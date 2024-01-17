Голова ВООЗ закликав бути готовими до нової пандемії "хвороби Х"

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус наголосив на важливості підготовки до нової "хвороби X", висловивши сподівання, що країни досягнуть угоди щодо пандемії до травня цього року. Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Anadolu Ajansı, пише УНН.

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"Угода про пандемію може об'єднати весь досвід, усі проблеми, з якими ми стикалися, і всі рішення", - сказав Гебреїсус.

Генеральний директор ВООЗ зазначив, що вперше було використано термін "хвороба X" в 2018 році, як невідомого захворювання. Він зазначив, що є невідомі речі, які можуть статися, і все, що відбувається, - це "питання "коли", а не "якщо"".

"Ми не повинні зустрічати проблеми непідготовленими, ми можемо підготуватися і до деяких невідомих речей", - сказав Гебреїсус на панельній дискусії під назвою "Підготовка до хвороби X".

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Говорячи про підготовку до "хвороби X", він наголосив, що первинна охорона здоров'я має вирішальне значення, у чому світ переконався під час пандемії COVID-19.

"Навіть громади можуть підготуватися до "хвороби X"", - сказав директор ВООЗ, додавши, що в центрі уваги мають бути громадська охорона здоров'я, освіта та комунікація.

Наголошуючи на важливості угоди про пандемію, він зазначив, що вона допоможе світу краще підготуватися до майбутнього.

Тому що йдеться про спільного ворога, і без спільних заходів у відповідь, починаючи з готовності... ми зіткнемося з тією самою проблемою, що й під час COVID - додав очільник ВООЗ.

Нагадавши, що крайній термін укладення угоди щодо пандемії - травень 2024 року, Гебреїсус висловив сподівання, що країни досягнуть цієї угоди щодо пандемії до цього часу.

Також він сказав, що якщо це покоління, яке має безпосередній досвід, не зможе цього зробити, то він не думає, що це зробить наступне покоління.

Тому заради наших дітей та онуків... ми повинні підготувати світ до майбутнього - додав Гебреїсус.

Раніше УНН повідомляв, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який триватиме з 15 до 19 січня, серед іншого обговорюватимуть імовірну пандемію "хвороби Х".

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