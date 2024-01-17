Глава ВОЗ призвал быть готовыми к новой пандемии "болезни Х"

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус отметил важность подготовки к новой "болезни X", выразив надежду, что страны достигнут соглашения по пандемии до мая этого года. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Anadolu Ajansı, пишет УНН.

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"Соглашение о пандемии может объединить весь опыт, все проблемы, с которыми мы сталкивались, и все решения", - сказал Гебреисус.

Генеральный директор ВОЗ отметил, что впервые был использован термин "болезнь X" в 2018 году, как неизвестное заболевание. Он отметил, что есть неизвестные вещи, которые могут произойти, и все, что происходит, - это "вопрос "когда", а не "если".

"Мы не должны встречать проблемы неподготовленными, мы можем подготовиться и к некоторым неизвестным вещам", - сказал Гебреисус на панельной дискуссии под названием "Подготовка к болезни X".

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Говоря о подготовке к "болезни X", он подчеркнул, что первичное здравоохранение имеет решающее значение, в чем мир убедился во время пандемии COVID-19.

"Даже общины могут подготовиться к "болезни X"", - сказал директор ВОЗ, добавив, что в центре внимания должны быть общественное здравоохранение, образование и коммуникация.

Подчеркивая важность соглашения о пандемии, он отметил, что оно поможет миру лучше подготовиться к будущему.

Потому что речь идет об общем враге, и без совместных ответных мер, начиная с готовности... мы столкнемся с той же проблемой, что и во время COVID - добавил глава ВОЗ.

Напомнив, что крайний срок заключения соглашения по пандемии - май 2024 года, Гебреисус выразил надежду, что страны достигнут этого соглашения по пандемии до этого времени.

Также он сказал, что если это поколение, которое имеет непосредственный опыт, не сможет этого сделать, то он не думает, что это сделает следующее поколение.

Поэтому ради наших детей и внуков... мы должны подготовить мир к будущему - добавил Гебреисус.

Ранее УНН сообщал, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который продлится с 15 по 19 января, среди прочего будут обсуждать вероятную пандемию "болезни Х".

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