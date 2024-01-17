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В Китаї створили смертоносний мутантний штам COVID-19: реакція наукової спільноти

В Китаї створили смертоносний мутантний штам COVID-19: реакція наукової спільноти

Київ • УНН

 • 24694 перегляди

Китайські вчені створили смертельний мутантний штам COVID-19 на трансгенних мишах, що призводить до 100% летального результату протягом восьми днів. Однак широка наукова спільнота висловила занепокоєння цим дослідженням, назвавши його "жахливим" і вимагаючи роз'яснень щодо застосованих заходів безпеки.

Китайські вчені створили смертельний вірус, що є мутованою версією COVID-19. Дослідження проводилися на "олюднених" мишах, мозок яких має подібний до людського генетичний склад. Про це і про реакцію науковців повідомили New York Post, передає УНН.

Деталі

Смертельний вірус є мутованою версією GX/2017, двоюрідного брата коронавірусу, який, як повідомляється, був виявлений у малайзійських панголінів у 2017 році — за три роки до пандемії. Усі трансгенні миші, які були заражені, померли протягом лише восьми днів.

Ця інфекція призвела до 100% смертності мишей hACE2. Ми припускаємо, що причина смерті може бути пов'язана з виникненням пізньої інфекції мозку… На сьомий день після зараження у мишей з’явилися такі симптоми, як пілоерекція, згорблена постава та мляві рухи, а їхні очі побіліли.

- йдеться в повідомленні дослідників.

Китайські вчені заявляють, що дані експерименти надають унікальну точку зору на патогенність коронавірусу GX_P2V і пропонує чітку альтернативну модель для розуміння патогенних механізмів пов’язаних із SARS-CoV-2 коронавірусів.

Проте наукова спільнота не оцінила важливість дослідження. Франсуа Баллу, експерт з епідеміології Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, назвав дослідження "жахливим" і "абсолютно безглуздим з наукової точки зору".

"Я бачив, як такі речі можуть піти не за планом...",- написав він в Х.

Також вчений вказав на те, що в препринті не вказано рівень біобезпеки та запобіжні заходи, які використовуються під час дослідження.

"Відсутність цієї інформації викликає занепокоєння, що частина або все це дослідження, як дослідження в Ухані в 2016-2019 роках, яке, ймовірно, спричинило пандемію Covid-19, було необачно проведено без мінімальних умов біобезпеки та практик, необхідних для дослідження з потенційні збудники пандемії".

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Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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