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Швейцарські дослідники виявили закономірність в крові хворих на Long Covid: відкриття може зробити революцію в діагностиці та лікуванні

Швейцарські дослідники виявили закономірність в крові хворих на Long Covid: відкриття може зробити революцію в діагностиці та лікуванні

Київ • УНН

 • 23787 перегляди

У пацієнтів, які страждають на "тривалий ковід", були виявлені специфічні білки. Це може бути використано для кращої діагностики проблеми і, можливо, для більш цілеспрямованого лікування.

Команда дослідників з Цюриху виявила білки в крові пацієнтів, які вказують на порушення роботи імунної системи та хронічне запалення. Вчені сподіваються викоритстати результати дослідження, щоб у майбутньому краще діагностувати "довготривалий Ковід" та прокласти шлях до більш ефективного лікування хвороби.

Про це передає УНН із посиланням на видання Science.

Деталі

Вчені перевірили зразки крові 113 пацієнтів, інфікованих Sars-CoV-2, і 39 здорових осіб контрольної групи. За всіма учасниками спостерігали протягом одного року. Через 6 місяців у 40 інфікованих пацієнтів спостерігалися стійкі симптоми, тому у них був діагностований тривалий Covid.

Використовуючи протеомний підхід, який складався з порівняння рівнів 6596 білків у сироватці крові всіх учасників, автори намагалися визначити потенційні маркери крові у пацієнтів із тривалим Covid. Результати показали, що у цих пацієнтів спостерігалися специфічні зміни рівня білка в сироватці крові, що свідчить про підвищену активацію системи комплементу, - компонента імунної системи, який бере участь у боротьбі з патогенними мікроорганізмами.

Система комплементу відіграє подвійну роль, по-перше, у регулюванні імунної системи, а по-друге, у втручанні у фактори згортання крові та кровоносну судину. Зазвичай цей механізм активується під час гострої фази захворювання, але повертається до норми, коли інфекція минає

- пояснює професор Девід Смаджа, гематолог Європейського госпіталю ім. Жоржа Помпіду (Університет Париж) та дослідник у відділі терапевтичних інновацій (Inserm).

За словами керівника дослідження Онура Боймана, який є директором клініки імунології в лікарні Цюріхського університету, у пацієнтів з Long Covid "система комплементу не повертається до свого стану спокою, як мала б".

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Крім того, у пацієнтів з Long Covid в крові спостерігалося підвищення рівня пошкодження різних клітин організму, включаючи еритроцити, тромбоцити та кровоносні судини.

Якщо система комплементу залишається активованою, вона атакує здорові клітини в різних органах і пошкоджує або руйнує їх. Завдяки цьому відкриття ми знайшли ще одну частину головоломки про Long Covid, яка пояснює, чому ця хвороба може призвести до такого широкого спектру симптомів

- каже імунолог.
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За словами Боймана, нові знахідки можуть сприяти кращому розумінню захворювання. Вчені сподіваються, що на основі знання ролі системи комплементу вдасться розробити лікування тривалого Covid.

Вже є компанії, які розробляють інгібітори комплементу

- підкреслив Онур Бойман.

Разом з тим, поки що занадто рано виводити прямі терапевтичні концепції з нових даних, вважають вчені. Також є сумніви, що вдасться визначити універсальний біомаркер для Covid long.

Різні симптоми дуже чітко показують, що існують дуже різні клінічні форми

- наполягає професор Жером Естак’є, директор з досліджень Inserm у відділі екологічної токсичності, клітинної сигналізації та біомаркерів Inserm.

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Також дослідники зауважують, що у сенсі "тривалих" Covid, ідеться про кілька біологічних маркерів, які ймовірно, специфічні для кожної клінічної форми.

Ще одним обмеженням є те, що ідентифікація біомаркерів довгого Covid може залежати від інших параметрів, таких як стать або вік.

Ми знаємо, що довгий Covid, як правило, частіше зустрічається у жінок, і що вік може впливати на диференціальну активацію системи комплементу. Тому в майбутніх дослідженнях необхідно буде звернути пильну увагу на ці параметри

- підсумовує Жером Естак'є.

Нагадаємо

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