень. 

Структурно вивчати ці вірусні ядра було надзвичайно складно. Але, на щастя, наша наполегливість і оптимізм принесли свої плоди

- наголосила учасниця групи дослідників Джессі Хансен.

Тепер вчені сподіваються на майбутні прогрес у створенні ліків, які не дають ядру вірусу віспи збиратися або навіть змушують його розпадатися і не вивільняти вірусну ДНК під час інфікування.

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Сьогоднішні результати можуть стати платформою знань для майбутніх терапій.

Зрештою, фундаментальні дослідження вірусів, подібні до проведених тут, дозволяють нам бути краще підготовленими до можливих спалахів вірусів у майбутньому

- підсумовує Шур.

Нагадаємо

У людських останках 2000-річної давнини, в Південній Америці, вчені-дослідники виявили підвиду бактерії, яка спричиняє сифіліс. Аналіз цих ДНК 4 осіб показав, що вони були заражені підвидом T. pallidum, який, можливо, був предком T. pallidum endemicum, який викликає Беджель (невенеричний ендемічний сифіліс).

У пацієнтів, які страждають на "тривалий ковід", були виявлені специфічні білки. Це може бути використано для кращої діагностики проблеми і, можливо, для більш цілеспрямованого лікування.

Захворюваність на лихоманку денге стрімко зростає у всьому світі, що викликає занепокоєння ВООЗ. Зміна клімату посилює цю загрозу.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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